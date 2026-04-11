7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

Tiêu dùng thông minh 13:56

Sau chiến dịch sinh nhật lần thứ 14 của Lazada, hệ thống gian hàng chính hãng (LazMall) tăng trưởng doanh số (GMV) gấp 15 lần so với ngày thường.

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Tiêu dùng thông minh 13:32

Sự kết hợp giữa ban công xanh và hệ thống rèm vải sợi tự nhiên không chỉ là trang trí, mà còn giúp xoa dịu tâm trí cho gia chủ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

Khoẻ - Đẹp 16:59

Delina, Valaya, Oriana hay Meliora là những cái tên thường được nhắc đến khi người dùng tìm một chai nước hoa nữ đẹp, sang và dễ để lại ấn tượng.

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

Điểm đến 12:17

Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc, ông Park Bong-Kyu đại diện tổ chức CICON quốc tế, trao cúp vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam xuất sắc.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiêu dùng thông minh 12:14

DanaSEO đơn vị mang đến dịch vụ quảng cáo Google chuyên nghiệp, giúp tối ưu ngân sách và gia tăng chuyển đổi thực tế.

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Khoẻ - Đẹp 23:04

Với nhu cầu ngày càng cao, việc lựa chọn một spa uy tín, chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 21:48

Generali Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella.

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Khoẻ - Đẹp 16:57

Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và Pfizer Việt Nam, vừa tổ chức hội nghị “Hành trình miễn dịch trọn đời — Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức” tại Gia Lai.

Triển khai bệnh án điện tử, giảm sai sót và chi phí vận hành

Triển khai bệnh án điện tử, giảm sai sót và chi phí vận hành

Khoẻ - Đẹp 07:56

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Sở Y tế TPHCM cùng các đơn vị đã tổ chức sự kiện Smart Healthcare 2026 - Startup Connection Day.

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Tâm sự 07:56

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Trẻ em mắc bệnh của người lớn

Trẻ em mắc bệnh của người lớn

Khoẻ - Đẹp 16:49

Tại Việt Nam gần 1/5 trẻ em bị thừa cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành là con số không nhỏ, cần được quan tâm từ trong gia đình và xã hội.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Tiêu dùng thông minh 15:45

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn.

Bệnh lý nha chu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể: Chuyên gia nêu giải pháp

Bệnh lý nha chu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể: Chuyên gia nêu giải pháp

Khoẻ - Đẹp 15:43

Theo thống kê, hơn 90% người Việt có bệnh lý răng miệng. Trong đó, viêm nha chu gây mất răng mà còn ảnh hưởng khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe tổng thể.

iBasic Vietnam - Nội y đồng hành qua mọi giai đoạn trưởng thành

iBasic Vietnam - Nội y đồng hành qua mọi giai đoạn trưởng thành

Khoẻ - Đẹp 12:51

iBasic Vietnam - thương hiệu nội y 35 năm ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ Việt qua từng bước chuyển mình.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026”

AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026”

Khoẻ - Đẹp 10:47

Ngày 5-4, AstraZeneca Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 - Chủ động phòng bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Tiêu dùng thông minh 17:36

Xerjoff là một trong những thương hiệu nước hoa niche khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến.

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Điểm đến 17:35

Ngày 9-4, Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) sẽ diễn ra Hội nghị CICON Vietnam 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên AI".

Top 6 cửa hàng nước hoa chính hãng uy tín tại Hà Nội

Top 6 cửa hàng nước hoa chính hãng uy tín tại Hà Nội

Tiêu dùng thông minh 17:34

Danh sách dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo, quy tụ các boutique thương hiệu đến những cửa hàng nước hoa được nhiều người yêu mùi hương biết đến.

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Tiêu dùng thông minh 13:13

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8h sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

11 tháng 4, 2026 | 13:31

Diptyque là một trong những thương hiệu nước hoa hiếm hoi giữ được sự thanh lịch rất riêng mà không cần đi theo lối phô trương.

Nước hoa Unisex Diptyque Fleur de Peau

Fleur de Peau là một trong những mùi hương nổi bật nhất của Diptyque trong nhiều năm gần đây. Hãng xây dựng chai này quanh xạ hương, diên vĩ, ambrette và tiêu hồng, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình giữa Psyche và Eros. 

