Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Phúc Lộc Thọ ghi dấu ấn nhờ chiến lược tập trung khai thác tài nguyên bản địa, chuẩn hóa sản phẩm và tối ưu giá thành để phù hợp với đại đa số người tiêu dùng.

Tận dụng tài nguyên bản địa để xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn

Khác với nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, Phúc Lộc Thọ Honey phát triển toàn bộ danh mục sản phẩm dựa trên nguồn mật ong và nguyên liệu hoàn toàn từ Việt Nam. Vùng nguyên liệu của doanh nghiệp trải từ rừng U Minh, Tây Nguyên đến các vùng hoa tại miền Bắc – Trung – Nam. Mật hoa Xuyến chi, hoa Cà phê, hoa Nhãn, hoa Bưởi, hoa Sú vẹt và nhiều loại hoa bản địa khác tạo nên sự đa dạng hương vị đặc trưng mà chỉ khí hậu và thổ nhưỡng Việt Nam mới có.

Việc khai thác tài nguyên trong nước giúp Phúc Lộc Thọ Honey đảm bảo nguồn cung ổn định, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao biên lợi nhuận và gia tăng giá trị cho người nuôi ong địa phương. Đồng thời, chiến lược này giúp doanh nghiệp chủ động trong kiểm soát chất lượng – yếu tố được thị trường đánh giá cao trong những năm gần đây.

Chuẩn hóa theo ISO 22000:2018 – nền tảng nâng cao giá trị sản phẩm Việt

Để nâng tiêu chuẩn mật ong bản địa tiệm cận thị trường quốc tế, Phúc Lộc Thọ Honey áp dụng quy trình sản xuất khép kín đạt chuẩn ISO 22000:2018 và HACCP. Mỗi sản phẩm đều được dán tem chống giả và lô sản xuất rõ ràng, giúp tăng tính minh bạch và khả năng quản lý chất lượng. Nhờ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, mật ong của Phúc Lộc Thọ Honey giữ được màu sắc sáng tự nhiên, không bị sẫm màu theo thời gian, không lên men và duy trì hương thơm đặc trưng của từng loại hoa.

Dòng sản phẩm thông dụng – giá hợp lý – dễ tiếp cận người tiêu dùng

Một trong những lợi thế cạnh tranh đáng chú ý của Phúc Lộc Thọ Honey là chính sách định giá phù hợp với tệp người tiêu dùng phổ thông. Các dòng 100% Honey, Phúc Honey, Lộc Honey, Thọ Honey được phân phối rộng rãi ở nhiều mức dung tích, dễ lựa chọn, dễ sử dụng và phù hợp với ngân sách của đại đa số hộ gia đình Việt.

Mặc dù thuộc phân khúc giá hợp lý, Phúc Lộc Thọ Honey vẫn chú trọng thiết kế bao bì theo hướng hiện đại – sang trọng – đồng bộ, đáp ứng cả nhu cầu tiêu dùng hằng ngày lẫn biếu tặng. Đây là lý do thương hiệu dễ dàng mở rộng độ phủ tại các kênh bán lẻ truyền thống và hiện đại.

Định hướng phát triển: Tối ưu nguồn lực Việt – nâng vị thế mật ong Việt

Đại diện công ty cho biết thời gian tới, Phúc Lộc Thọ Honey sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu sạch, tăng cường liên kết với người nuôi ong và ứng dụng kỹ thuật hiện đại nhằm nâng hiệu quả khai thác bền vững. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển các dòng sản phẩm cao cấp phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiên nhiên – hữu cơ đang tăng mạnh.

Với chiến lược tập trung tài nguyên bản địa, chuẩn hóa chất lượng theo chuẩn quốc tế và chính sách sản phẩm dễ tiếp cận, Phúc Lộc Thọ Honey được kỳ vọng tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành mật ong Việt, đồng thời tạo động lực nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

