Người cũ chen vào cuộc yêu của vợ chồng

Tất nhiên hiếm có ai mặt dày hay nhẫn tâm đến độ huỵch toẹt "anh/cô chẳng bằng một góc người xưa của tôi" mà phần lớn người trong cuộc chỉ len lén mở cửa loan phòng cho người xưa "lẻn" vào bằng nỗi niềm giấu chặt, có so đo, tiếc nuối, cùng lắm chỉ "tặc lưỡi" trong lòng.

Việc người xưa quay lại nhảy xổ vào cuộc vui của nhiều đôi uyên ương không hiếm. Cú chen ngang của người xưa có nhiều dạng, có thể chỉ như một chút hoài niệm thoáng qua nhưng cũng có khi đủ cả đầu mình tứ chi, xồng xộc phá bĩnh gia cang người cũ. Trong đó, cú "hồi mã thương" gây chấn thương nặng nhất là khi người cũ được mang ra so với người bạn đời.

Hình minh hoạ

Thực tế, những vụ so đo thẳng ruột ngựa chỉ xảy ra với những cặp đôi mà tình hình chăn gối đang trong cơn bĩ cực hay khó bề cứu vãn. Như thế mới đủ độ "uất" khiến người ta nói thẳng. Phổ biến hơn, chưa đến độ mang chuyện giường chiếu ra cân, cái được so chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, phong thái, tâm lý của người xưa. Xét kỹ thì kiểu so này còn đáng ngại hơn bởi đương sự có xu hướng toàn bích hóa, lãng mạn hóa người xưa, thay vì hơn thua với trò xác thịt tầm thường.



Dù trở về với hình thức nào, vô tình hay cố ý, thì mức tàn hại của người xưa là không thể coi thường. Những ai đang có ý định chắp nối nên suy nghĩ kỹ. Hậu quả sẽ khôn lường nếu người bạn đời hiện tại có chút gì đó không như ý với gối chăn. Đừng dan díu dù chỉ trong tâm tưởng, bởi đã một lần mở cửa cho tình xưa lẻn vào thì sớm muộn bạn cũng sẽ trao luôn… chìa khóa cho người ấy.