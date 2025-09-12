Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

Brian Vũ: Du học sinh Việt thành cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở Mỹ

Brian Vũ, chàng trai trẻ đến từ Việt Nam đã trở thành một trong những trụ cột của đội bóng bầu dục Annie Wright Gators (Mỹ).

Hội In TP HCM đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội In TP vào tối 10-9.

fēnix 8 MicroLED mang đến màn hình sáng và sắc nét nhất từ trước đến nay.

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, người vinh dự trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh 2025, ươm mầm tài năng điện ảnh.

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Thí sinh Dạ Minh Châu vượt qua nhiều gương mặt tiềm năng giành giải Nhất cuộc thi Gương mặt sân khấu – điện ảnh triển vọng năm 2025.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Với vai trò đạo diễn, Điệp Văn đã mang âm nhạc làm nhịp cầu nối yêu thương cho đêm diễn Children for Children.

Đạt giải cao tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2024, nha sĩ - ca sĩ Phạm Kỳ Anh mang sứ mệnh của một nghệ sĩ phục vụ cộng đồng bằng lời ca, giọng hát nội lực.

Sáng ngày khai giảng, tại xã Ea Riêng (tỉnh Đắk Lắk), không khí rộn ràng của ngày tựu trường đã trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn với nhiều học sinh nghèo.

Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại TP HCM ngày 5-9.

Hãng vật liệu xây dựng Kobler (Đức) thu hút nhiều khách tham quan phân khu "Đầu tàu kinh tế" trong triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Nghệ sĩ Đức Xuân, Viện Phó Viện nghiên cứu ứng dụng phong thủy kiến trúc vào đời sống, trao tặng 30 phần quà gồm xe đạp, bút, tập cho học sinh nghèo.

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành Tuyển tập 90 ca khúc chủ đề "Lời tri ân đến từ trái tim" của nhà báo Trương Vĩnh Anh Duy, dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Lazada, nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, chính thức khởi động Đại tiệc 9-9 "Siêu Sale Chính Hãng" từ 20 giờ ngày 8-9 đến ngày 11-9.

Đêm nhạc từ thiện “Những lá cờ trên bầu trời Tổ quốc” với sự tham gia của khán giả, khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng.

Sắp vào mùa cao điểm tiêu dùng, Lazada tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.

Khóa học "Sức bền tinh thần" không chỉ là nơi để học lý thuyết, mà còn là một khoản đầu tư cho sức khỏe tinh thần của chính bạn.

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam

12 tháng 9, 2025 | 08:42

Một chiếc đồng hồ không chỉ đánh dấu từng khoảnh khắc trôi qua mà còn thể hiện sự lựa chọn và phong cách của người sở hữu.

Đồng hồ Galle – Điểm hẹn cho trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam.

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam- Ảnh 1.

22 năm qua, đồng hồ Galle đã xây dựng vị thế là một địa chỉ mua sắm đáng tin cậy, nơi niềm tin của khách hàng được đặt trọn vẹn qua mỗi sản phẩm.

Cam kết về nguồn gốc

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam- Ảnh 2.

Đồng hồ Galle khẳng định uy tín bằng nguyên tắc "chính hãng là chuẩn mực duy nhất". Toàn bộ sản phẩm tại hệ thống đều được nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu quốc tế, đi kèm đầy đủ giấy tờ chứng nhận CO, CQ.

Cam kết này giúp khách hàng luôn yên tâm rằng mỗi chiếc đồng hồ được chọn đều có nguồn gốc minh bạch và chất lượng đảm bảo.

Song hành với đó là chế độ bảo hành quốc tế, được áp dụng theo chuẩn toàn cầu của thương hiệu. Khách hàng không chỉ an tâm về chất lượng sản phẩm, mà còn nhận được sự bảo chứng lâu dài cho trải nghiệm sử dụng.

Dịch vụ gắn liền với trải nghiệm

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam- Ảnh 3.

Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của đồng hồ Galle chính là dịch vụ chăm sóc trọn đời. Từ thay pin, vệ sinh đến kiểm tra kỹ thuật, mọi dịch vụ đều được hỗ trợ hoàn miễn phí.

Không đơn thuần là chính sách hậu mãi, đây còn là lời khẳng định về sự gắn bó lâu dài giữa thương hiệu với khách hàng.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng, họ yên tâm khi lựa chọn đồng hồ Galle bởi ngoài việc sở hữu những sản phẩm chính hãng, họ còn được đảm bảo rằng chiếc đồng hồ sẽ luôn được giữ gìn trong tình trạng tốt nhất trong suốt hành trình sử dụng.

Không gian sang trọng – Trải nghiệm khác biệt

Đồng hồ Galle: Trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng tại Việt Nam- Ảnh 4.

Hệ thống showroom của Đồng hồ Galle được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng. Tại đây, khách hàng có thể khám phá những bộ sưu tập đồng hồ đa dạng, từ tinh hoa Thụy Sỹ, sự tinh tế Nhật Bản cho đến phong cách thời trang trẻ trung của Hàn Quốc,....

Đội ngũ tư vấn viên am hiểu sản phẩm luôn lắng nghe và đưa ra gợi ý phù hợp, giúp khách hàng tìm thấy lựa chọn gắn bó lâu dài.

Song song với showroom truyền thống, đồng hồ Galle còn đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng trực tuyến. Website thương mại điện tử hiện đại, dễ sử dụng, được tích hợp các tính năng hỗ trợ mua sắm an toàn và nhanh chóng, giúp khách hàng thuận tiện lựa chọn ở bất cứ đâu.

Đồng hồ Galle đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng

Trong những năm gần đây, đồng hồ đã vượt khỏi vai trò của một công cụ quản lý thời gian. Nhiều người tìm đến đồng hồ như cách thể hiện phong cách sống, họ mong muốn một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ chăm sóc lâu dài.

Đồng hồ Galle đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng ấy:

Chứng nhận quốc tế minh bạch;  Chế độ hậu mãi trọn đời;  Không gian mua sắm sang trọng.

Chính những yếu tố này giúp cái tên Galle giữ được vị trí quen thuộc trong tâm trí người yêu đồng hồ, bất kể họ đang tìm kiếm điều gì: độ bền, sự tinh tế hay phong cách thời trang.

Hơn hai thập kỷ kiên định với triết lý "uy tín là nền tảng", đồng hồ Galle đã trở thành thương hiệu quen thuộc với hàng trăm nghìn khách hàng trên khắp cả nước. Niềm tin nối dài qua từng thế hệ khách hàng qua nhiều năm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho niềm tin mà đồng hồ Galle đã vun đắp.

Mỗi khoảnh khắc được lưu giữ cùng đồng hồ Galle không chỉ là thước đo của thời gian, mà còn là sự hiện diện của niềm tin và uy tín. Đó là lý do đồng hồ Galle luôn được xem là địa chỉ hàng đầu khi nhắc đến đồng hồ chính hãng tại Việt Nam.

Hãy ghé thăm showroom của đồng hồ Galle để trải nghiệm không gian sang trọng và tận hưởng những ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng.

P.Nguyễn

