Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Với mong muốn chung tay giúp người dân Huế vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết giữa tình trạng mưa lũ kéo dài, Uniqlo Việt Nam đã nhanh chóng cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm: 170 thùng sữa, 170 thùng nước, 150 thùng giấy vệ sinh, 41 thùng bánh tới bệnh viện Trung ương Huế.



Ngoài ra, thương hiệu còn hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt tới các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bệnh viện, 200 triệu đồng hỗ trợ các trường học bị thiệt hại trong chương trình “Cùng đồng bào vượt lũ” của Quỹ Hy vọng. Cùng với khoản quyên góp với tổng trị giá 500 triệu đồng, các trang phục Uniqlo mới và hơn 2.000 trang phục Re. Uniqlo cũng được chuyển đến người dân tại địa phương.



Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc Uniqlo Việt Nam, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc và mong muốn thông qua các hành động ý nghĩa chia sẻ những mất mát, khó khăn của người dân, đặc biệt là những bệnh nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành Quỹ Hy vọng, nhấn mạnh sự hiện diện và hỗ trợ của Uniqlo không chỉ là đóng góp vật chất, mà là biểu tượng của tình người và niềm tin, lan tỏa tinh thần vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Uniqlo Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, vào tháng 10, thương hiệu đã đóng góp 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ sửa chữa, cải tạo lại các trường học bị ảnh hưởng tại khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung.

Đại diện Uniqlo cũng trực tiếp ghé thăm điểm trường Tiểu học Hưng Lợi tạiNghệ An, động viên và trao tặng hơn 1.350 trang phục Re. Uniqlo tới người dân, các em học sinh và giáo viên.



* Cũng chung quan điểm phụng sự xã hội và phát triển bền vững, cùng với việc phát triển kinh doanh, TokyoLife đã duy trì “Hành trình yêu thương” với hơn 30 chuyến đi thiện nguyện trong 2 năm, trao trên 2000 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại Xóm chạy thận Đà Nẵng, Trung tâm Trẻ em Nam Định, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Chúc Sơn (Hà Nội)...



Với triết lý phát triển bền vững, TokyoLife luôn hướng tới tinh thần bảo vệ môi trường trong từng sản phẩm và hành động nhỏ. “Chúng tôi không ngừng làm việc chăm chỉ mỗi ngày để nâng cao chất lượng và giữ mức giá sản phẩm tốt nhất có thể phục vụ Quý khách hàng. TokyoLife tin rằng mỗi ngày là một cơ hội để mang đến cho người tiêu dùng Việt những giá trị thực sự, những trải nghiệm mua sắm tốt nhất”, ông Tetsuo Oji - Đồng sáng lập TokyoLife chia sẻ.

Kỷ niệm gần một thập kỷ hình thành và phát triển, từ 1 đến 16-11, TokyoLife tổ chức Siêu Sale sinh nhật trên toàn hệ thống với hàng ngàn ưu đãi lớn chưa từng có: Top sản phẩm chiến lược giá 11K – 111K; Giảm 11% toàn bộ cửa hàng, cùng hàng loạt chương trình duy nhất trong năm: 111K áo lông cừu nhân tạo, 111K giày thể thao siêu nhẹ êm chân, 111K dòng sản phẩm áo Unibody, và lần đầu tiên 111K bộ túi vải canvas thiết kế độc quyền mừng sinh nhật…

