Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt”

Điểm đến 17:34

Syngenta Việt Nam tổ chức hội thảo “Nâng bước Phụ nữ Nông thôn Việt” cho nữ nông dân tiêu biểu khu vực ĐBSCL với thông điệp "Gieo yêu thương - Gặt thành công".

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

6 tháng 11, 2025 | 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Với mong muốn chung tay giúp người dân Huế vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết giữa tình trạng mưa lũ kéo dài, Uniqlo Việt Nam đã nhanh chóng cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm: 170 thùng sữa, 170 thùng nước, 150 thùng giấy vệ sinh, 41 thùng bánh tới bệnh viện Trung ương Huế.

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh 1.

Ngoài ra, thương hiệu còn hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt tới các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện, 200 triệu đồng hỗ trợ các trường học bị thiệt hại trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” của Quỹ Hy vọng. Cùng với khoản quyên góp với tổng trị giá 500 triệu đồng, các trang phục Uniqlo mới và hơn 2.000 trang phục Re. Uniqlo cũng được chuyển đến người dân tại địa phương.

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh 2.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc và mong muốn thông qua các hành động ý nghĩa chia sẻ những mất mát, khó khăn của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành Quỹ Hy vọng, nhấn mạnh sự hiện diện và hỗ trợ của Uniqlo không chỉ là đóng góp vật chất, mà là biểu tượng của tình người và niềm tin, lan tỏa tinh thần vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Uniqlo Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, vào tháng 10, thương hiệu đã đóng góp 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại các trường học bị ảnh hưởng tại khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung.

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh 3.

Đại diện Uniqlo cũng trực tiếp ghé thăm điểm trường Tiểu học Hưng Lợi tạiNghệ An, động viên và trao tặng hơn 1.350 trang phục Re. Uniqlo tới người dân, các em học sinh và giáo viên.

Cũng chung quan điểm phụng sự xã hội và phát triển bền vững, cùng với việc phát triển kinh doanh, TokyoLife đã duy trì “Hành trình yêu thương” với hơn 30 chuyến đi thiện nguyện trong 2 năm, trao trên 2000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại Xóm chạy thận Đà Nẵng, Trung tâm Trẻ em Nam Định, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Chúc Sơn (Hà Nội)...

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn - Ảnh 4.

Với triết lý phát triển bền vững, TokyoLife luôn hướng tới tinh thần bảo vệ môi trường trong từng sản phẩm và hành động nhỏ. “Chúng tôi không ngừng làm việc chăm chỉ mỗi ngày để nâng cao chất lượng và giữ mức giá sản phẩm tốt nhất có thể phục vụ Quý khách hàng. TokyoLife tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để mang đến cho người tiêu dùng Việt những giá trị thực sự, những trải nghiệm mua sắm tốt nhất”, ông Tetsuo Oji - Đồng sáng lập TokyoLife chia sẻ.

Kỷ niệm gần một thập kỷ hình thành và phát triển, từ 1 đến 16-11, TokyoLife tổ chức Siêu Sale sinh nhật trên toàn hệ thống với hàng ngàn ưu đãi lớn chưa từng có: Top sản phẩm chiến lược giá 11K – 111K; Giảm 11% toàn bộ cửa hàng, cùng hàng loạt chương trình duy nhất trong năm: 111K áo lông cừu nhân tạo, 111K giày thể thao siêu nhẹ êm chân, 111K dòng sản phẩm áo Unibody, và lần đầu tiên 111K bộ túi vải canvas thiết kế độc quyền mừng sinh nhật…

Dung Nhi

