vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

27 tháng 8, 2025 | 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Được trang bị Camera Siêu Tele ZEISS 50MP, vivo V60 5G lý tưởng cho mọi khung hình từ du lịch, chân dung đến các buổi tiệc.

Sở hữu dung lượng pin lớn và thiết kế bền bỉ vượt trội nhất dòng V, đây là lựa chọn không thể thiếu cho những người dùng đề cao cả thiết kế thẩm mỹ và hiệu năng vượt trội.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới - Ảnh 1.

Là một trong những thị trường ra mắt sớm nhất, vivo Việt Nam giới thiệu vivo V60 5G - sản phẩm đồng chế tạo trong mối quan hệ hợp tác chiến lược với ZEISS. Điện thoại định nghĩa lại trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung tiện lợi với Camera Siêu Tele ZEISS 50MP đa dụng cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.

vivo V60 5G được thiết kế tinh tế mỏng gọn với độ bền ấn tượng, siêu pin BlueVolt dung lượng lớn 6.500mAh và sạc siêu tốc 90W, giúp người dùng luôn kết nối liền mạch xuyên suốt ngày dài…

"Ra đời dựa trên mục tiêu đưa nhiếp ảnh chân dung cấp độ chuyên nghiệp lên smartphone, vivo V60 5G giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng giá. Sở hữu Camera Siêu Tele ZEISS 50 MP cho khả năng chụp cận cảnh chân dung rõ nét từ khoảng cách xa, đây là thiết bị bạn không thể thiếu trong những dịp đặc biệt sắp tới. Với sản phẩm V60 5G, vivo tự hào khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc về chụp ảnh chân dung Tele, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn ZEISS đầy đẳng cấp. Từ khả năng nhiếp ảnh tiện lợi, thiết kế bền bỉ chống chịu va đập, cho đến viên pin dung lượng lớn, V60 5G là người bạn đồng hành đáng tin cậy kể cả trong những tác vụ khắt khe nhất" - bà Nguyễn Thu Huyền - đại diện vivo Việt Nam, chia sẻ.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới - Ảnh 2.

Hệ thống camera của vivo V60 5G được đồng phát triển với ZEISS, tối ưu cho ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, gia đình.

Chế độ chân dung sân khấu Tele ZEISS 10x giúp bắt trọn cận cảnh các nghệ sĩ. Những tính năng nổi bật của vivo V60 5G là chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS với 5 tiêu cự vàng được lấy cảm hứng từ máy ảnh chuyên nghiệp, kết hợp phong cách Bokeh ZEISS tái hiện chất điện ảnh của ống kính ZEISS huyền thoại. Zoom xa vẫn nét; xử lý ảnh chuyên nghiệp với các tính năng AI; màu sắc khắc họa chân dung một thế hệ: dám yêu, dám sống và dám thể hiện mình; hiệu năng mạnh mẽ, siêu pin BlueVolt…

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới - Ảnh 3.

Giá niêm yết cho điện thoại vivo V60 5G phiên bản 12GB + 256GB là 15,99 triệu đồng và phiên bản 12GB + 512GB là 16,99 triệu đồng được bán đặc quyền tại chuỗi cửa hàng Thế giới Di Động. Đặc biệt với chương trình hot sale tháng mở bán từ ngày 27-8 đến 30-9, khách hàng sẽ nhận ngay bộ quà tặng lên tới 6 triệu đồng, bao gồm tai nghe SHOKZ OpenMove hoặc phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng…


Song Hà

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Món ngon

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?