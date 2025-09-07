Everon Flagship Space đầu tiên khai trương

Everon Flagship Space tọa lạc tại 17 Song Hành (phường Bình Trưng, TP HCM) - là dấu mốc quan trọng trong hành trình tái định vị thương hiệu, khi Everon bước ra khỏi phạm vi "chăn ga gối đệm" để kiến tạo không gian sống – nơi con người tìm thấy sự nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Qua 26 năm, Everon hiện có hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu sản phẩm chăn ga gối đệm mỗi năm.

Theo Mordor Intelligence, ở Việt Nam, quy mô thị trường phân khúc đệm, mảng cốt lõi của Everon đạt 359,5 triệu USD năm 2025 và còn nhiều dư địa tăng trưởng đến 2030.

Ông Lee Bang Hyun, đại diện Everpia, chia sẻ: "Khi đến thăm nhà khách hàng, chúng tôi nhận ra phòng ngủ không chỉ là một không gian vật lý, mà còn là nơi phản chiếu tâm tư, cảm xúc và mối quan hệ. Chính vì vậy, Everon mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo những khoảnh khắc cảm xúc ấy, thông qua sản phẩm và trải nghiệm toàn diện. Sự thoải mái – không chỉ nằm ở chăn ga, mà là một trải nghiệm được 'thiết kế' bằng chất liệu, cấu trúc và chi tiết, để ai cũng có thể tìm thấy cảm giác muốn quay về".

Sự ra mắt Everon Flagship Space tại TP HCM chính là hiện thực hóa định hướng đó. Đây không đơn thuần là cửa hàng trưng bày sản phẩm, mà là một không gian sống trải nghiệm, nơi khách hàng có thể chạm, cảm và hình dung căn phòng mơ ước của chính mình.

Ông Lee nhấn mạnh: "Chúng tôi gọi đây là Flagship 'Space', không phải 'Store'. Bởi đây không chỉ là nơi giới thiệu những gì Everon đã đạt được, mà còn là cánh cửa để thương hiệu hướng về tương lai – một hành trình cùng khách hàng khám phá vô vàn khả năng của không gian sống".

Tại sự kiện khai trương, Everpia tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt với Lenzing (Áo) – nhà sản xuất cung cấp sợi TENCEL™ được làm từ gỗ rừng trồng bền vững và sản xuất trong quy trình khép kín tái chế trên 99% dung môi. Nhiều năm qua, Everon luôn là nhà nhập khẩu và phân phối tiêu biểu cho TENCEL™ từ Lenzing, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực.

Đại diện Lenzing chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Everon trong hành trình đưa TENCEL™ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam suốt nhiều năm qua. Việc khai trương Everon Flagship Space không chỉ là bước tiến thương mại, mà còn là cam kết chung về một tương lai sống xanh, bền vững và đầy cảm hứng".