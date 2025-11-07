In An Khánh chuyên in hộp giấy theo yêu cầu và số lượng ít tại TP HCM

Sinh viên ngành truyền thông học tập sáng tạo cùng dự án Black PR Universe

Bản lĩnh sống 13:56

Dự án "Black PR Universe – PR Đen: Vẻ đẹp của Bóng Tối", giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, kỹ năng và giá trị nhân văn.

Ra mắt chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" mùa 8 năm 2025

Điểm đến 10:14

BTC chương trình "Tìm kiếm tài năng MC nhí" chính thức công bố mùa giải lần thứ 8 năm 2025 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Hóa phong cách theo gu riêng tại: Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service

Khoẻ - Đẹp 10:09

Trong thế giới của quý ông tinh tế, có một "bản giao hưởng" của giác quan, đó là trải nghiệm may đo bespoke tại gia của Tuxedo Bespoke Tailoring - Home Service.

Tình dục an toàn không còn là “Chuyện khó nói”

Khoẻ - Đẹp 10:06

Dự án được thiết kế như một “không gian mở và an toàn”, các bạn trẻ có thể thoải mái đặt câu hỏi, trò chuyện với bác sĩ về tình dục an toàn.

Ella Mây: "Lắng nghe là cách hiểu và giúp đỡ người khác"

Bản lĩnh sống 14:11

Ella Mây, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến thế hệ Gen Z, không chỉ mang đến những buổi livestream thú vị mà còn truyền đi thông điệp tích cực cho cộng đồng.

Hướng đến mục tiêu “Lão hóa khỏe mạnh”

Khoẻ - Đẹp 12:48

Hội thảo “Tiêm chủng - Lá chắn bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền” do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cùng GSK Việt Nam tổ chức ngày 8-11.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Người trẻ đi chữa lành

Bản lĩnh sống 21:10

Ngày hội tạo ra không gian an toàn để các bạn trẻ chia sẻ, lắng nghe và chuyển hóa những khó khăn tâm lý thành sự an lạc nội tâm.

Thêm một giải pháp chăm sóc da độc đáo

Khoẻ - Đẹp 21:04

Ngày 7-11, tại Saigon Innovation Hub (TP HCM), GGG đã ra mắt mặt nạ ngủ Cooling Mask.

HIMA 2025: Pháp lý minh bạch để phát triển ngành y tế

Khoẻ - Đẹp 21:02

Hội nghị quốc tế quy tụ giới chuyên môn, nhà đầu tư và các chuyên gia y tế, cùng hướng đến một nền y tế nhân văn, minh bạch và bền vững hơn cho người Việt.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Khoẻ - Đẹp 16:31

Với phương pháp tiên tiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi. Sau phẫu thuật 1 tuần, bệnh nhân xuất viện.

Orion ra mắt dòng sản phẩm “Less sugar - giảm đường” giữ vị ngon

Tiêu dùng thông minh 15:17

Orion Việt Nam chính thức ra mắt bộ đôi sản phẩm mới ChocoPie và Custas Less Sugar - Giảm đường, lựa chọn giảm đường dành cho người tiêu dùng hiện đại.

"Ươm mầm nụ cười" trao quà cho Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Điểm đến 10:33

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP HCM cùng CHAGEE Việt Nam tổ chức thăm, tặng quà (hơn 150 triệu đồng) tại Trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Uniqlo, TokyoLife lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người dân khó khăn

Điểm đến 14:09

Uniqlo, thương hiệu thời trang toàn cầu của Nhật Bản, giúp người dân Huế vượt khó. TokyoLife duy trì “Hành trình yêu thương” với nhiều chuyến thiện nguyện.

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Zen Tổng: "Mỗi bức ảnh là một cách mình cảm ơn cuộc đời"

Bản lĩnh sống 18:43

Zen Tổng thích chụp lại chính mình với khoảnh khắc rất đỗi bình thường: Ngồi bên tách cà phê sáng, đứng giữa con hẻm nhỏ hay đơn giản là một buổi chiều đổ nắng.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