Nhưng điều khiến Fleur de Peau đẹp không nằm ở ý niệm thần thoại, mà ở cảm giác rất da thịt của nó: mềm, mịn, sạch và có độ ấm kín đáo. Đây không phải kiểu thơm rực rỡ ngay từ đầu, mà là kiểu mùi càng ở gần càng cuốn. Với những ai thích nước hoa ôm da, thanh lịch và gợi cảm theo cách tinh tế, Fleur de Peau là cái tên rất khó bỏ qua.

>>> Link mua sản phẩm: Diptyque Fleur de peau

Nước hoa Unisex Diptyque Tam Dao Eau de Parfum

Tam Dao Eau de Parfum là một trong những mùi gỗ đẹp và dễ rung động nhất của Diptyque. Hãng mô tả đây là ký ức về những khu rừng linh thiêng ở Việt Nam, nơi gỗ đàn hương hiện lên với chất kem mịn, hơi cay và rất êm. 

Ở bản Eau de Parfum, gỗ đàn hương được làm đầy hơn, mượt hơn, có chiều sâu hơn nhờ gia vị Á châu, trong khi bách và sim giữ cho tổng thể vẫn sáng và thoáng. Đây là kiểu mùi hương không cần quá nhiều chi tiết vẫn tạo được cảm giác sang, điềm tĩnh và sạch sẽ. Nếu bạn thích mùi gỗ mềm, trầm nhưng không nặng, Tam Dao là một trong những lựa chọn đẹp nhất của Diptyque.

Nước hoa Unisex Diptyque Philosykos

Nếu nhắc đến mùi hương quả sung, Philosykos gần như luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Diptyque xem đây là lời tri ân dành cho toàn bộ cây sung, từ lá xanh, quả sung sữa cho đến phần gỗ trắng của thân cây. Vì vậy, Philosykos không chỉ có vị ngọt nhẹ của quả, mà còn có độ xanh, độ sữa và độ gỗ rất rõ. 

Ở bản Eau de Parfum, phần quả sung và gỗ trắng được nhấn mạnh hơn, tạo cảm giác đằm hơn và có chiều sâu hơn. Đây là kiểu mùi hương thiên nhiên nhưng không đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn rất có gu. Với những ai thích sự xanh dịu, thanh mát và khác biệt, Philosykos là một sáng tạo rất đáng thử.

>>> Mua sản phẩm tại đây: Diptyque Philosykos

Nước hoa Unisex Diptyque Do Son Eau de Parfum

Do Son Eau de Parfum là một trong những chai hoa huệ đẹp nhất của Diptyque. Mùi hương gắn với ký ức mùa hè ở Đồ Sơn, nơi gió biển mang theo mùi hoa huệ trắng hơi cay, hơi nồng và rất gợi cảm. 

So với bản Eau de Toilette mang cảm giác sáng và thoáng hơn, bản Eau de Parfum khiến hoa huệ trở nên sâu hơn, nổi bật hơn, như một bông hoa trắng hiện lên lúc chạng vạng. Hoa nhài và hoa cam đi cùng giúp tổng thể vừa mềm vừa quyến rũ. Đây là lựa chọn rất hợp với người thích hoa trắng sang trọng, nữ tính và có chút ám ảnh nhẹ trên da.

Nước hoa nữ Diptyque Olène Eau de Toilette

Olène là một mùi hoa cỏ rất đẹp theo kiểu cổ điển nhưng không cũ. Diptyque mô tả chai này như một buổi tối dưới giàn hoa ở Venice, nơi tử đằng, hoa nhài và kim ngân hoa tỏa hương trong không khí. Vì thế, Olène không mang sắc thái dày hay phấn đậm, mà sáng, bay và rất nữ tính. 

Nó gợi cảm giác của một bó hoa trắng - tím đang nở trong chiều muộn, mềm mại, thanh thoát và có nét duyên rất riêng. Nếu bạn yêu những mùi hoa cỏ thuần túy, không quá ngọt, không quá hiện đại, Olène là một lựa chọn rất đáng yêu và dễ tạo thiện cảm.

