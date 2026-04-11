7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

Nước hoa Unisex Diptyque Fleur de Peau

Fleur de Peau là một trong những mùi hương nổi bật nhất của Diptyque trong nhiều năm gần đây. Hãng xây dựng chai này quanh xạ hương, diên vĩ, ambrette và tiêu hồng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình giữa Psyche và Eros.

Nhưng điều khiến Fleur de Peau đẹp không nằm ở ý niệm thần thoại, mà ở cảm giác rất da thịt của nó: mềm, mịn, sạch và có độ ấm kín đáo. Đây không phải kiểu thơm rực rỡ ngay từ đầu, mà là kiểu mùi càng ở gần càng cuốn. Với những ai thích nước hoa ôm da, thanh lịch và gợi cảm theo cách tinh tế, Fleur de Peau là cái tên rất khó bỏ qua.

>>> Link mua sản phẩm: Diptyque Fleur de peau

Nước hoa Unisex Diptyque Tam Dao Eau de Parfum

Tam Dao Eau de Parfum là một trong những mùi gỗ đẹp và dễ rung động nhất của Diptyque. Hãng mô tả đây là ký ức về những khu rừng linh thiêng ở Việt Nam, nơi gỗ đàn hương hiện lên với chất kem mịn, hơi cay và rất êm.

Ở bản Eau de Parfum, gỗ đàn hương được làm đầy hơn, mượt hơn, có chiều sâu hơn nhờ gia vị Á châu, trong khi bách và sim giữ cho tổng thể vẫn sáng và thoáng. Đây là kiểu mùi hương không cần quá nhiều chi tiết vẫn tạo được cảm giác sang, điềm tĩnh và sạch sẽ. Nếu bạn thích mùi gỗ mềm, trầm nhưng không nặng, Tam Dao là một trong những lựa chọn đẹp nhất của Diptyque.

Nước hoa Unisex Diptyque Philosykos

Nếu nhắc đến mùi hương quả sung, Philosykos gần như luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Diptyque xem đây là lời tri ân dành cho toàn bộ cây sung, từ lá xanh, quả sung sữa cho đến phần gỗ trắng của thân cây. Vì vậy, Philosykos không chỉ có vị ngọt nhẹ của quả, mà còn có độ xanh, độ sữa và độ gỗ rất rõ.

Ở bản Eau de Parfum, phần quả sung và gỗ trắng được nhấn mạnh hơn, tạo cảm giác đằm hơn và có chiều sâu hơn. Đây là kiểu mùi hương thiên nhiên nhưng không đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn rất có gu. Với những ai thích sự xanh dịu, thanh mát và khác biệt, Philosykos là một sáng tạo rất đáng thử.

>>> Mua sản phẩm tại đây: Diptyque Philosykos

Nước hoa Unisex Diptyque Do Son Eau de Parfum

Do Son Eau de Parfum là một trong những chai hoa huệ đẹp nhất của Diptyque. Mùi hương gắn với ký ức mùa hè ở Đồ Sơn, nơi gió biển mang theo mùi hoa huệ trắng hơi cay, hơi nồng và rất gợi cảm.

So với bản Eau de Toilette mang cảm giác sáng và thoáng hơn, bản Eau de Parfum khiến hoa huệ trở nên sâu hơn, nổi bật hơn, như một bông hoa trắng hiện lên lúc chạng vạng. Hoa nhài và hoa cam đi cùng giúp tổng thể vừa mềm vừa quyến rũ. Đây là lựa chọn rất hợp với người thích hoa trắng sang trọng, nữ tính và có chút ám ảnh nhẹ trên da.

Nước hoa nữ Diptyque Olène Eau de Toilette

Olène là một mùi hoa cỏ rất đẹp theo kiểu cổ điển nhưng không cũ. Diptyque mô tả chai này như một buổi tối dưới giàn hoa ở Venice, nơi tử đằng, hoa nhài và kim ngân hoa tỏa hương trong không khí. Vì thế, Olène không mang sắc thái dày hay phấn đậm, mà sáng, bay và rất nữ tính.

Nó gợi cảm giác của một bó hoa trắng - tím đang nở trong chiều muộn, mềm mại, thanh thoát và có nét duyên rất riêng. Nếu bạn yêu những mùi hoa cỏ thuần túy, không quá ngọt, không quá hiện đại, Olène là một lựa chọn rất đáng yêu và dễ tạo thiện cảm.

Nước hoa Unisex Diptyque Orphéon

Orphéon là một trong những chai thành công nhất của Diptyque trong nhóm nước hoa hiện đại. Hãng mô tả đây là chân dung khứu giác về quán bar yêu thích của những người sáng lập Diptyque ở khu Saint-Germain những năm 1960. Mùi hương vì thế mang một không khí rất riêng: có gỗ tuyết tùng, quả bách xù, nét phấn mịn và cảm giác ấm sáng đan xen.

Orphéon không quá khó ngửi, nhưng cũng không hề đơn giản. Nó vừa sạch sẽ, lịch thiệp, vừa có chiều sâu và một chút chất nghệ sĩ rất đặc trưng của Diptyque. Đây là kiểu mùi hương dùng được quanh năm, dễ hợp với nhiều phong cách, và đặc biệt phù hợp với những ai muốn một mùi hương tinh tế nhưng không nhạt.

>>> Mua sản phẩm tại đây: Nước hoa Diptyque

Nước hoa nữ Diptyque Eau Ros

Eau Rose là cách Diptyque kể lại hoa hồng theo hướng tự nhiên và trọn vẹn hơn nhiều mùi hương hoa hồng thông thường. Hãng xây dựng dòng hương này như một sự tôn vinh toàn bộ bông hồng, từ cánh hoa, thân, lá, gai đến nụ, với hoa hồng damascena và centifolia làm trung tâm.

Vì vậy, Eau Rose không chỉ mềm và nữ tính, mà còn có phần xanh, tươi và trong như cánh hoa vừa chạm nước. Đây là kiểu hoa hồng không quá phấn, không quá cổ điển, mà tươi sáng và dễ mặc hằng ngày. Nếu bạn thích mùi hoa hồng thanh, sạch và không bị nặng nề, Eau Rose là một trong những lựa chọn đẹp nhất của Diptyque.

The Perfumes – địa chỉ mua nước hoa Diptyque chính hãng

Với những ai yêu thích Diptyque và đang tìm một địa chỉ mua hàng đáng tin cậy, The Perfumes là cái tên rất đáng tham khảo. Cửa hàng có nhiều lựa chọn nổi bật của thương hiệu này, từ những mùi hương mềm mại, tinh tế như Fleur de Peau, Eau Rose đến những sáng tạo giàu cá tính như Tam Dao, Philosykos hay Orphéon.

Sự đa dạng ấy giúp người yêu nước hoa dễ tìm thấy một mùi hương phù hợp với gu riêng, dù theo đuổi vẻ nữ tính thanh lịch, cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng hay phong cách nghệ thuật đặc trưng của Diptyque.

The Perfumes – Cửa hàng nước hoa chính hãng