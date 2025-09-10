Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Văn phòng phẩm Hồng Hà: Tôn vinh bản sắc và niềm tự hào Việt Nam

10 tháng 9, 2025 | 14:14

Trong không gian trang trọng của Triển lãm A80, khu trưng bày của Văn phòng phẩm Hồng Hà nổi bật như một điểm nhấn văn hóa độc đáo.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của một thương hiệu quốc gia luôn nỗ lực gìn giữ và lan tỏa những giá trị bản sắc Việt.

- Ảnh 1.

Tọa lạc tại Khu vực Nhà triển lãm khối A - nơi tôn vinh 12 ngành công nghiệp văn hóa của đất nước, không gian của Hồng Hà đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham quan ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với thiết kế hiện đại, tinh tế lấy tông màu trắng làm chủ đạo, khu vực trưng bày không chỉ tạo ra một không gian mở, thân thiện mà còn làm nền cho những câu chuyện văn hóa được khéo léo lồng ghép vào từng sản phẩm.

Viết nên niềm tự hào Việt trên từng trang giấy

Vượt qua khuôn khổ của những món đồ dùng học tập và văn phòng thông thường, các sản phẩm được Hồng Hà mang đến triển lãm lần này là những "sứ giả văn hóa" thực thụ. Mỗi dòng sản phẩm đều mang đậm tinh thần yêu nước, như một lời tri ân sâu sắc đến lịch sử hào hùng và vẻ đẹp bất tận của Việt Nam.

- Ảnh 2.

Nổi bật là Bộ sản phẩm S:, được trưng bày trang trọng theo trục thời gian lịch sử với những cột mốc không thể nào quên. Đây không chỉ là một bộ sưu tập bút và sổ, mà còn là một bản hùng ca thu nhỏ, thể hiện sự trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai của thương hiệu.

- Ảnh 3.

Bên cạnh đó, bộ sổ lò xo 34 tỉnh - thành và sổ may gáy Happy Việt Nam lại mở ra một hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước. Mỗi trang sổ, mỗi hình ảnh minh họa đều được chăm chút tỉ mỉ, đưa người dùng đi qua những danh lam thắng cảnh, những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước một cách tự nhiên và gần gũi nhất.

Không gian trải nghiệm - Nơi kết nối những giá trị

Không chỉ tập trung vào việc trưng bày, Hồng Hà còn tạo ra một không gian tương tác sống động, thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Khu trải nghiệm vẽ tranh trang trí sử dụng chính sản phẩm của Hồng Hà đã trở thành điểm đến yêu thích, nơi mọi người có thể tự do sáng tạo, thể hiện cá tính và lưu lại những kỷ niệm đẹp. Các hoạt động giao lưu nhận quà cũng diễn ra sôi nổi, tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

- Ảnh 4.

 Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia

Sự đầu tư chỉn chu và thông điệp ý nghĩa tại triển lãm A80 một lần nữa khẳng định mạnh mẽ vị thế của Hồng Hà - thương hiệu văn phòng phẩm tiên phong và lâu đời nhất Việt Nam. Với hàng loạt danh hiệu uy tín như Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Hàng Việt Nam Chất lượng cao, Top 100 Sao Vàng Đất Việt... Hồng Hà không chỉ chứng tỏ năng lực sản xuất kinh doanh vượt trội mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của một doanh nghiệp hàng đầu.

Thông qua triển lãm lần này, Hồng Hà đã truyền tải thành công thông điệp "Gìn giữ nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc và tự hào Việt Nam". Đây không chỉ là một hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn là một đóng góp ý nghĩa vào việc bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc cho thế hệ trẻ.

P.Nguyễn

