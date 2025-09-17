Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành, Shopee Việt Nam cho biết: "Xu hướng tăng trưởng trong hoạt động mua sắm và kinh doanh trên nền tảng tại sự kiện 9.9 năm nay tiếp tục là minh chứng rõ nét về hiệu quả của việc không ngừng tái đầu tư vào hệ sinh thái, đa dạng hóa các ưu đãi, danh mục sản phẩm và chương trình giải trí của Shopee.

Không chỉ góp phần mang đến nhiều giá trị và trải nghiệm thú vị cho người dùng, 9.9 còn là cú hích khai màn giúp nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác mở rộng kênh TMĐT, tăng cường kết nối với khách hàng, và gia tăng sức cạnh tranh trong mùa mua sắm cuối năm 2025".

Sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm - Siêu Nhanh, Siêu Rẻ" với các voucher giảm giá từ người bán và Voucher Xtra lên đến 3 triệu đồng từ sàn, hay bộ sưu tập deal siêu rẻ đồng giá từ 9.000 đồng, chương trình "Freeship 0 đồng mọi đơn" (kèm điều kiện)... đã giúp người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng chi phí mua sắm trên Shopee.

Chính sách giao hàng siêu tốc 4 giờ của Shopee đồng thời góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến nhanh chóng và tiện lợi. Theo đó, sàn ghi nhận gần 2 triệu đơn hàng gồm các sản phẩm như quần áo, phụ kiện, thực phẩm, đồ ăn cho thú cưng đã được giao thành công đến người dùng theo hình thức vận chuyển này.

Đáng chú ý, chuỗi livestream quy tụ những gương mặt nổi tiếng và có sức ảnh hưởng hiện nay như Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala...

Theo thống kê từ sàn, người dùng đã dành ra hơn 12 triệu giờ để lướt Shopee Live và Shopee Video trong dịp 9.9, đóng góp hơn 1,7 tỉ lượt xem video và livestream xuyên suốt sự kiện.

Shopee đồng thời ghi nhận lượng đơn hàng đặt qua Shopee Live tăng gấp 9 lần so với ngày thường.

Báo cáo từ Shopee cho biết nhóm ngành hàng bán chạy nhất bao gồm sản phẩm dưỡng da (skincare), trang điểm (makeup) và chăm sóc nhà cửa với lượng đơn bán ra tăng từ 5-8 lần so với ngày thường. Các sản phẩm như mặt nạ, serum, tẩy trang, phấn phủ, nước giặt, khăn giấy... được người dùng ưu tiên mua sắm trong dịp 9.9.

Ngoài ra, Shopee Mall được nhiều người dùng lựa chọn làm điểm đến mua sắm lý tưởng khi đảm bảo về chất lượng sản phẩm, tính chính hãng cùng các ưu đãi và chính sách miễn phí vận chuyển, đổi trả linh hoạt... Điều này được thể hiện qua việc lượng đơn hàng trên Shopee Mall tăng gấp 6 lần trong ngày 9.9 so với ngày thường.

Shopee Premium - kênh mua sắm các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu cao cấp và nổi tiếng - cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Cụ thể, lượng người dùng mua sắm các sản phẩm từ Shopee Premium tăng gấp 50 lần trong ngày 9.9.