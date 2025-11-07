"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Các đại biểu tham dự chương trình "Ươm mầm nụ cười" tại Trường Chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh sáng 7-11.

Lan tỏa tinh thần nhân ái qua hành động thiết thực

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ học tập và sinh hoạt cho các em, bao gồm: máy vi tính, máy chiếu, bình giữ nhiệt, cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng học bổng 10 triệu đồng tiền mặt gửi trao hành trang ươm mầm tương lai.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Ủy viên Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM – phát biểu khai mạc chương trình.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng vật chất, chương trình còn mang đến không khí ấm áp và xúc động qua những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn, gửi gắm niềm vui, nghị lực và ước mơ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM – và bà Võ Thị Thiên Nga – Giám đốc CHAGEE Việt Nam – trao phần tài trợ cho Ban Giám hiệu Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh.

Ươm mầm kỹ năng – Nuôi dưỡng nụ cười

Bên cạnh phần trao quà, ban tổ chức còn tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng mềm và quản lý cảm xúc, giúp các em trang bị thêm kiến thức, tự tin hơn trong giao tiếp và học tập. Các hoạt động tương tác, minigame vui nhộn trong chương trình đã tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết và đầy tính nhân văn.

Bà Nguyễn Thị Thân – Hiệu trưởng Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh – trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho đại diện nhà tài trợ CHAGEE Việt Nam.

"Ươm mầm nụ cười" – Hành trình sẻ chia yêu thương

Tiếp nối thành công của chuỗi "Ươm mầm nụ cười" trao yêu thương tại 7 tỉnh vùng cao phía Bắc trong ba tháng mùa hè vừa qua, chương trình lần này tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái đến với trẻ khiếm thính tại TP HCM.

"Ươm mầm nụ cười" là hoạt động thiện nguyện, cộng đồng do CHAGEE Việt Nam khởi xướng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại các vùng cao miền núi, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập, phát triển toàn diện và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Chuỗi những hoạt động cộng đồng, từ thiện hướng đến người yếu thế trong xã hội của CHAGEE thời gian qua là sự tiếp nối, định hướng để chuẩn bị kỹ càng cho mục tiêu lâu dài hơn trên hành trình kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng người khiếm thính.

Hiện nay, CHAGEE đang triển khai mô hình cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam – một dự án mà thương hiệu dành trọn tâm huyết. Đây là nơi người khiếm thính có thể làm việc tự tin, giao tiếp bằng chính ngôn ngữ của họ, đồng thời giúp khách hàng hiểu hơn và gần gũi hơn với cộng đồng này.

Với thông điệp "Trao yêu thương – Gieo hy vọng", chương trình mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và mang đến nụ cười cho những tâm hồn bé nhỏ.

Các khách mời và đại diện nhà tài trợ trao quà cho học sinh Trường chuyên biệt Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh trong chương trình "Ươm mầm nụ cười".

Trước đó, ngày 4-11, chương trình "Ươm mầm nụ cười" cũng đã đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM (ấp 51, xã Bà Điểm, Hóc Môn), trao tặng máy khắc laser, máy tính, máy may, bình giữ nhiệt cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ lớp trẻ học nghề tại trung tâm.

"Như chúng tôi cũng đã có lần chia sẻ: Chagee có một hành trình, đó là hành trình "Ươm mầm nụ cười". Đã là hành trình thì không bao giờ dừng. Từ những ngày đầu tiên khi mà Chagee có mặt tại Việt Nam, và đến mãi sau này, Chagee cũng sẽ mang hành trình ươm mầm đi suốt trên mọi chặng đường, đến khắp mọi nơi, để mang những điều yêu thương, ý nghĩa. Trao tặng quà cho tất cả các em học sinh nghèo mồ côi - khuyết tật trên toàn quốc" - bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ.