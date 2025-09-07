Kobler lan tỏa giá trị thương hiệu tại triển lãm A80

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, giới thiệu những thành quả tiêu biểu của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội, đồng thời ghi dấu bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển lâu dài.

Không gian triển lãm của Kobler thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của triển lãm, khu trưng bày của Kobler mang đến hình ảnh một thương hiệu vật liệu xây dựng Đức mang dấu ấn. Gian hàng Kobler được thiết kế dựa trên tinh thần chuẩn mực, bền vững và chất lượng của Đức, hòa quyện cùng phong cách hiện đại.

Không gian trưng bày mang tính mở, trực quan, với kiến trúc bốn mặt tiền giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận từ nhiều hướng. Sắc đen – đỏ – vàng chủ đạo của thương hiệu được nhấn mạnh, tạo nên diện mạo sang trọng và dấu ấn nhận diện mạnh mẽ. Điểm nhấn gian hàng chính là mô hình xe tăng ấn tượng, được khách tham quan thích thú check-in.

Mô hình xe tăng của Kobler gây chú ý mạnh với khách tham quan (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Là thành viên nổi bật của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tại Việt Nam, Kobler luôn chú trọng nghiên cứu và mở rộng sản xuất. Đến cuối năm 2024, doanh nghiệp đã đầu tư 28 triệu EURO cho nhà máy sàn thạch anh tại Đà Nẵng cùng hệ thống kho bãi tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Cũng trong năm 2024, Kobler đã cho ra mắt dòng sản phẩm sàn thạch anh tinh thể đá muối Himalaya. Sản phẩm là sự hòa quyện của tinh thể đá muối, đá thạch anh cùng công nghệ Twin Sapphire cho sản phẩm hoàn hảo thịnh vượng và tốt cho sức khỏe người dùng.

Tại sự kiện, các dòng sản phẩm mới nhất mà Kobler giới thiệu được nhiều khách hàng quan tâm. Đây là giải pháp vật liệu bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường và tích hợp công nghệ hiện đại hàng đầu.

Khu vực thí nghiệm đánh giá khả năng chống xước, chống cháy lan của sàn Kobler (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Cô Thu Hà (Hà Nội), khách tham quan và đặt lát sàn ngay tại sự kiện, chia sẻ: "Căn nhà của tôi tại Tây Mỗ vừa qua bị ngập, toàn bộ phần sàn cũng bị cong vênh và ẩm mốc không thể đi lại được. Hôm nay vợ chồng tôi cũng tìm kiếm được Kobler, được trải nghiệm trực tiếp, chúng tôi đã quyết định đặt cọc lắp đặt thay thế sàn cũ. Hy vọng ngôi nhà sẽ bền đẹp theo thời gian, đặc biệt chịu được mùa mưa bão sắp tới".

Trong khi đó, anh Hoàng Thái (Thái Nguyên) cũng hào hứng chia sẻ: "Sau khi tham quan gian hàng của Kobler, tôi bị ấn tượng và thuyết phục bởi những sản phẩm của hãng. Hiện Kobler cũng có nhà phân phối khắp toàn quốc và tại Thái Nguyên nên tôi cảm thấy rất an tâm khi lắp đặt và bảo hành trong tương lai".

Ông Vũ Khánh Toàn, cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler chia sẻ: "Là thương hiệu toàn cầu gắn bó với mọi địa phương, chúng tôi vô cùng hào hứng trước sự kiện trọng đại của Việt Nam và tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng những ngôi nhà vững chắc, tạo nền móng an tâm cho một cộng đồng thịnh vượng. Sự kiện lần này không chỉ là dịp để chúng tôi giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng và đối tác, mà còn là bước đệm quan trọng để ra mắt chương trình Winning the Battle – Niềm Tin Chiến Thắng vào ngày 15-9 tới đây tại Wyndham Vedana Ninh Bình".

Triển lãm thành tựu 80 năm "Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28-8 đến ngày 15-9 tại Trung tâm triển lãm quốc gia, đường Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội. Gian hàng của Kobler nằm ở sảnh 2, ô H2-013.