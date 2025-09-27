Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

27 tháng 9, 2025

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Nhiều chị em từng trải qua cảm giác sau hàng tháng kiên trì trị nám, làn da dần sáng hơn, những vết sạm tưởng chừng biến mất. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, nám lại quay trở lại, thậm chí còn rõ hơn trước. Lúc này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là vì sao trị nám không hết, cứ dai dẳng và tái phát?

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố "thầm lặng" bên trong cơ thể, khiến nám trở thành nỗi lo không dễ giải quyết chỉ bằng những phương pháp thông thường.

Nám nội sinh là gì?

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da - Ảnh 1.

RefMelanin lắng sâu dưới lớp bì, nguyên nhân nám nội sinh khó trị.

Khác với nám do yếu tố bên ngoài (ánh nắng, mỹ phẩm kém chất lượng…), nám nội sinh bắt nguồn từ sự thay đổi bên trong cơ thể, đặc biệt là nội tiết tố nữ (estrogen).

Bước vào độ tuổi 30–35, lượng estrogen trong cơ thể bắt đầu suy giảm rõ rệt. Kéo theo hoạt động của melanocyte (tế bào hắc tố) trở nên mất kiểm soát. Cùng với đó, melanin sản sinh quá mức, lắng đọng sâu trong lớp bì, khiến da hình thành các mảng nám bền vững, khó tác động bằng kem bôi thông thường.

Vì sao nám nội sinh dễ tái phát?

Bác sĩ da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung giải thích: "Với nám nội sinh, chỉ làm mờ bề mặt chưa đủ. Bởi nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự rối loạn nội tiết, cộng thêm tác động từ lối sống, môi trường".

Một số lý do khiến nám nhanh chóng quay trở lại sau điều trị:

  • Rối loạn nội tiết vẫn còn tồn tại: Sau 8 tuần trị liệu, nám có thể cải thiện rõ rệt, nhưng nếu nội tiết không được cân bằng, tình trạng sẽ dễ bùng phát trở lại.
  • Tích lũy tia UV lâu năm: Ngay cả khi dùng kem chống nắng, làn da từng nhiều lần "tổn thương âm thầm" bởi ánh mặt trời vẫn ghi nhớ và phản ứng trở lại.
  • Căng thẳng, thiếu ngủ: Cortisol tăng cao làm nám bùng phát mạnh hơn.
  • Chăm sóc da chưa chuẩn y khoa: Tự ý dùng kem lột, bào mòn khiến da mỏng yếu, càng dễ tái phát.
Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da - Ảnh 2.

Khách hàng tái phát nám sau một chuyến du lịch biển.

Điển hình cho việc tái nám sau điều trị là trường hợp của chị H (TP HCM). Sau nhiều tháng điều trị ở một spa nhỏ, da chị sáng hơn nhưng sau một chuyến du lịch biển, nám đã quay lại rõ rệt, đậm và lan rộng hơn trước.

Giải pháp khoa học giúp kiểm soát và hạn chế tái phát nám

Theo các chuyên gia, cách ngăn ngừa nám tái phát không chỉ nằm ở khâu "xóa nám" mà còn ở khâu kiểm soát nám lâu dài. "Nám nội sinh có thể không biến mất hoàn toàn trong một lần điều trị, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và hạn chế tái phát nếu kết hợp đúng công nghệ, phác đồ y khoa và chế độ chăm sóc tại nhà" - bác sĩ Phạm Đức Tuấn, đại diện của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, cho biết.

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da - Ảnh 3.

Bác sĩ Ngọc Dung theo dõi sát sao phác đồ trị nám cá nhân hóa.

Để quá trình điều trị mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời chặn đứng con đường quay lại của nám, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đang ứng dụng liệu trình IPL hiện đại cùng phác đồ trước - trong - sau điều trị một cách khoa học:

  • Công nghệ ánh sáng chuẩn y khoa: Tác động sâu đến melanin nhưng vẫn an toàn cho mô lành.
  • Cá nhân hóa phác đồ: Mỗi người có nền nội tiết, độ tuổi, tình trạng nám khác nhau.
  • Chăm sóc da sau trị nám: Là yếu tố quyết định đến 50% hiệu quả duy trì.
  • Điều chỉnh lối sống: Ngủ đủ, giảm stress, ăn nhiều rau xanh & omega-3.

Với trường hợp của chị H, sau khi kết thúc liệu trình, chị được bác sĩ tại Ngọc Dung theo dõi, hướng dẫn liên tục về cách chăm sóc, bảo vệ da hàng ngày, nhờ đó kết quả được cải thiện rõ rệt. "Tôi thấy nám không còn tái đi tái lại như trước nữa, đặc biệt là cảm giác da sáng và khỏe lên trông thấy" - chị H chia sẻ.

Nếu bạn cũng đang băn khoăn nám có tái phát không và muốn tìm cách ngăn ngừa nám tái phát, hãy liên hệ ngay hotline *3232 hoặc 1800 6377 để được trực tiếp tư vấn từ bác sĩ Ngọc Dung và nhận phác đồ điều trị khoa học, hiệu quả.


Bài và ảnh: Phương Thanh

Âm nhạc vốn được xem như "liều thuốc tinh thần" mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Hội nghị khoa học "Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi" do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow's Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này "nấm lùn"... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?