Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á, Chính thức công bố hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket đến từ Hàn Quốc, để mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng trong khu vực.

Thỏa thuận này tiếp nối cột mốc liên doanh giữa Tập đoàn Shinsegae và Tập đoàn Alibaba, với mục tiêu hỗ trợ 600.000 nhà bán hàng Hàn Quốc mở rộng thương mại ra toàn cầu.

Bằng việc tận dụng mạng lưới thương mại điện tử và logistics sẵn có của Alibaba, các nhà bán hàng của Gmarket sẽ có vị thế tốt hơn để tiếp cận hàng triệu khách hàng mới khắp Đông Nam Á, qua đó mở rộng dấu ấn quốc tế, đồng thời củng cố vai trò của Lazada như cầu nối đưa người tiêu dùng khu vực đến với các thương hiệu toàn cầu uy tín.

Thỏa thuận hợp tác cũng giúp Lazada mở rộng đáng kể danh mục thương hiệu, qua đó củng cố chiến lược tăng trưởng bền vững dựa trên các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao và những thương hiệu toàn cầu uy tín.

Bắt đầu từ ngày 29/9/2025, người tiêu dùng Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam có thể tiếp cận đa dạng các sản phẩm Hàn Quốc với giá hấp dẫn của nhiều thương hiệu hàng đầu như Sulwahsoo, d’Alba, Mediheal, COSRX, Skinfood, Laneige.

Người tiêu dùng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm trọn vẹn với danh mục sản phẩm đã được dịch sang tiếng địa phương, dịch vụ giao hàng xuyên biên giới nhanh chóng, giao hàng miễn phí và đổi trả tùy ý trong 30 ngày do LazMall và Gmarket phối hợp triển khai.

Theo báo cáo của Momentum Works, doanh số hiện tại từ gian hàng thương hiệu chính hãng (Mall) chỉ chiếm chưa đến 30% tổng thương mại điện tử ở Đông Nam Á (1), trong khi con số này tại Trung Quốc đã vượt 50%.

Khoảng cách này cho thấy dư địa tăng trưởng rất lớn. Lazada đang đi đầu trong xu hướng mới, mở rộng cơ hội tiếp cận các thương hiệu toàn cầu thông qua LazMall – trung tâm thương mại trực tuyến lớn nhất Đông Nam Á. Chỉ tính riêng sự kiện mua sắm 9.9 vừa qua, LazMall ghi nhận giá trị đơn hàng trung bình tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Đại diện Lazada chia sẻ: "Quan hệ hợp tác với Gmarket sẽ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng sự đa dạng danh mục thương hiệu trên Lazada, đồng thời củng cố chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững thông qua các thương hiệu uy tín toàn cầu và địa phương."