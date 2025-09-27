Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Nhiều chị em từng trải qua cảm giác sau hàng tháng kiên trì trị nám, làn da dần sáng hơn, những vết sạm tưởng chừng biến mất. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, nám lại quay trở lại, thậm chí còn rõ hơn trước. Lúc này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là vì sao trị nám không hết, cứ dai dẳng và tái phát?

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố "thầm lặng" bên trong cơ thể, khiến nám trở thành nỗi lo không dễ giải quyết chỉ bằng những phương pháp thông thường.

Nám nội sinh là gì?

RefMelanin lắng sâu dưới lớp bì, nguyên nhân nám nội sinh khó trị.

Khác với nám do yếu tố bên ngoài (ánh nắng, mỹ phẩm kém chất lượng…), nám nội sinh bắt nguồn từ sự thay đổi bên trong cơ thể, đặc biệt là nội tiết tố nữ (estrogen).

Bước vào độ tuổi 30–35, lượng estrogen trong cơ thể bắt đầu suy giảm rõ rệt. Kéo theo hoạt động của melanocyte (tế bào hắc tố) trở nên mất kiểm soát. Cùng với đó, melanin sản sinh quá mức, lắng đọng sâu trong lớp bì, khiến da hình thành các mảng nám bền vững, khó tác động bằng kem bôi thông thường.

Vì sao nám nội sinh dễ tái phát?

Bác sĩ da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung giải thích: "Với nám nội sinh, chỉ làm mờ bề mặt chưa đủ. Bởi nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự rối loạn nội tiết, cộng thêm tác động từ lối sống, môi trường".

Một số lý do khiến nám nhanh chóng quay trở lại sau điều trị:

Rối loạn nội tiết vẫn còn tồn tại: Sau 8 tuần trị liệu, nám có thể cải thiện rõ rệt, nhưng nếu nội tiết không được cân bằng, tình trạng sẽ dễ bùng phát trở lại.

Tích lũy tia UV lâu năm: Ngay cả khi dùng kem chống nắng, làn da từng nhiều lần "tổn thương âm thầm" bởi ánh mặt trời vẫn ghi nhớ và phản ứng trở lại.

Căng thẳng, thiếu ngủ: Cortisol tăng cao làm nám bùng phát mạnh hơn.

Chăm sóc da chưa chuẩn y khoa: Tự ý dùng kem lột, bào mòn khiến da mỏng yếu, càng dễ tái phát.

Khách hàng tái phát nám sau một chuyến du lịch biển.

Điển hình cho việc tái nám sau điều trị là trường hợp của chị H (TP HCM). Sau nhiều tháng điều trị ở một spa nhỏ, da chị sáng hơn nhưng sau một chuyến du lịch biển, nám đã quay lại rõ rệt, đậm và lan rộng hơn trước.

Giải pháp khoa học giúp kiểm soát và hạn chế tái phát nám

Theo các chuyên gia, cách ngăn ngừa nám tái phát không chỉ nằm ở khâu "xóa nám" mà còn ở khâu kiểm soát nám lâu dài. "Nám nội sinh có thể không biến mất hoàn toàn trong một lần điều trị, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát và hạn chế tái phát nếu kết hợp đúng công nghệ, phác đồ y khoa và chế độ chăm sóc tại nhà" - bác sĩ Phạm Đức Tuấn, đại diện của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, cho biết.

Bác sĩ Ngọc Dung theo dõi sát sao phác đồ trị nám cá nhân hóa.

Để quá trình điều trị mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời chặn đứng con đường quay lại của nám, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung đang ứng dụng liệu trình IPL hiện đại cùng phác đồ trước - trong - sau điều trị một cách khoa học:

Công nghệ ánh sáng chuẩn y khoa: Tác động sâu đến melanin nhưng vẫn an toàn cho mô lành.

Cá nhân hóa phác đồ: Mỗi người có nền nội tiết, độ tuổi, tình trạng nám khác nhau.

Chăm sóc da sau trị nám: Là yếu tố quyết định đến 50% hiệu quả duy trì.

Điều chỉnh lối sống: Ngủ đủ, giảm stress, ăn nhiều rau xanh & omega-3.

Với trường hợp của chị H, sau khi kết thúc liệu trình, chị được bác sĩ tại Ngọc Dung theo dõi, hướng dẫn liên tục về cách chăm sóc, bảo vệ da hàng ngày, nhờ đó kết quả được cải thiện rõ rệt. "Tôi thấy nám không còn tái đi tái lại như trước nữa, đặc biệt là cảm giác da sáng và khỏe lên trông thấy" - chị H chia sẻ.

