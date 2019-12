"Thu hút người nước ngoài, người VN thu nhập cao khám, chữa bệnh chất lượng cao"

Tham dự buổi thảo luận, bên cạnh các vụ, cục và giám đốc các Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế còn có các lãnh đạo bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TTP HCM.



Theo Cục khám bệnh, chữa bệnh ước tính trong năm 2018 người Việt Nam đã tiêu tốn 2 tỷ USD cho việc đi nước ngoài để khám, chữa bệnh, và ước tính người nước ngoài đã có 300.000 lượt khám ngoại trú và 57.000 lượt điều trị nội trú tại các bệnh viện của Việt Nam.

Tham gia dự thảo này, Bệnh viện Gia An 115 đóng góp ý kiến về việc ngay từ đầu, bệnh viện đã thiết kế, xậy dựng bệnh viện hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, giá cả hợp lý với đại đa số người dân trong và ngoài nước nhằm giảm người Việt Nam khám, chữa bệnh ở nước ngoài và thu hút người nước ngoài khám và chữa bệnh tại Việt Nam. Trong một năm kể từ ngày thành lập, với nhiều hoạt động cải tiến chất lượng toàn diện, bệnh viện đã và đang thu hút một số lượng bệnh nhân tham gia khám chữa bệnh tại đây theo các tiêu chí mà đề án đang bàn luận.

Bệnh viện Gia An 115 là dự án ra đời theo ý tưởng "thành phố y tế" tại Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangrila. Với quy mô đầu tư 1750 giường bệnh, Khu y tế là một dự án y tế được UBND TP HCM cấp phép đầu tư vào tháng 7/ 2008. Sự ra đời của dự án nhằm góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM, giữ chân người bệnh có thu nhập cao không ra nước ngoài khám điều trị đồng thời thu hút bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị tại Việt Nam.

Ngoài thiết kế được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế (do Kume Asia Nhật Bản thiết kế, Global Health Services Network Hoa Kỳ tư vấn) để tạo không gian thoáng đãng và đủ môi trường xanh cho bệnh nhân khi lưu viện, Bệnh viện Gia An 115 đặt các mục tiêu: Lấy người bệnh/ khách hàng làm trung tâm; liên tục cải tiến chất lượng khám chữa bệnh thông qua các hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước; hệ thống dữ liệu và thông in minh bạch và hiệu quả; quản lý và phát triển con người toàn diện để tạo nên một tổ chức phát triển mạnh và công tác lãnh đạo từ cấp trung đến cấp cao cụ thể rõ ràng để vận hành bệnh viện một cách chuẩn mực.

Trong vòng một năm, Bệnh viện Gia An 115 đã đón tiếp khoảng gần 500 khách hàng là người nước ngoài từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Campuchia, Philippine, Trung Quốc, Nhật, Ba Lan, Anh, Úc, Canada, Đan Mạch, Hà Lan, Nga, Pháp, Đài Loan, Lào, Ấn Độ… đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện cũng tiếp đón rất nhiều đoàn tham quan đến từ các doanh nghiệp đến từ Đức, Thái Lan, Singapore… có nhu cầu gửi nhân viên đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Gia An 115 trong thời gian công tác tại Việt Nam.