Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Tiêu dùng thông minh 08:55

Khắc dấu Vũ An mang đến lựa chọn khắc dấu giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phù hợp cho cá nhân và doanh nghiệp.

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Tiêu dùng thông minh 13:56

Sau chiến dịch sinh nhật lần thứ 14 của Lazada, hệ thống gian hàng chính hãng (LazMall) tăng trưởng doanh số (GMV) gấp 15 lần so với ngày thường.

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Không gian sống thư thái tại TPHCM: Sự kết hợp hoàn hảo giữa cây xanh và rèm cửa tự nhiên

Tiêu dùng thông minh 13:32

Sự kết hợp giữa ban công xanh và hệ thống rèm vải sợi tự nhiên không chỉ là trang trí, mà còn giúp xoa dịu tâm trí cho gia chủ sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

7 Chai nước hoa Diptyque thơm sang và đáng thử nhất

Tiêu dùng thông minh 13:31

Diptyque là một trong những thương hiệu nước hoa hiếm hoi giữ được sự thanh lịch rất riêng mà không cần đi theo lối phô trương.

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

7 chai nước hoa Parfums de Marly cho nữ thơm nhất

Khoẻ - Đẹp 16:59

Delina, Valaya, Oriana hay Meliora là những cái tên thường được nhắc đến khi người dùng tìm một chai nước hoa nữ đẹp, sang và dễ để lại ấn tượng.

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

CICON trao giải "World CEO Summit Awards" cho các doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam

Điểm đến 12:17

Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hàn Quốc, ông Park Bong-Kyu đại diện tổ chức CICON quốc tế, trao cúp vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam xuất sắc.

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiếp cận khách hàng tiềm năng hiệu quả cùng dịch vụ quảng cáo Google tại DanaSEO

Tiêu dùng thông minh 12:14

DanaSEO đơn vị mang đến dịch vụ quảng cáo Google chuyên nghiệp, giúp tối ưu ngân sách và gia tăng chuyển đổi thực tế.

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Top 10+ Spa massage uy tín cho du khách tại trung tâm TPHCM

Khoẻ - Đẹp 23:04

Với nhu cầu ngày càng cao, việc lựa chọn một spa uy tín, chất lượng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Generali Việt Nam kỷ niệm 15 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 21:48

Generali Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella.

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Hành trình miễn dịch trọn đời - Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức

Khoẻ - Đẹp 16:57

Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam và Pfizer Việt Nam, vừa tổ chức hội nghị “Hành trình miễn dịch trọn đời — Góc nhìn đa chiều về cơ hội và thách thức” tại Gia Lai.

Triển khai bệnh án điện tử, giảm sai sót và chi phí vận hành

Triển khai bệnh án điện tử, giảm sai sót và chi phí vận hành

Khoẻ - Đẹp 07:56

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Sở Y tế TPHCM cùng các đơn vị đã tổ chức sự kiện Smart Healthcare 2026 - Startup Connection Day.

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Đúng là "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", nhưng...

Tâm sự 07:56

Nhiều cặp đôi lệch tuổi nhau xa vẫn yêu và kết hôn. Nhưng đâu phải chồng già vợ trẻ hay vợ già chồng trẻ nào cũng là tiên, là duyên...

Trẻ em mắc bệnh của người lớn

Trẻ em mắc bệnh của người lớn

Khoẻ - Đẹp 16:49

Tại Việt Nam gần 1/5 trẻ em bị thừa cân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi trưởng thành là con số không nhỏ, cần được quan tâm từ trong gia đình và xã hội.

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Grab ra mắt 13 trải nghiệm được ứng dụng AI tại GrabX 2026

Tiêu dùng thông minh 15:45

Ngày 8-4, Grab đã công bố 13 trải nghiệm được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại GrabX 2026, sự kiện công bố sản phẩm thường niên của Tập đoàn.

Bệnh lý nha chu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể: Chuyên gia nêu giải pháp

Bệnh lý nha chu ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể: Chuyên gia nêu giải pháp

Khoẻ - Đẹp 15:43

Theo thống kê, hơn 90% người Việt có bệnh lý răng miệng. Trong đó, viêm nha chu gây mất răng mà còn ảnh hưởng khả năng ăn nhai, thẩm mỹ và sức khỏe tổng thể.

iBasic Vietnam - Nội y đồng hành qua mọi giai đoạn trưởng thành

iBasic Vietnam - Nội y đồng hành qua mọi giai đoạn trưởng thành

Khoẻ - Đẹp 12:51

iBasic Vietnam - thương hiệu nội y 35 năm ra đời với sứ mệnh đồng hành cùng phụ nữ Việt qua từng bước chuyển mình.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026”

AstraZeneca Việt Nam đồng hành cùng chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026”

Khoẻ - Đẹp 10:47

Ngày 5-4, AstraZeneca Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình “Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 - Chủ động phòng bệnh Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Top 5 chai nước hoa Xerjoff đáng thử: khi sự xa xỉ của nước Ý đi vào mùi hương

Tiêu dùng thông minh 17:36

Xerjoff là một trong những thương hiệu nước hoa niche khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu biết đến.

