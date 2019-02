Đêm tân hôn hụt hẫng

Gánh nặng tâm lý

Cảm giác lừa dối người mà mình hết mực thương yêu không hề dễ chịu chút nào. Không ít lần tôi đã phải hứng chịu những cơn stress và mệt mỏi khi nghĩ về chuyện này. Mỗi lần nghe bạn bè trò chuyện về vấn đề chăn gối, tôi trở nên hoàn toàn lạ lẫm và thường lảng sang chuyện khác. Chẳng ai có thể ngờ đằng sau một gia đình hạnh phúc với một người chồng chăm chỉ và luôn quan tâm, chăm sóc vợ con lại là một vấn đề lớn đến vậy. Tôi quá tự ti và chẳng dám chia sẻ điều này với ai.

Tôi không biết vấn đề của mình từ đâu, có thể do David nhưng cũng có thể do tôi. Chắc chắn tôi sẽ phải tìm cách để chấm dứt nó bởi bản thân chẳng thể nào sống mãi với gánh nặng tâm lý này. Tuy vậy, cho đến lúc có đủ can đảm để đưa mọi chuyện ra thảo luận, có lẽ tôi vẫn phải tiếp tục những cảm xúc giả tạo của mình. Hi vọng mọi chuyện không đi quá xa và vẫn còn trong tầm kiểm soát.