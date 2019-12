Nên mua vé máy bay lúc nào để được giá rẻ nhất?

So sánh giá: Nếu bạn muốn bay trong dịp lễ phổ biến như Giáng sinh, năm mới, Lễ Tạ ơn hoặc trong những tháng mùa cao điểm như tháng 6, tháng 7 và tháng 8, một nguyên tắc vàng khi mua vé máy bay là so sánh giá. Ảnh: The Economist.