Bạn gái phản bội tôi vì anh hàng xóm có sẵn nhà để ở

Cách đây 2,5 năm, trong một lần tình cờ ra chơi ở thành phố biển miền Trung để gặp bạn bè cũ, tôi để ý đến một bạn nữ chung nhóm. Trái tim tôi tự nhiên rung động và qua bạn bè tôi đã có số điện thoại của cô ấy. Tôi nhắn tin, làm quen và được cô ấy chấp nhận. Chúng tôi liên lạc thường xuyên bằng tin nhắn, tình yêu cũng bắt đầu nảy nở rồi đi chơi, đi ăn như những cặp tình nhân khác. Tôi thật hạnh phúc với tình yêu mà ông trời đã ban cho mình và ngỡ như được hồi sinh lần thứ 2. Do tôi có điều kiện về kinh tế nên đã đưa bạn gái đi du lịch rất nhiều nước trên thế giới. Còn ở Việt Nam, gần như từ Bắc vào Nam đều có dấu chân của chúng tôi. Tôi đã chuyển về thành phố biển miền Trung sinh sống.

Bạn gái 43 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân, hiện nuôi 2 con và sống cùng nhà mẹ đẻ. Cô ấy tương đối có sắc và trẻ so với tuổi, hiền, nữ công gia chánh tạm ổn. Nhìn chung cô ấy dễ nhìn, có những nét thiện cảm mà người khác giới chú ý và có cảm tình khi gặp lần đầu. Trong cuộc sống tất nhiên không thể tránh khỏi những va chạm nhỏ hay hiểu lầm nhau, nhưng thông thường bạn gái làm lành trước vì cô ấy rất yêu và sợ mất tôi. Điều này làm tôi hãnh diện nhưng cũng khiến tôi chủ quan và nghĩ cô ấy đã thuộc sở hữu của mình. Chúng tôi từng đến nhà nhau để ăn ở và hai gia đình đều chấp nhận, coi chúng tôi như thành viên trong nhà.

Cách đây 2 tháng, có một sự cố xảy ra. Bạn gái tôi không có tiền cũng như tài sản gì ngoài một miếng đất 125 m2. Cô ấy bàn với tôi bỏ tiền xây nhà trên miếng đất đó và sẽ chính thức chuyển về sống chung sau khi xây xong. Do gần đây, cô ấy thường mâu thuẫn với mẹ nên không muốn sống chung nữa. Tôi đồng ý xây nhà nhưng bảo chờ đến cuối năm nay, do tôi phải thu xếp tiền (khoảng 1,5 tỷ). Sở dĩ hẹn như vậy vì tiền của tôi làm ăn khắp nơi và một phần gửi ngân hàng nên cần có thời gian chuẩn bị. Do bức xúc chuyện ở chung với mẹ nên cô ấy giận tôi, nói tôi không tin tưởng cô ấy nên sợ bỏ tiền xây nhà. Tôi đã cố giải thích nhưng bạn gái cố tình không hiểu. Cô ấy còn dọa tôi coi chừng mất "vợ".