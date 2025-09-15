Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Để đạt được mục tiêu này, việc nâng cao chất lượng vận động viên đang là những ưu tiên được đặt ra.

Báo cáo công tác chuyên môn, định hướng mục tiêu của Liên đoàn cầu lông Việt Nam tại Đại hội đại biểu khóa 7 (2024-2029), Chủ tịch Lê Đăng Xu khẳng định: "Cầu lông Việt Nam tiếp tục xây dựng mục tiêu đầu tư phát triển thành tích cao để có tuyển thủ giành suất dự Olympic năm 2028. Đồng thời, tiến đến đấu trường ASIAD".

Nguyễn Thùy Linh được đặt kỳ vọng tại SEA Games 33.- Ảnh: Yonex

Đội tuyển cầu lông Việt Nam năm 2025 đã tập trung 17 tuyển thủ. Trong đó bao gồm 2 tay vợt có chuyên môn cao nhất tiếp tục góp mặt gồm Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát và nhiều vận động viên trẻ như Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Mai, Trần Thị Ánh, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Quốc Khánh... Năm nay, với mục tiêu giành huy chương SEA Games 33, ban huấn luyện đội tuyển có huấn luyện viên trưởng Ngô Trung Dũng, huấn luyện viên Bùi Bằng Đức cùng chuyên gia Hariawan chịu trách nhiệm chuyên môn.

Điển hình là Nguyễn Thùy Linh - gương mặt duy nhất của cầu lông Việt Nam góp mặt ở chung kết Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 (thuộc hệ thống BWF World Tour Super 100). Với vị thế vô địch đơn nữ liên tiếp năm 2022, 2023 và 2024, Thùy Linh đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu bảo vệ vị trí số 1 của mình lần thứ 4 trước đối thủ Cai Yan Yan (Trung Quốc) ở trận chung kết tối 14-9 tới đây.

Nguyễn Thùy Linh muốn giành chức vô địch Yonex-Sunrise Vietnam Open lần thứ 4. - Ảnh: Yonex

Là nhà tài trợ đồng hành với giải Yonex-Sunrise Vietnam Open từ năm 2006, những đóng góp về tài chính và hỗ trợ trang thiết bị của Yonex-Sunrise Vietnam trong 18 năm qua đã tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nơi các vận động viên Việt Nam có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm quý báu và ươm mầm các tài năng trẻ cho bộ môn cầu lông. Với Thùy Linh, những hỗ trợ này đã giúp cô an tâm hơn và không lo lắng nhiều về các vấn đề tài chính khi bước vào một giải đấu.

Giải đấu Yonex-Sunrise Vietnam Open 2025 hiện đang diễn ra từ ngày 9 đến 14/9 tại Câu lạc bộ Nguyễn Du (TP HCM), quy tụ 295 VĐV đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Trong khuôn khổ của giải cũng sẽ diễn ra nhiều các hoạt động tương tác với người yêu thích cầu lông đến từ đơn vị đồng hành chính của giải là Yonex-Sunrise Vietnam như hội nghị hướng dẫn căng vợt và hỗ trợ vận động viên căng vợt tại giải đấu.