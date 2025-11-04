“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Tác phẩm hé mở câu chuyện hậu trường của nghề hướng dẫn viên dưới góc nhìn của người trong cuộc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Với đặc thù công việc, tác giả Thi Quốc Duy (quê quán Tây Ninh) đã đặt chân đến 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong thời gian 22 năm theo nghề hướng dẫn viên du lịch.

Với gần 300 trang, được chia làm 4 phần, Đôi giày mòn gót ra đời như một lời tự sự chân thành của người làm nghề, vừa là nhật ký hành trình, vừa là lời nhắn gửi đến thế hệ hướng dẫn viên trẻ đang trên con đường đi tìm bản sắc của riêng mình. Theo chia sẻ của tác giả, Đôi giày mòn gót "đơn giản chỉ kể lại những câu chuyện buồn vui góp nhặt được trên hành trình sự nghiệp khởi phát từ niềm đam mê thuần túy". Tác phẩm không đặt nặng triết lý nhân sinh, mà kể về nghề hướng dẫn viên – và cách con người trưởng thành sau mỗi chuyến đi.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề lữ hành tác giả đã tích lũy cho mình kho ký ức phong phú về nghề. Qua ngòi bút của anh, người đọc bắt gặp hình ảnh của hàng ngàn hướng dẫn viên du lịch, những người vẫn ngày ngày rong ruổi trên khắp nẻo đường. Mỗi trang viết là một lát cắt của đời hướng dẫn viên, nơi ánh hào quang và góc khuất cùng hiện hữu: trò tinh nghịch thuở sinh viên, niềm hân hoan lần đầu dẫn tour, những tình huống bất ngờ, cạm bẫy và cám dỗ, nước mắt và nụ cười.

Bên cạnh những câu chuyện nghề, tác giả còn dành nhiều trang để ghi lại vẻ đẹp của những miền đất từng đi qua. Tác phẩm mở ra những chiều không gian đầy rung động: từ buổi sáng tinh mơ trên ruộng bậc thang Tú Lệ, đến khung cảnh hùng vĩ rợp cờ đỏ sao vàng trên Đảo Bé (Việt nam), rồi những chuyến đi xa để ngắm nhìn bóng hoàng hôn đổ dài trên bức tường đá cổ kính của Đấu trường Colosseum hay lắng nghe tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường phố Bagan trầm mặc…

"Tôi, cũng như bao người khác, đã nhiều lần phải đối diện với những ngã rẽ khác nhau trên đường đời và lựa chọn hướng đi tiếp theo cho mình. Tôi không dám tự nhận mình bản lĩnh, nhưng tôi luôn chọn cách đối diện với những ngã rẽ ở thế chủ động. Khi đã mang trong mình một giấc mơ đủ lớn, bạn sẽ thấy lối đi dù gian nan cách trở hay trải đầy hoa hồng cũng đều dẫn đến nơi mình khao khát" - tác giả Thi Quốc Duy viết.