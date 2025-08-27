vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Được trang bị Camera Siêu Tele ZEISS 50MP, vivo V60 5G lý tưởng cho mọi khung hình từ du lịch, chân dung đến các buổi tiệc.

Sở hữu dung lượng pin lớn và thiết kế bền bỉ vượt trội nhất dòng V, đây là lựa chọn không thể thiếu cho những người dùng đề cao cả thiết kế thẩm mỹ và hiệu năng vượt trội.

Là một trong những thị trường ra mắt sớm nhất, vivo Việt Nam giới thiệu vivo V60 5G - sản phẩm đồng chế tạo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược với ZEISS. Điện thoại định nghĩa lại trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung tiện lợi với Camera Siêu Tele ZEISS 50MP đa dụng cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.

vivo V60 5G được thiết kế tinh tế mỏng gọn với độ bền ấn tượng, siêu pin BlueVolt dung lượng lớn 6.500mAh và sạc siêu tốc 90W, giúp người dùng luôn kết nối liền mạch xuyên suốt ngày dài…

"Ra đời dựa trên mục tiêu đưa nhiếp ảnh chân dung cấp độ chuyên nghiệp lên smartphone, vivo V60 5G giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng giá. Sở hữu Camera Siêu Tele ZEISS 50 MP cho khả năng chụp cận cảnh chân dung rõ nét từ khoảng cách xa, đây là thiết bị bạn không thể thiếu trong những dịp đặc biệt sắp tới. Với sản phẩm V60 5G, vivo tự hào khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc về chụp ảnh chân dung Tele, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn ZEISS đầy đẳng cấp. Từ khả năng nhiếp ảnh tiện lợi, thiết kế bền bỉ chống chịu va đập, cho đến viên pin dung lượng lớn, V60 5G là người bạn đồng hành đáng tin cậy kể cả trong những tác vụ khắt khe nhất" - bà Nguyễn Thu Huyền - đại diện vivo Việt Nam, chia sẻ.

Hệ thống camera của vivo V60 5G được đồng phát triển với ZEISS, tối ưu cho ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, gia đình.

Chế độ chân dung sân khấu Tele ZEISS 10x giúp bắt trọn cận cảnh các nghệ sĩ. Những tính năng nổi bật của vivo V60 5G là chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS với 5 tiêu cự vàng được lấy cảm hứng từ máy ảnh chuyên nghiệp, kết hợp phong cách Bokeh ZEISS tái hiện chất điện ảnh của ống kính ZEISS huyền thoại. Zoom xa vẫn nét; xử lý ảnh chuyên nghiệp với các tính năng AI; màu sắc khắc họa chân dung một thế hệ: dám yêu, dám sống và dám thể hiện mình; hiệu năng mạnh mẽ, siêu pin BlueVolt…

Giá niêm yết cho điện thoại vivo V60 5G phiên bản 12GB + 256GB là 15,99 triệu đồng và phiên bản 12GB + 512GB là 16,99 triệu đồng được bán đặc quyền tại chuỗi cửa hàng Thế giới Di Động. Đặc biệt với chương trình hot sale tháng mở bán từ ngày 27-8 đến 30-9, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng lên tới 6 triệu đồng, bao gồm tai nghe SHOKZ OpenMove hoặc phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng…



