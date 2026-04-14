Galaxy A57 5G: Màn hình AMOLED 120Hz, pin 5.000mAh và AI trong thực tế dùng như thế nào?









Màn hình Super AMOLED+ 120Hz — Trải nghiệm đẹp hơn hẳn LCD cùng giá

Samsung Galaxy A37 5G và người anh em cận cao cấp Samsung Galaxy A57 5G cùng chia sẻ một điểm mạnh đồng nhất: tấm nền Super AMOLED+ 6,7 inch FHD+ 120Hz sáng tối đa 1.900 nit. Đây là tiêu chuẩn màn hình mà Samsung giữ nhất quán trong cả lineup A series 2026, và đó là quyết định đúng đắn.

Điều người dùng thực sự nhận thấy khi dùng Galaxy A37 5G hàng ngày: màu sắc sống động hơn hẳn so với điện thoại LCD cùng giá — đặc biệt khi xem ảnh và video, đen thực sự là đen sâu chứ không phải xám như LCD. Tần số quét 120Hz làm mọi thứ trơn tru: vuốt danh sách ứng dụng, lướt Instagram, chuyển trang cài đặt — đều mượt mà không cảm giác giật.

Pin 5.000mAh + Sạc nhanh 45W — Thực tế dùng được bao lâu?

Pin 5.000mAh trên Galaxy A37 5G kết hợp với chip Exynos 1480 tiết kiệm điện mang lại thời lượng thực tế rất tốt. Với nhịp dùng hỗn hợp điển hình — 2 giờ duyệt web, 1 giờ xem video, 30 phút chơi game, gọi điện và nhắn tin xen kẽ — máy thường đạt 12–16 giờ trước khi cần sạc.

AI Awesome Intelligence+ trên Galaxy A37 5G — Những tính năng thực sự hữu ích

Samsung trang bị Galaxy A37 5G bộ tính năng AI mang tên Awesome Intelligence+. Không phải tất cả đều hữu ích như nhau — dưới đây là những gì người dùng thực sự dùng nhiều:

Circle to Search: Khoanh tròn bất kỳ nội dung nào trên màn hình để Google tìm kiếm ngay lập tức — hữu ích khi xem sản phẩm trên mạng xã hội, nhận diện thực vật hay tra cứu thông tin nhanh

Object Eraser: Xóa đối tượng không mong muốn trong ảnh (người lạ, biển quảng cáo, bóng) chỉ bằng cách khoanh vùng — thay thế được nhiều bước chỉnh sửa ảnh thủ công

Voice Transcription: Chuyển giọng nói thành văn bản trong cuộc ghi âm — rất hữu ích cho học sinh, sinh viên ghi chép bài giảng hay nhân viên ghi lại nội dung cuộc họp

AI Camera Optimization: Phân tích từng vùng ảnh (da mặt, bầu trời, thực vật, thức ăn) và tối ưu hóa màu sắc, độ sáng riêng biệt — ảnh chụp ra tự nhiên và đẹp hơn mà không cần chỉnh sửa thêm

Kết nối và bảo mật — Những tính năng ít được nhắc đến nhưng quan trọng

Galaxy A37 5G hỗ trợ 5G, NFC (thanh toán không tiếp xúc Samsung Pay, kết nối nhanh thiết bị), 2 SIM vật lý + eSIM linh hoạt và Wi-Fi 6 tốc độ cao. Bảo mật Knox Vault của Samsung bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin thanh toán ở mức độ tiêu chuẩn cho thiết bị doanh nghiệp.

