Cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn: Xử sao cho vừa lòng nhau?

Ảnh minh họa

Những người cha "trốn" nghĩa vụ

Kết hôn, chung sống với nhau được 6 năm, có một con trai 4 tuổi thì chị Lê Nguyệt H (TP HCM) và anh Phan Trung D (TP HCM) ra toà ly hôn. Căn cứ vào tình trạng tài chính hai bên, toà tuyên anh D phải cấp dưỡng cho con mỗi tháng 4 triệu đồng để đảm bảo việc nuôi con được ổn định.

Thời gian đầu sau ly hôn, anh D. chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, sau 6 tháng, anh D. bắt đầu "quên" nghĩa vụ của mình. Chị H. phải liên tục nhắc nhở, nhưng thời gian anh gửi tiền cho vợ cũ càng ngày càng bị kéo dài, có khi 1,5 tháng, 2 tháng anh mới gửi. Anh D. lấy cớ là công việc hiện nay khó khăn, tài chính không còn như trước và mong vợ cũ thông cảm.

Tuy nhiên, theo chị H. được biết, do chồng cũ có bạn gái mới, mức chi tiêu nhiều hơn và do nhiều lý do khác nên anh cảm thấy "tiếc" số tiền cấp dưỡng mỗi tháng cho con. Sau đó, tiền cấp dưỡng cũng ngày một ít đi. Đến khi anh D. lập gia đình mới, có con thì khoản cấp dưỡng cũng không được gửi nữa. Sau nhiều lần đòi mà không được đáp ứng, chị H. quá mỏi mệt nên đành chấp nhận bỏ luôn.

Anh D. sau đó hầu như không liên lạc với vợ cũ cũng như không mấy khi đến thăm nom con gái. Chị H. cho biết dù không có số tiền ấy thì chị vẫn không nề hà, mặc dù chị vất vả hơn nhiều khi mức lương không cao, phải làm thêm kiếm tiền lo cho con. Chỉ tiếc là chồng cũ đã chọn từ bỏ trách nhiệm, cũng từ bỏ luôn tình thương với đứa con ruột và từng thương yêu, khiến con gái chị rất buồn, nhớ ba.

Cấp dưỡng bao nhiêu cho đủ?

Buổi tối hôm ấy, nhà tôi đón một người khách. Người tôi biết nhưng chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện. Đó là chị G., vợ cũ của chồng tôi.

Chị G. là người phụ nữ mảnh khảnh, khá xinh với vẻ ngoài được chau chuốt. Vào nhà, chị đĩnh đạc đi quanh một vòng nhìn ngó rồi mới ngồi xuống sofa.

Không rào đón hay hỏi han cho phải phép, chị nói hiện số tiền chu cấp của chồng tôi cho hai đứa con không đủ. Vật giá ngày càng tăng, chi dùng cũng tăng. Chồng tôi là cha của hai đứa trẻ đang tuổi lớn, anh phải thu xếp sao cho coi được, không có lý nào bố thì ở nhà cao cửa rộng còn con thì vất vưởng thiếu thốn.

Đợi chị G. nói xong, anh mới nói căn nhà này là nhà của tôi - tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn - chứ anh chưa hề đóng góp gì. Anh còn nói thật ra là người đi ở nhờ. Cái xe máy anh đi cũng là cái xe từ thời hai người họ còn là vợ chồng.



Sở dĩ anh không có nổi căn nhà cho mình là vì 5 năm trước, lúc ly hôn, anh đã để lại tất cả cho ba mẹ con chị.

Tài sản ấy, anh cũng kể với tôi khi một, hai lần. Đó là ngôi nhà hai tầng xinh xắn, một cuốn sổ tiết kiệm gần năm trăm triệu cùng ba cây vàng. Anh giải thích, do chị muốn nuôi hai con, anh không thể tranh hay chia tài sản với chị. Anh là đàn ông sống sao cũng được, anh chỉ muốn mẹ con chị sống tốt.