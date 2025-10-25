Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế

25 tháng 10, 2025 | 19:51

Tại Ga la "Kiệt tác sóng đôi", giảng viên - NTK Lê Minh Phú lần đầu tiên đưa trang phục cải lương ra diễn đàn quốc tế, quảng bá văn hóa Việt.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế - Ảnh 1.

Giảng viên-NTK Lê Minh Phú, nghệ sĩ Thảo Tâm, nghệ sĩ Hùng Vương, NSƯT Tú Sương, Á hậu 1 Miss Glam Vũ Tuyết Nhi, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, nghệ sĩ Xuân Vi, nghệ sĩ Joseph Hiếu Trung

Giữa không gian rực rỡ của Diễn đàn CICON Quốc tế 2025, bộ sưu tập "Trọn đời vương tơ" của giảng viên-NTK Lê Minh Phú xuất hiện như một bản hòa ca giao thoa giữa thời trang, nghệ thuật và di sản Việt. Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của nhạc sĩ Lâm Viên, từng làm say lòng biết bao khán giả mộ điệu cải lương, NTK Lê Minh Phú đã tái hiện tinh thần ấy bằng ngôn ngữ thời trang – mềm mại, sâu lắng nhưng vẫn mạnh mẽ và kiêu hãnh, như chính tâm hồn người nghệ sĩ Việt. "Trọn đời vương tơ" là câu chuyện về mối duyên khắc cốt giữa người nghệ sĩ và sân khấu – nơi họ gửi trọn đam mê, hi sinh và niềm tin vào nghệ thuật dân tộc.

Bộ sưu tập tôn vinh tinh thần trung kiên, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ cải lương – những con người trọn đời "vương tơ" cùng ánh đèn sân khấu. Sắc đỏ – đen – vàng được chọn làm chủ đạo, tượng trưng cho tình yêu, bản lĩnh và ánh sáng nghệ thuật. 

Từng chi tiết đều được thêu tay, đính kết thủ công, kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật truyền thống và cảm quan hiện đại. Đặc biệt, việc sử dụng vải tái chế, phụ liệu thiên nhiên, vỏ nghêu sò ốc hến thể hiện tư duy thời trang bền vững, đồng thời gợi nhớ vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi của sân khấu xưa – nơi nghệ thuật được nuôi dưỡng bằng tâm hồn và ký ức.

Mỗi thiết kế là hơi thở của văn hóa Việt được tái sinh trong ngôn ngữ thời trang. Khi người trẻ khoác lên mình trang phục ấy, họ không chỉ trình diễn vẻ đẹp – mà còn kể lại câu chuyện của dân tộc bằng niềm tự hào và tình yêu quê hương. Tiết mục không chỉ là trình diễn thời trang mà là một lát cắt văn hóa Việt được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại – vừa truyền thống, vừa sáng tạo, làm lay động khán giả quốc tế.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế - Ảnh 2.

NSƯT Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Hùng Vương… tỏa sáng trong thiết kế của NTK Lê Minh Phú tại CICON Quốc tế

"Trọn đời vương tơ" không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà là bản tuyên ngôn đầy tự hào về tình yêu nghệ thuật dân tộc. Trong từng nếp vải, từng đường cắt, NTK Lê Minh Phú gửi gắm tâm huyết của người làm nghề, hòa quyện giữa truyền thống và hơi thở đương đại, để từ đó lan tỏa tinh thần sáng tạo và niềm tự hào Việt Nam đến thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Là người mẫu mặc trang phục trình diễn trong sự kiện, cũng là người có thời gian dài làm việc với NTK Lê Minh Phú.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế - Ảnh 3.

NSƯT Tú Sương nói: "Điều khiến tôi đặc biệt quý mến ở Lê Minh Phú chính là sự dung hòa giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và cảm quan hiện đại. Ở em Lê Minh Phú không chỉ là nhà thiết kế thời trang, mà còn là người kể chuyện bằng chất liệu và màu sắc. Em ấy hiểu tinh thần biểu diễn, hiểu cảm xúc của người nghệ sĩ trên sân khấu. Mỗi bộ trang phục do em ấy tạo ra đều góp phần tôn vinh nhân vật và làm sáng thêm giá trị văn hóa dân tộc".

Trên sân khấu CICON Quốc tế, NSƯT Tú Sương, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, nghệ sĩ Hùng Vương, nghệ sĩ Xuân Vi, nghệ sĩ Joseph Hiếu Trung và nghệ sĩ Thảo Tâm đã mang đến những màn hóa thân đầy cảm xúc, thăng hoa trong những thiết kế của NTK Lê Minh Phú. 

Mỗi bước đi, mỗi động tác, mỗi ánh nhìn đều tỏa sáng trong vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa đậm tinh thần cải lương Việt Nam - khiến khán giả quốc tế phải ngỡ ngàng trước sự giao hòa giữa nghệ thuật biểu diễn và ngôn ngữ thời trang. 

Sự kết hợp tinh tế giữa nghệ sĩ tài năng và tư duy sáng tạo của NTK đã góp phần tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc, khẳng định sức sống bền bỉ của Cải lương Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Lê Minh Phú và hành trình mang trang phục cải lương ra diễn đàn Cicon quốc tế - Ảnh 4.

Ngoài ra, góp phần vào sự thành công cho vỡ diễn, BST, NTK Lê Minh Phú (Trưởng Bộ môn May Thời trang, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An ) gửi lời tri ân sâu sắc đến: Đại sứ CICON Quốc tế – NTK Quỳnh Paris, người đã mở ra cơ hội để thời trang Việt Nam cất tiếng nói mạnh mẽ tại diễn đàn quốc tế; nhạc sĩ Lâm Viên, tác giả bài hát "Trọn đời vương tơ", nguồn cảm hứng để Phú kể lại câu chuyện nghệ thuật bằng thời trang; đạo diễn Lê Việt và ê-kíp sáng tạo, những người đã nâng tầm tiết mục bằng sự dàn dựng tinh tế, giàu cảm xúc; và đặc biệt là các nghệ sĩ tài hoa đã thổi hồn vào từng thiết kế, giúp thời trang cải lương tự tin tỏa sáng giữa bạn bè quốc tế.

