Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

24 tháng 9, 2025 | 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Phong cách doanh nhân tổ chức, được Nam Hương Media tổ chức thực hiện.

Sự kiện là dịp để cộng đồng doanh nhân không chỉ tham dự và chia sẻ với những nội dung chính của chương trình, đặc biệt là phiên tọa đàm "Người tiên phong - Tìm cơ hội trong thách thức", mà còn tạo nên một bầu không khí kết nối, lan tỏa tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nhân thời đại mới.

Những câu chuyện, kinh nghiệm và tầm nhìn được mang đến từ các diễn giả đã mở ra nhiều góc nhìn đa dạng, giúp doanh nhân tham dự thêm động lực đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025 - Ảnh 1.

Cộng đồng doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện

Với sự góp mặt của các doanh nhân đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản, giáo dục, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật, truyền thông… buổi gặp gỡ đã trở thành không gian giao lưu ý nghĩa, nơi các giá trị hợp tác và cơ hội kinh doanh được khơi mở.

Các khách mời tham dự không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ về hành trình sự nghiệp, mà còn truyền cảm hứng về lối sống cân bằng, bản lĩnh lãnh đạo và khát vọng tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng.

Đặc biệt, các nữ lãnh đạo thuộc Mạng lưới nữ lãnh đạo WLIN Hà Nội còn trực tiếp tham gia trình diễn bộ sưu tập kim cương nuôi đến từ thương hiệu NOBLECO với chủ đề Diamond Women góp phần tạo nên màn trình diễn ấn tượng - sang trọng - đẳng cấp.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025 - Ảnh 2.

TS Nguyễn Thu Hương (giữa) – Trưởng BTC, chụp hình lưu niệm cùng các đại sứ, doanh nhân đến chúc mừng và tham dự chương trình

Không khí sự kiện thêm phần sôi động nhờ tinh thần gắn kết, sự thân tình trong từng cuộc trò chuyện và những kết nối được thiết lập ngay tại chỗ. Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò của WLIN – không chỉ là mạng lưới kết nối kinh doanh, mà còn là môi trường giúp nữ lãnh đạo phát triển bản thân, nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025 - Ảnh 3.

Gian hàng Phố Xinh tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm đến từ thương hiệu Gordon Gu tại sự kiện

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025 - Ảnh 4.

Gian hàng kim cương nuôi của thương hiệu NOBLECO nhận được sự quan tâm của đông đảo khách mời

Sự kiện giới thiệu các đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 tại Hà Nội đã để lại nhiều dư âm tốt đẹp, hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong hành trình tôn vinh những doanh nhân tiên phong, bản lĩnh và truyền cảm hứng trên khắp cả nước. Lễ vinh danh Top 100 Người tiên phong 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2025 tại Tp. Hồ Chí Minh.

TOP 100 PHONG CÁCH DOANH NHÂN - NGƯỜI TIÊN PHONG 2025

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Phong cách doanh nhân, WLIN Global Holdings

Đơn vị thực hiện: Nam Hương Media Group

Nhà tài trợ Kim cương: JVA

Nhà tài trợ Vàng: NOBLECO, Goldsun Media

Nhà tài trợ Bạc: Hoàng Nam Group, Okini Food Việt Nam

Đơn vị bảo trợ truyền thông: wlin.vn, Pro Image, SBody, Ấn phẩm Phong Cách Doanh Nhân.

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 0938 223 770

- Facebook: Tạp chí Phong cách doanh nhân

- Website: https://www.businessstyle.vn/



P.Nguyễn

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

