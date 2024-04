Sun Life công bố báo cáo "Chỉ số khả năng phục hồi tài chính"

Chỉ số khả năng phục hồi tài chính được đo lường dựa trên khảo sát với 8.000 người tại 8 thị trường: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Trung Quốc đại lục, Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia và Philippines.



Tại Việt Nam, các thế hệ được khảo sát cho thấy họ đều tự tin, lạc quan trong đó thế hệ Gen Y hay còn gọi là Millennials (những người sinh ra trong khoảng thời gian 1980 -1994) có khả năng phục hồi tài chính cao nhất, song họ còn thiếu kế hoạch chủ động.

Nghiên cứu trên 1.000 hộ gia đình ở Việt Nam chỉ ra rằng Gen Y là thế hệ vững vàng tài chính nhất. Họ cảm thấy an toàn về tài chính hơn so với các thế hệ đi trước (61% so với 51%). Khảo sát cũng chỉ ra rằng, chỉ có 41% những người Gen Y khi được hỏi chia sẻ họ có kế hoạch tài chính cho năm tới và điều này khiến mục tiêu của gen Y nói chung có khả năng gặp nhiều rủi ro.

Ông Luc Nhon Ly, Tổng giám đốc Sun Life Việt Nam, cho biết: "Chỉ số cho thấy rằng Gen Y là thế hệ vững vàng tài chính nhất ở Việt Nam. Là một thế hệ rất am hiểu công nghệ, Gen Y có nhiều công cụ hơn khi lập kế hoạch tài chính và có nhiều khả năng đưa ra quyết định dựa trên nghiên cứu hơn".

Tại Việt Nam, 58% số người được hỏi tự tin đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn của mình (so với mức trung bình 69% ở châu Á) nhưng chỉ 38% có kế hoạch tài chính cho hơn một năm tới (so với mức trung bình 40% ở châu Á).

"Báo cáo này cung cấp một góc nhìn cụ thể về cách các gia đình châu Á tiếp cận mục tiêu tài chính và bảo vệ tương lai. Điều tuyệt vời là nhiều người cảm thấy lạc quan hơn về tài chính của bản thân trong 2024, và sự lạc quan này cần có một kế hoạch để trở thành hiện thực: một kế hoạch tài chính đưa ra các bước đi đơn giản và rõ ràng nhằm đạt được các mục tiêu sức khỏe và sự sung túc tài chính của bản thân", ông Luc Nhon Ly cho biết.