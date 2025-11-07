"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Khoẻ - Đẹp 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

7 tháng 11, 2025 | 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình "Ươm mầm nụ cười" tại Trường Chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh sáng 7-11.

Lan tỏa tinh thần nhân ái qua hành động thiết thực

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ học tập và sinh hoạt cho các em, bao gồm: máy vi tính, máy chiếu, bình giữ nhiệt, cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng học bổng 10 triệu đồng tiền mặt gửi trao hành trang ươm mầm tương lai.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Ủy viên Trung ương Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM – phát biểu khai mạc chương trình.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao tặng vật chất, chương trình còn mang đến không khí ấm áp và xúc động qua những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn, gửi gắm niềm vui, nghị lực và ước mơ vươn lên trong cuộc sống.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM – và bà Võ Thị Thiên Nga – Giám đốc CHAGEE Việt Nam – trao phần tài trợ cho Ban Giám hiệu Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh.

Ươm mầm kỹ năng – Nuôi dưỡng nụ cười

Bên cạnh phần trao quà, ban tổ chức còn tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng mềm và quản lý cảm xúc, giúp các em trang bị thêm kiến thức, tự tin hơn trong giao tiếp và học tập. Các hoạt động tương tác, minigame vui nhộn trong chương trình đã tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết và đầy tính nhân văn.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Thân – Hiệu trưởng Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh – trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho đại diện nhà tài trợ CHAGEE Việt Nam.

"Ươm mầm nụ cười" – Hành trình sẻ chia yêu thương

Tiếp nối thành công của chuỗi "Ươm mầm nụ cười" trao yêu thương tại 7 tỉnh vùng cao phía Bắc trong ba tháng mùa hè vừa qua, chương trình lần này tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái đến với trẻ khiếm thính tại TP HCM.

"Ươm mầm nụ cười" là hoạt động thiện nguyện, cộng đồng do CHAGEE Việt Nam khởi xướng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học tại các vùng cao miền núi, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập, phát triển toàn diện và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Chuỗi những hoạt động cộng đồng, từ thiện hướng đến người yếu thế trong xã hội của CHAGEE thời gian qua là sự tiếp nối, định hướng để chuẩn bị kỹ càng cho mục tiêu lâu dài hơn trên hành trình kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng người khiếm thính.

Hiện nay, CHAGEE đang triển khai mô hình cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam – một dự án mà thương hiệu dành trọn tâm huyết. Đây là nơi người khiếm thính có thể làm việc tự tin, giao tiếp bằng chính ngôn ngữ của họ, đồng thời giúp khách hàng hiểu hơn và gần gũi hơn với cộng đồng này.

Với thông điệp "Trao yêu thương – Gieo hy vọng", chương trình mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và mang đến nụ cười cho những tâm hồn bé nhỏ.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng - Ảnh 5.

Các khách mời và đại diện nhà tài trợ trao quà cho học sinh Trường chuyên biệt Khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh trong chương trình "Ươm mầm nụ cười".

Trước đó, ngày 4-11, chương trình "Ươm mầm nụ cười" cũng đã đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM (ấp 51, xã Bà Điểm, Hóc Môn), trao tặng máy khắc laser, máy tính, máy may, bình giữ nhiệt cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ lớp trẻ học nghề tại trung tâm.

"Như chúng tôi cũng đã có lần chia sẻ: Chagee có một hành trình, đó là hành trình "Ươm mầm nụ cười". Đã là hành trình thì không bao giờ dừng. Từ những ngày đầu tiên khi mà Chagee có mặt tại Việt Nam, và đến mãi sau này, Chagee cũng sẽ mang hành trình ươm mầm đi suốt trên mọi chặng đường, đến khắp mọi nơi, để mang những điều yêu thương, ý nghĩa. Trao tặng quà cho tất cả các em học sinh nghèo mồ côi - khuyết tật trên toàn quốc" - bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ.

P.Nguyễn

