300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam (1990–2025), Hiệp hội phối hợp cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo mang chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên thành phố. Chương trình thu hút hơn 300 cán bộ, nhân viên từ các doanh nghiệp hội viên ngành nhựa tham gia.

Người lao động ngành nhựa hiến máu cứu người

Chương trình không chỉ hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Y tế TP HCM trong bối cảnh nguồn máu dự trữ đang sụt giảm, mà còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội, khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng.

Trong thông điệp gửi tới chương trình, bà Nguyễn Thị Việt Hòa - Ủy viên Ban Chấp Hành Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Founder kiêm CEO của Công ty CP Asia Dragon (ADC) - chia sẻ: "35 năm qua, ngành nhựa Việt Nam không ngừng nỗ lực phát triển, đồng thời luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm với xã hội. Chương trình hiến máu hôm nay là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội của toàn ngành Nhựa Việt Nam. Tôi tin rằng, mỗi giọt máu cho đi không chỉ mang lại sự sống, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và những giá trị bền vững mà chúng tôi luôn hướng tới".