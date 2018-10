Phụ nữ đã qua một lần đò, hãy nên "điểm phấn, tô son lại"

Cho nên tình yêu dù sâu đậm đến mấy, chân thành hay hời hợt, đẹp đẽ hay "xấu xí", lâu dài hay ngắn ngủi, sâu đậm hay qua quýt, rực rỡ, lung linh đến thế nào, cũng sẽ chẳng ai dám chắc được tương lai. Người đang nắm tay bạn hôm nay, ngày mai chắc gì đã cùng bạn đi chung một con đường.

Vậy mới nói, chuyện tan hợp trong tình yêu thật quá đỗi bình thường. Thậm chí ngay cả khi còn yêu nhau người ta cũng có thể rời xa nhau vì lý do này hoặc lý do khác. Nhưng đau đớn nhất có lẽ là những người không thể sống được trong cuộc hôn nhân ngập ngụa nỗi buồn và sầu khổ, cuối cùng đành chọn cách rời xa nhau, chọn cách trả nhau trở về cuộc sống thoải mái tự do trước đó, giải thoát cho nhau ra khỏi cuộc sống hôn nhân.

Tuy nhiên, ly hôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ly hôn là một hành trình đầy đau khổ, cắn rứt và dằn vặt. Người ta đứng giữa lý trí và con tim mà không cách nào biết mình sai hay đúng, chỉ biết rằng ở thời điểm đó họ không thể cùng nhau đi tiếp thêm đoạn đường nào nữa thì buông tay nhau ra mà thôi.

Trong hôn nhân, trước nguy cơ đổ vỡ, người đàn bà vì nhiều lý do ít khi chủ động "bỏ chồng" để đi tìm cuộc sống mới, họ thường có khuynh hướng níu kéo nhiều hơn đàn ông. Họ cũng thường tự xét lại mình và tự trách mình nhiều hơn. Nhưng khi người đàn ông kia đã không còn xứng đáng để họ hy sinh, hoặc sức chịu đựng của họ bị phá vỡ, cuộc hôn nhân không thể cứu vãn thì đàn bà dễ "buông bỏ", ít nặng lòng và ít khi hối tiếc.



Ngược lại, đàn ông, khi tình cảm đã cạn dù có níu kéo thế nào cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nhưng thời gian dễ làm cho đàn ông ân hận hơn.

Đàn ông ly hôn xong vẫn phong độ và có khối cô gái son trẻ vây quanh nhưng đàn bà đã qua một lần đò thì lại khác, họ buộc phải trở nên mạnh mẽ và bất cần, họ giả như không có đàn ông bên cạnh họ vẫn sống an nhiên và vui vẻ. Lúc này. chuyện đi thêm bước nữa với ai đó, đàn bà qua một lần đò luôn đắn đo suy nghĩ và cảm thấy hoang mang mất tự chủ.

Đàn bà sau ly hôn mặc cảm tâm lý, sợ rằng mình sẽ lại sai lầm lần nữa, tổn thương lần nữa. Đàn bà sau ly hôn, sợ rằng chẳng ai dám chấp nhận một người đã không còn trinh nguyên. Đàn bà sau ly hôn, càng kiên cường thì lòng càng lắm đổ vỡ u buồn. Chỉ là, nếu không mạnh mẽ, không tự thương lấy mình, thì còn ai có thể thương chúng tôi được đây? Đàn bà cũ, chính là như vậy. Như thể ai đã từng bước qua tổn thương đều sẽ không còn là những kẻ mơ mộng hão huyền. Họ sợ tất thảy những điều không hay rồi sẽ lại ập đến như lần đầu khiến họ tổn thương nhiều hơn.



