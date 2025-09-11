Garmin ra mắt fenix 8 MicroLED, đồng hồ thông minh chuẩn mực hiển thị mới

Đánh dấu một bước ngoặt công nghệ mới, khẳng định vai trò tiên phong của Garmin trong phân khúc smartwatch cao cấp.Sản phẩm sẽ được mở bán giới hạn tại thị trường Việt Nam vào ngày 13-10.

Garmin vừa trình làng fēnix 8 MicroLED, mẫu đồng hồ đa môn thể thao thông minh đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình MicroLED. Với khả năng hiển thị rực rỡ, sắc nét và độ bền vượt trội, sản phẩm đánh dấu một cột mốc công nghệ mới, khẳng định vị thế tiên phong của Garmin trong phân khúc smartwatch cao cấp.

Là dòng đồng hồ GPS đa môn thể thao chủ lực của Garmin, fēnix luôn là nơi khởi nguồn của những đổi mới mang tính tiên phong: từ fēnix 6 (2020) – chiếc smartwatch năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, đến fēnix 7 (2022) với công nghệ GNSS đa băng tần và đèn pin LED tích hợp.

Nay, Garmin tiếp tục hành trình đó với fēnix 8 MicroLED, chiếc smartwatch đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình MicroLED cao cấp, đồng thời hãng cũng mở rộng tính năng với công nghệ inReach trên dòng fēnix 8 Pro Series (gồm 2 phiên bản: fēnix 8 Pro AMOLED và fēnix 8 Pro MicroLED; tuy nhiên 2 phiên bản này hiện chưa phân phối tại Việt Nam). Những bước tiến này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của fēnix trong phân khúc đồng hồ thông minh đa môn thể thao cao cấp.

"fēnix series luôn là dòng sản phẩm mũi nhọn, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và công nghệ đột phá của Garmin. Với fēnix 8 MicroLED, chúng tôi muốn đặt ra chuẩn mực mới cho thị trường smartwatch - mang đến màn hình siêu sáng và rõ nét chưa từng có cùng những cải tiến bậc nhất giúp người dùng theo dõi bản đồ, dữ liệu tập luyện, chỉ số sức khỏe và thông báo thông minh ở độ nét chưa từng có" - Bà Susan Lyman, Phó Chủ tịch Tiếp thị Toàn cầu của Garmin chia sẻ.

Với thiết kế cao cấp, công nghệ hiển thị đỉnh cao cùng pin bền bỉ lên đến 10 ngày, fēnix 8 MicroLED phiên bản 51mm không chỉ phục vụ luyện tập thể thao hay hành trình khám phá, mà còn đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phong cách sống năng động mỗi ngày.

Sản phẩm sẽ chính thức mở bán vào ngày 13-10 mức giá bán lẻ đề xuất 54.890.000 đồng.



