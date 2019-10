Đàn bà lịch nhậu dày đặc là... vứt đi?

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC Phương Điệp (Thốt Nốt, TP Cần Thơ): Chẳng có cơn nghiện nào dễ dàng đi qua nếu không quyết tâm Nghe chuyện bạn tôi cũng thảng thốt giật mình, bởi tôi cũng từng là người như thế. Tôi đã từng nhậu sa đà, thậm chí té xe. Nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ. Đàn bà con gái mà nhậu hoài bất kể lý do, bất kể ngày giờ. Lúc đó cũng vì buồn, rồi cả nể trước những lời rủ rê của bạn bè, tôi bắt đầu bước chân vào "con đường nhậu nhẹt". Thấy tôi uống được nhiều bia nên mọi người hay rủ. Dần dần tôi nghiện cái không khí ấy. Lúc tôi về ra mắt nhà bạn trai, đau đớn thay, mẹ anh ấy là chủ cái quán tôi hay lê la mỗi ngày đến quen mặt. Chuyện như phim đã diễn ra, bà thậm chí chỉ nhìn tôi một cái rồi đi vào nhà luôn. Tôi quyết tâm bỏ nhậu từ dạo ấy. Cũng khó lắm bạn à. Chẳng có cơn nghiện nào dễ dàng đi qua. Tôi phải tập từ từ. Trước tiên là dậy sớm đi bộ tập thể dục. Sau đó, tôi đăng ký một khóa học yoga, tập từng cơn thở hít sâu để điều phối chính mình. Tôi phải tắt điện thoại và thoát ra khỏi các trang mạng xã hội để khỏi nhìn thấy cảnh bạn bè vui vẻ với nhau. Cũng thèm không khí nói cười đó lắm, nhưng tôi nghĩ mình không cứu mình thì chẳng ai cứu được. Thời gian rảnh tôi đọc sách, nghe nhạc, đi xem triển lãm và học guitar. May rồi mọi thứ cũng qua. Trần Thị Hiền (Q.Bình Thạnh, TP HCM): Hình ảnh xấu nhất của người phụ nữ chính là khi lè nhè trên bàn nhậu Tôi nói bạn đừng buồn, chứ nhìn phụ nữ ngồi nhậu, tôi coi thường lắm. Bạn không nghĩ đến con gái sao? Bé sẽ lớn lên như thế nào, tâm lý sẽ phát triển ra sao, chưa kể đến nhiều khả năng bé sẽ học theo mẹ. Tôi khuyên thẳng thắn, bạn nên bỏ nhậu ngay. Chẳng có lý do gì để đeo bám những cuộc vui tai hại và ảnh hưởng đến nhiều thứ như vậy cả. Mình là phụ nữ, lại đang nuôi con một mình, sức khỏe là quan trọng nhất. Lỡ có gì ai nuôi con cho bạn? Là tôi, tôi bỏ nhậu ngay. Mà thật ra tôi chẳng khi nào để ai nói xấu mình trừ phi mình cho phép, nên sẽ không bao giờ có chuyện mỗi tuần hai ba lần đi nhậu như bạn đâu. Hình ảnh xấu nhất của người phụ nữ chính là ngửa cổ lên nốc cạn ly bia, nuốt ực và để bia chảy tràn ra áo. Tôi nghĩ rằng, chẳng có người đàn ông nào muốn nhìn hình ảnh đó đâu. Họ rủ bạn nhậu, chẳng qua vì thấy bạn độc thân, sợ bạn buồn nên gọi bạn uống để mua vui chứ tôi tin chắc chẳng có người tử tế nào muốn làm bạn với một người đàn bà hay nhậu. Có nhiều phương pháp để cai nghiện, bạn tìm hiểu thêm nhé. Bạn cũng có thể đến các bệnh viện để được tư vấn.