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Cicon Việt Nam: Nền tảng hội tụ 3 trụ cột, đón đầu kỷ nguyên AI

Điểm đến 17:35

Ngày 9-4, Khách sạn JW Marriott Hotel & Suites Saigon (TPHCM) sẽ diễn ra Hội nghị CICON Vietnam 2026 với chủ đề "Tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên AI".

Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

12 tháng 4, 2026 | 08:56

Khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình đào tạo tài chính ứng dụng.

Sự phát triển của kinh tế số và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành tài chính tại Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về năng lực thực tiễn của nguồn nhân lực.

Trong những năm gần đây, ngành tài chính đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và hội nhập quốc tế. Các hoạt động tài chính không còn dừng lại ở nghiệp vụ truyền thống mà ngày càng gắn với dữ liệu, phân tích và các nền tảng số, kéo theo sự dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu tuyển dụng.

Đáng chú ý, xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ từ định hướng chính sách. Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, Việt Nam sẽ xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính. Riêng tại TP.HCM, khu vực dự kiến phát triển trung tâm tài chính có quy mô khoảng 898 ha, tích hợp nhiều hoạt động từ huy động vốn, đầu tư đến các dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ.

Ở góc độ thị trường, lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) cũng đang tăng trưởng nhanh. Theo các báo cáo từ cơ quan quản lý, Việt Nam hiện có hơn 150 doanh nghiệp fintech, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong các mảng tài chính số, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro.

Không chỉ nhu cầu tăng, mức thu nhập của ngành này cũng thuộc nhóm cao trên thị trường lao động. Theo khảo sát lương của VietnamWorks thuộc Navigos Group, lĩnh vực tài chính – đầu tư nằm trong nhóm ngành có thu nhập cao nhất, trong đó 25% vị trí quản lý có mức lương từ 70 triệu đồng/tháng trở lên. Điều này phản ánh nhu cầu lớn đối với nhân sự chất lượng cao, đặc biệt ở các vị trí phân tích, đầu tư và quản trị tài chính.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường. Dù số lượng người học ngành tài chính không thiếu, nhưng doanh nghiệp lại gặp khó trong việc tuyển dụng nhân sự có thể làm việc ngay, đặc biệt ở các vị trí như phân tích tài chính, đầu tư hay quản trị rủi ro. Những hạn chế phổ biến thường nằm ở khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, tư duy phân tích và kinh nghiệm thực hành.

Phụ huynh và các em học sinh đặc biệt quan tâm đến xu hướng và các chương trình đào tạo ngành tài chính ứng dụng - Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Trước yêu cầu đó, xu hướng đào tạo ngành tài chính đang chuyển dịch theo hướng ứng dụng và hội nhập. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tích hợp kỹ năng thực hành và định hướng theo các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế đang trở thành lựa chọn của nhiều người học.

Trong bối cảnh này, Khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình đào tạo tài chính ứng dụng. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích, đồng thời định hướng theo các chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình liên kết, song bằng quốc tế và tiếp cận lộ trình các chứng chỉ nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Tiến sĩ Lê Đạt Chí – Trưởng Khoa Tài chính (UEH) phát biểu trong buổi lễ khai giảng Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) -Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Đặc biệt, chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) cũng mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường học thuật châu Âu và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) nhận bằng tại Central Campus – Rennes (Pháp) và tiếp tục học lên Thạc sĩ tại đây. - Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Đáng chú ý, khoa cũng tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM, qua đó tăng tính gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, cơ hội trong ngành tài chính vẫn rộng mở, nhưng sẽ thuộc về những người được chuẩn bị tốt hơn ngay từ đầu. Khi ngành đang chuyển dịch theo hướng ứng dụng và toàn cầu hóa, việc lựa chọn đúng chương trình đào tạo không chỉ là bước khởi đầu, mà còn là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phát triển lâu dài trong nghề.

P.Đình

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.