Nước hoa Unisex Diptyque Orphéon

Orphéon là một trong những chai thành công nhất của Diptyque trong nhóm nước hoa hiện đại. Hãng mô tả đây là chân dung khứu giác về quán bar yêu thích của những người sáng lập Diptyque ở khu Saint-Germain những năm 1960. Mùi hương vì thế mang một không khí rất riêng: có gỗ tuyết tùng, quả bách xù, nét phấn mịn và cảm giác ấm sáng đan xen.

Orphéon không quá khó ngửi, nhưng cũng không hề đơn giản. Nó vừa sạch sẽ, lịch thiệp, vừa có chiều sâu và một chút chất nghệ sĩ rất đặc trưng của Diptyque. Đây là kiểu mùi hương dùng được quanh năm, dễ hợp với nhiều phong cách, và đặc biệt phù hợp với những ai muốn một mùi hương tinh tế nhưng không nhạt.

>>> Mua sản phẩm tại đây: Nước hoa Diptyque

Nước hoa nữ Diptyque Eau Ros

Eau Rose là cách Diptyque kể lại hoa hồng theo hướng tự nhiên và trọn vẹn hơn nhiều mùi hương hoa hồng thông thường. Hãng xây dựng dòng hương này như một sự tôn vinh toàn bộ bông hồng, từ cánh hoa, thân, lá, gai đến nụ, với hoa hồng damascena và centifolia làm trung tâm. 

Vì vậy, Eau Rose không chỉ mềm và nữ tính, mà còn có phần xanh, tươi và trong như cánh hoa vừa chạm nước. Đây là kiểu hoa hồng không quá phấn, không quá cổ điển, mà tươi sáng và dễ mặc hằng ngày. Nếu bạn thích mùi hoa hồng thanh, sạch và không bị nặng nề, Eau Rose là một trong những lựa chọn đẹp nhất của Diptyque.

The Perfumes – địa chỉ mua nước hoa Diptyque chính hãng

Với những ai yêu thích Diptyque và đang tìm một địa chỉ mua hàng đáng tin cậy, The Perfumes là cái tên rất đáng tham khảo. Cửa hàng có nhiều lựa chọn nổi bật của thương hiệu này, từ những mùi hương mềm mại, tinh tế như Fleur de Peau, Eau Rose đến những sáng tạo giàu cá tính như Tam Dao, Philosykos hay Orphéon. 

Sự đa dạng ấy giúp người yêu nước hoa dễ tìm thấy một mùi hương phù hợp với gu riêng, dù theo đuổi vẻ nữ tính thanh lịch, cảm giác sạch sẽ nhẹ nhàng hay phong cách nghệ thuật đặc trưng của Diptyque.

The Perfumes – Cửa hàng nước hoa chính hãng

  • Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
  • Hotline: 0869058393 (9:00–21:00)
  • Email: theperfumes.onlineshop@gmail.com
  • Website: https://theperfumes.vn/
Đan Sao

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Tiêu dùng thông minh 13:56

Sau chiến dịch sinh nhật lần thứ 14 của Lazada, hệ thống gian hàng chính hãng (LazMall) tăng trưởng doanh số (GMV) gấp 15 lần so với ngày thường.

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Tiêu dùng thông minh 13:32

Sự kết hợp giữa ban công xanh và hệ thống rèm vải sợi tự nhiên không chỉ là trang trí, mà còn giúp xoa dịu tâm trí cho gia chủ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiêu dùng thông minh 12:14

DanaSEO đơn vị mang đến dịch vụ quảng cáo Google chuyên nghiệp, giúp tối ưu ngân sách và gia tăng chuyển đổi thực tế.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Tiêu dùng thông minh 15:45

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn.

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Tiêu dùng thông minh 17:36

Xerjoff là một trong những thương hiệu nước hoa niche khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến.

Top 6 cửa hàng nước hoa chính hãng uy tín tại Hà Nội

Top 6 cửa hàng nước hoa chính hãng uy tín tại Hà Nội

Tiêu dùng thông minh 17:34

Danh sách dưới đây là những gợi ý đáng tham khảo, quy tụ các boutique thương hiệu đến những cửa hàng nước hoa được nhiều người yêu mùi hương biết đến.

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Di Động Việt mở đặt cọc MacBook Neo, ưu đãi riêng cho học sinh - sinh viên

Tiêu dùng thông minh 13:13

Tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, chương trình nhận đặt cọc được triển khai từ 8h sáng cùng ngày trên toàn hệ thống.

Món ngon

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.