"Núi đồi" vô cảm sau sinh

Sau sinh hai tháng, vợ chồng tôi “sinh hoạt” trở lại. Chuyện ấy tạm coi được, trừ chi tiết tôi gần như không còn cảm giác nơi nhũ hoa. Tôi tìm hiểu thì biết thủ phạm có thể do cho con bú, không biết có phải không?

H.Quỳnh (TP.HCM)

Ảnh minh họa

Hiện tượng cảm giác nhũ hoa “mười phần mất bảy còn ba” giai đoạn mở cửa phòng the sau sinh tuy hiếm nhưng có thể xảy ra. Không nhiều giải thích thỏa đáng cho màn trốn tìm kỳ lạ này, chỉ vài cái bung xung bị điểm mặt như tái khởi động giường chiếu quá sớm, mẹ trẻ trầm cảm hay đơn giản do đức ông chồng cũng “ở cữ” không thiết tha chung đụng... Dễ hiểu, những ngờ vực trên chỉ tính sau khi loại trừ lý do đương nhiên là nhũ hoa hoặc chóp nhũ hoa đang viêm nhiễm, chấn thương, nứt kẽ, lở loét...







Bây giờ cùng đặt nghi phạm mà bạn nhắc đến lên bàn cân. Câu hỏi là việc cho con bú có cuỗm mất quyền lợi của mẹ trẻ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Người ta thậm chí còn phải “năn nỉ” mẹ trẻ tích cực cho con bú sớm để nhanh tái khởi động chuyện trên giường.





Tuy vậy, trong một số trường hợp, tình trạng “có tiếng không có miếng” lại có chút dính líu đến việc cho con bú. Ở trên có nhắc đến chi tiết chóp nhũ hoa bị thương. Việc này có thể do cục cưng nghịch ngợm cắn, day khi bú tí. Buồn cười là có khi vì sợ đau do con gây ra mà mẹ trẻ “chim bị tên sợ cành cong” sang cả ông bố. Hướng điều tra kế tiếp cũng nhắm đến bố và con, đó là việc ông bố và thiên thần nhỏ cùng “chia sẻ” một quan tâm có thể gây hại đến cảm giác của đối tượng đích.





Ảnh minh họa



Việc hai tình yêu cùng đòi hỏi quyền lợi có thể gây ra phản ứng ngại ngùng, chối bỏ vô thức của mẹ trẻ. Giải thích dễ hiểu từ tình mẫu tử mà ra. Bằng một cách tự nhiên thì “thâm tâm” người mẹ sẽ ngả về quyền lợi của cục cưng nhiều hơn ông bố và lời từ chối trực tiếp là lấy đi cảm giác.





Tóm lại, bỏ qua ca nặng (trầm cảm, rối loạn nội tiết nặng), đa phần những ca “mất điện” này có tiên lượng tốt. Của Caesar sớm trả lại Caesar khi mọi việc dần quy củ. Bảo vệ nhũ hoa khi cho con bú là việc không khó. Còn trường hợp “thân này ví xẻ làm đôi được” thì giải quyết khó hơn nhưng khéo cũng thành công.





Có một cách chữa phổ rộng dành cho hầu hết chị em: động viên ông xã đầu tư hơn nữa về chất lẫn lượng vào kho tàng tạm đóng. Việc này hoàn toàn có thể trở thành câu “vừng ơi mở cửa ra” đầy hiệu nghiệm, giúp mở được cánh cửa đa đoan. Tuy vậy, hãy lưu ý rằng hậu sản luôn là thời kỳ phức tạp với nhiều bất ngờ có thể gây ra trục trặc, không chỉ mỗi chuyện phòng the. Do vậy, tiêu chí là bình tĩnh, chịu khó gỡ từng cái một; phước chủ may thầy sẽ sớm đạt kết quả, bạn ạ.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn