“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Điểm đến 08:39

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Doanh nhân Nam Nguyễn: Khởi nghiệp bắt đầu từ ngôi nhà và khát vọng tạo giá trị

Bản lĩnh sống 07:54

Tham luận của Nam Nguyễn (Nguyễn Tiến Năm) tại Diễn đàn quốc tế CICON ASEAN 5+ chủ đề "Kiệt tác Sóng đôi" gây ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy chiều sâu.

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoẻ - Đẹp 19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Giảng viên Việt Nam được vinh danh tại Diễn đàn CICON ASEAN 5+ 2025

Bản lĩnh sống 19:44

ThS Ngô Thị Hồng – Giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II – được vinh danh với giải thưởng "2025 World CEO" do Korea CEO Summit (Hàn Quốc) trao tặng.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

Chuyện của Sao 19:51

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

4 tháng 11, 2025 | 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Tác phẩm hé mở câu chuyện hậu trường của nghề hướng dẫn viên dưới góc nhìn của người trong cuộc, chân thực và giàu trải nghiệm.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề - Ảnh 1.

Với đặc thù công việc, tác giả Thi Quốc Duy (quê quán Tây Ninh) đã đặt chân đến 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian 22 năm theo nghề hướng dẫn viên du lịch.

Với gần 300 trang, được chia làm 4 phần, Đôi giày mòn gót ra đời như một lời tự sự chân thành của người làm nghề, vừa là nhật ký hành trình, vừa là lời nhắn gửi đến thế hệ hướng dẫn viên trẻ đang trên con đường đi tìm bản sắc của riêng mình. Theo chia sẻ của tác giả, Đôi giày mòn gót "đơn giản chỉ kể lại những câu chuyện buồn vui góp nhặt được trên hành trình sự nghiệp khởi phát từ niềm đam mê thuần túy". Tác phẩm không đặt nặng triết lý nhân sinh, mà kể về nghề hướng dẫn viên – và cách con người trưởng thành sau mỗi chuyến đi.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề lữ hành tác giả đã tích lũy cho mình kho ký ức phong phú về nghề. Qua ngòi bút của anh, người đọc bắt gặp hình ảnh của hàng ngàn hướng dẫn viên du lịch, những người vẫn ngày ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường. Mỗi trang viết là một lát cắt của đời hướng dẫn viên, nơi ánh hào quang và góc khuất cùng hiện hữu: trò tinh nghịch thuở sinh viên, niềm hân hoan lần đầu dẫn tour, những tình huống bất ngờ, cạm bẫy và cám dỗ, nước mắt và nụ cười.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề - Ảnh 2.

Bên cạnh những câu chuyện nghề, tác giả còn dành nhiều trang để ghi lại vẻ đẹp của những miền đất từng đi qua. Tác phẩm mở ra những chiều không gian đầy rung động: từ buổi sáng tinh mơ trên ruộng bậc thang Tú Lệ, đến khung cảnh hùng vĩ rợp cờ đỏ sao vàng trên Đảo Bé (Việt nam), rồi những chuyến đi xa để ngắm nhìn bóng hoàng hôn đổ dài trên bức tường đá cổ kính của Đấu trường Colosseum hay lắng nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố Bagan trầm mặc…

"Tôi, cũng như bao người khác, đã nhiều lần phải đối diện với những ngã rẽ khác nhau trên đường đời và lựa chọn hướng đi tiếp theo cho mình. Tôi không dám tự nhận mình bản lĩnh, nhưng tôi luôn chọn cách đối diện với những ngã rẽ ở thế chủ động. Khi đã mang trong mình một giấc mơ đủ lớn, bạn sẽ thấy lối đi dù gian nan cách trở hay trải đầy hoa hồng cũng đều dẫn đến nơi mình khao khát" - tác giả Thi Quốc Duy viết.

Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Agoda ghi nhận lượng khách Đông Âu quan tâm đến du lịch Việt Nam tăng mạnh

Điểm đến 08:39

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%.

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy chia sẻ dự án chữa lành tại CICON 2025

Điểm đến 08:57

Doanh nhân Nguyễn Thụy Lê Thùy được mời dự Hội nghị Diễn đàn CICON ASEAN5+ 2025 với tư cách là khách mời VIP, tham gia diễn giả trên sân khấu phiên tọa đàm.

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Khai mạc CICON ASEAN5+ 2025 tại TP HCM

Điểm đến 09:41

Diễn đàn Cicon Quốc tế – Hội nghị Công nghiệp Đô thị Văn hóa Thông minh năm 2025 (Cicon International Forum 2025) đã diễn ra tại tòa nhà Landmark 81 (TP HCM)

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

IIHC hợp tác chiến lược cùng SHMS, triển khai mô hình “du học thông minh”

Điểm đến 13:40

Bước tiến đưa sinh viên Việt Nam đến các trường đại học thế giới ngành quản trị du lịch - khách sạn tiết kiệm đến 3,6 tỉ đồng qua mô hình "Du học thông minh".

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Nữ doanh nhân Việt Nam góp 1 tỉ đồng xây cầu cho người dân vùng bão lũ

Điểm đến 11:03

CLB Nữ Doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tổ chức giao lưu gặp mặt thường niên với chủ đề "Những mốc son lịch sử A80, A50".

Phụ nữ

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

TÁM

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.