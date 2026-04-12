Tài chính ứng dụng: Nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong kỷ nguyên số

Sự phát triển của kinh tế số và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành tài chính tại Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là yêu cầu ngày càng cao về năng lực thực tiễn của nguồn nhân lực.

Trong những năm gần đây, ngành tài chính đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ và hội nhập quốc tế. Các hoạt động tài chính không còn dừng lại ở nghiệp vụ truyền thống mà ngày càng gắn với dữ liệu, phân tích và các nền tảng số, kéo theo sự dịch chuyển rõ rệt trong nhu cầu tuyển dụng.

Đáng chú ý, xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ từ định hướng chính sách. Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, Việt Nam sẽ xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính. Riêng tại TP.HCM, khu vực dự kiến phát triển trung tâm tài chính có quy mô khoảng 898 ha, tích hợp nhiều hoạt động từ huy động vốn, đầu tư đến các dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ.

Ở góc độ thị trường, lĩnh vực công nghệ tài chính (FINTECH) cũng đang tăng trưởng nhanh. Theo các báo cáo từ cơ quan quản lý, Việt Nam hiện có hơn 150 doanh nghiệp fintech, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong các mảng tài chính số, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro.

Không chỉ nhu cầu tăng, mức thu nhập của ngành này cũng thuộc nhóm cao trên thị trường lao động. Theo khảo sát lương của VietnamWorks thuộc Navigos Group, lĩnh vực tài chính – đầu tư nằm trong nhóm ngành có thu nhập cao nhất, trong đó 25% vị trí quản lý có mức lương từ 70 triệu đồng/tháng trở lên. Điều này phản ánh nhu cầu lớn đối với nhân sự chất lượng cao, đặc biệt ở các vị trí phân tích, đầu tư và quản trị tài chính.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn nhân lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường. Dù số lượng người học ngành tài chính không thiếu, nhưng doanh nghiệp lại gặp khó trong việc tuyển dụng nhân sự có thể làm việc ngay, đặc biệt ở các vị trí như phân tích tài chính, đầu tư hay quản trị rủi ro. Những hạn chế phổ biến thường nằm ở khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, tư duy phân tích và kinh nghiệm thực hành.

Phụ huynh và các em học sinh đặc biệt quan tâm đến xu hướng và các chương trình đào tạo ngành tài chính ứng dụng - Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Trước yêu cầu đó, xu hướng đào tạo ngành tài chính đang chuyển dịch theo hướng ứng dụng và hội nhập. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tích hợp kỹ năng thực hành và định hướng theo các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế đang trở thành lựa chọn của nhiều người học.

Trong bối cảnh này, Khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình đào tạo tài chính ứng dụng. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích, đồng thời định hướng theo các chuẩn nghề nghiệp quốc tế. Sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình liên kết, song bằng quốc tế và tiếp cận lộ trình các chứng chỉ nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Tiến sĩ Lê Đạt Chí – Trưởng Khoa Tài chính (UEH) phát biểu trong buổi lễ khai giảng Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) -Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Đặc biệt, chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) cũng mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường học thuật châu Âu và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính Ứng dụng UEH – Rennes (Pháp) nhận bằng tại Central Campus – Rennes (Pháp) và tiếp tục học lên Thạc sĩ tại đây. - Ảnh: Khoa Tài chính (UEH)

Đáng chú ý, khoa cũng tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM, qua đó tăng tính gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh, cơ hội trong ngành tài chính vẫn rộng mở, nhưng sẽ thuộc về những người được chuẩn bị tốt hơn ngay từ đầu. Khi ngành đang chuyển dịch theo hướng ứng dụng và toàn cầu hóa, việc lựa chọn đúng chương trình đào tạo không chỉ là bước khởi đầu, mà còn là yếu tố quan trọng quyết định khả năng phát triển lâu dài trong nghề.