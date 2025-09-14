Trong dòng chảy bất tận của văn hóa dân tộc, có những biểu tượng đã vượt qua mọi biến thiên thời gian để trở thành niềm tự hào chung của người Việt.

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng chính là một trong những biểu tượng ấy. Áo dài đã đi cùng dân tộc trong những tháng ngày gian khó, hiện diện trong đời sống thường nhật và tỏa sáng trên những sân khấu nghệ thuật, trong những sự kiện trọng đại, trở thành “linh hồn” văn hóa, gói trọn tâm hồn Việt.



Tà áo dài trở thành trang phục xuất hiện trong những sự kiện trọng đại của người Việt Nam

Tọa đàm với chủ đề “Áo dài Việt – Di sản trường tồn” do CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM sẽ tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 19-9 tại Khách sạn Majestic (TP HCM).

Đây là một hành trình lắng đọng để khán giả cùng ngược dòng ký ức, nhìn lại vẻ đẹp bền vững của tà áo dài qua nhiều thế hệ.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi tọa đàm là phần giao lưu cùng bà Nguyễn Thị Xuân Phượng - đạo diễn, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa, nhà sưu tập tranh, đồng thời là nhân chứng lịch sử sống.

Ở tuổi đời và tuổi nghề tràn đầy trải nghiệm, bà đã dành cả cuộc đời để ghi lại những khoảnh khắc quý giá của đất nước, trân trọng từng nét đẹp văn hóa, trong đó có tà áo dài.

Những chia sẻ của bà không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là hành trình của một thế hệ đã sống, đã cống hiến và gìn giữ những giá trị thiêng liêng cho mai sau.



Áo dài là di sản sống, là niềm tự hào, là bản sắc và cũng là tiếng nói của tâm hồn Việt

Chương trình cũng có sự đồng hành của TS Lý Thị Mai – Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang phục Việt và doanh nhân Phùng Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Chủ tịch CLB Di sản Áo dài Việt Nam TP HCM.

Những góc nhìn đa chiều từ nghiên cứu, thực tiễn và cảm xúc cá nhân sẽ mang đến cho công chúng một bức tranh đầy đủ và sống động về tà áo dài từ truyền thống đến hiện đại.

Buổi tọa đàm là dịp kể lại những câu chuyện gắn với tà áo dài, đồng thời khơi gợi một câu hỏi cho tất cả chúng ta là làm thế nào để áo dài tiếp tục hiện diện, tiếp tục truyền cảm hứng trong nhịp sống hối hả hôm nay.

Câu trả lời nằm trong chính tình yêu, sự trân trọng và những hành động thiết thực của mỗi người Việt dành cho di sản văn hóa dân tộc.

Trong không gian giao lưu ấm áp, từng câu chuyện, từng hồi ức và từng cảm xúc đều góp phần khẳng định áo dài là di sản sống, là niềm tự hào, là bản sắc và cũng là tiếng nói của tâm hồn Việt.

Hãy đến và cùng đồng hành, để chung tay gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh tà áo dài – di sản trường tồn của dân tộc Việt Nam.