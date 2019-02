'Lệch múi giờ', vợ gặp khó

Tôi mới lập gia đình. Do đặc thù công việc nên tôi chỉ có thể gần vợ vào ban ngày nhưng vợ tôi có vẻ không ưng và thực sự gặp khó trong chuyện vợ chồng. Thưa bác sĩ, có phải do nhịp sinh học không? Có cách nào khắc phục không? Tôi không thể đổi nghề.

D.Huỳnh (TP HCM)

Nếu quy cho nhịp sinh học chọc gậy bánh xe chuyện phòng the thì theo sách vở, ban ngày vẫn có “giờ vàng” cho “chuyện ấy” đấy bạn ạ.

Thật ra, không nên quá câu nệ giờ giấc bởi đầy rẫy cặp toàn xài “giờ dây thun”, tùy duyên tùy khắc, miễn lòng sung như lòng vả là lên giường nhưng khoái lạc vẫn mạnh giỏi, thậm chí mắm muối thay đổi hương vị giường chiếu.

Ngoài ra, những ông chồng “ca đêm” cần xét lại chính mình bởi rất có thể việc người bạn đời của họ trầy trật với ái ân ban ngày chẳng liên quan gì đến kim giờ kim phút mà là do ông hết “xí quách” sau cả đêm trắng vờ mắt, coi cú ngả lưng ngáy khò “ngon” hơn khoái lạc.

Có ông còn mắng vợ tham vì đòi hỏi sau cả đêm chồng cuốc cày kiếm tiền. Ngoài ra, trớ trêu, lắm khi sự thể do chính cái đồng hồ của ông chứ không phải của bà. Mất ngủ, từ lâu được biết là sát thủ tình dục “án tại hồ sơ” không bàn cãi bất kể cho ông hay bà.Một số phụ nữ khó gần chồng ban ngày có khi không phải vì họ “sống về đêm” mà vì những lý do chẳng dính dáng đến sinh lý.

Đơn cử sự bất an. Với những phụ nữ này, tình dục là việc riêng tư, càng ít “tai mắt” càng tốt. Ban ngày có quá nhiều yếu tố kém bảo mật, hàng xóm chộn rộn, trẻ con nhộn nhạo, nhiều tiếng động, nhiều ánh sáng và trăm thứ không tên khác. Những quý ông góp gạo thổi cơm chung với cô vợ mỗi khi đến phiên lên giường phải tự tay đóng hết cửa nẻo, rèm kéo kín mít, đèn đuốc tắt ngóm mới chịu gật đầu đề-pa hẳn hiểu rõ lý do phụ nữ bất an với ánh sáng ban ngày.

Trong trường hợp vợ bạn không yên tâm với không khí ân ái ban ngày, để khắc phục, cần thiết kế cho cô ấy một không gian kín đáo, cỡ “con ruồi không qua lọt” nếu cần. Nhà đông người có thể cần bầu không khí riêng tư hơn. Chú ý cửa nẻo, thậm chí cách âm, cách không.

Có thể hiệu quả của sự can thiệp này thực chất chẳng là bao nhưng sẽ thành công mỹ mãn về tâm lý. Trường hợp lỗi ơ hờ đến từ chính bạn thì việc xử lý khó hơn bởi cái gốc to đùng là đặc thù công việc của bạn. Bạn nên thương lượng đồng nghiệp đổi ca hay đổi hẳn công việc khác, tùy tình hình mà tính nếu trúc trắc tình dục vợ chồng ngày càng trầm trọng.