Tân Nhiên được công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 19/9/2025, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Tân Nhiên được trao Chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (DN KHCN).

Đại diện Tân Nhiên nhận chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thị Hồng Nhung nhấn mạnh tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Chương trình DN KHCN được Chính phủ triển khai từ năm 2008 nhằm khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ vào sản xuất – kinh doanh. Tại tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp đầu tiên tham gia từ năm 2013, đến nay toàn tỉnh đã có 26 DN KHCN, và Tân Nhiên vinh dự góp mặt trong số này.

Theo quy định, DN KHCN là mô hình doanh nghiệp gắn hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ với việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm khác biệt, giá trị và có khả năng cạnh tranh cao.

Ông Đặng Khánh Duy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Sở Khoa học & Công nghệ Tây Ninh, cùng các sở, ban, ngành đã đồng hành, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để được công nhận DN KHCN.

Khởi nguồn từ sản phẩm bánh tráng không nhúng nước – một bước đột phá trong việc nâng tầm đặc sản truyền thống, Tân Nhiên đã kiên định theo đuổi sứ mệnh "Nâng tầm đặc sản địa phương". Chứng nhận DN KHCN chính là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực đó, đồng thời là động lực để Tân Nhiên tiếp tục đầu tư nghiên cứu, sáng tạo và mở rộng thị trường.

Kể về hành trình nâng tầm đặc sản bánh tráng, ông Đặng Khánh Duy cho hay, doanh nghiệp mình đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ sản xuất.

Quá trình này đòi hỏi sự sự kiên trì thử nghiệm và sáng tạo liên tục và cải tiến trong nhiều khâu nhằm tối ưu hóa trong nhiều mặt.

Nhờ đó, không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của Tân Nhiên mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành bánh tráng Việt Nam theo hướng hiện đại, tiện lợi và bền vững.Bên trong nhà máy sản xuất bánh tráng Tân Nhiên