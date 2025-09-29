5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ là sự ghi nhận của Tân Nhiên trong hành trình "Nâng tầm đặc sản địa phương".

Ngày 19-9, tại tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tập đoàn Gia Bảo khánh thành Nhà máy Chế biến Nông sản và Thực phẩm Bà Tư Bình Phước.

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

29 tháng 9, 2025 | 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

      Mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa đặc biệt, và hoa tươi chính là yếu tố giúp không gian thêm lãng mạn, tinh tế, đồng thời thể hiện cá tính của cặp đôi. Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp hoa cưới trọn gói, vừa nhanh chóng – chất lượng – tiết kiệm, thì Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính là gợi ý không thể bỏ qua.

    Giải pháp kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng

Với ngân sách luôn là nỗi lo của nhiều cặp đôi, Phát Hoàng Gia Floral & Decor mang đến giải pháp hoa cưới chỉ từ 400.000 đồng – mức giá dễ tiếp cận mà vẫn đảm bảo sự sang trọng.

Đặc biệt, chính sách duyệt hình ảnh trước khi giao giúp bạn an tâm rằng từng bó hoa, từ hoa cầm tay cô dâu, hoa cài áo chú rể đến hoa trang trí bàn tiệc, đều đúng mẫu và hài hòa với concept. Không còn nỗi lo "hoa thật khác xa ảnh mẫu" – tất cả đều được kiểm duyệt trước khi chính thức xuất hiện trong ngày trọng đại.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới. - Ảnh 1.

Tone hoa cầm tay phù hợp với tiệc ngoài trời

    Tốc độ tối ưu – cứu nguy mọi tình huống gấp gáp

Ngày cưới thường có vô số tình huống phát sinh: thiếu hoa cài áo cho khách mời, cần thêm hoa lối đi hay bàn gallery chưa đủ nổi bật… PHG Floral & Decor nổi tiếng với tốc độ xử lý chỉ trong 90 phút, kịp thời bổ sung hoa mới hoặc hoàn thiện hạng mục phát sinh ngay trong ngày cưới.

Điều này mang lại sự an tâm tuyệt đối, đặc biệt cho những cặp đôi bận rộn hoặc lỡ quên đặt trước một số chi tiết hoa quan trọng.

    Đa dạng hoa tươi, chất lượng vượt trội

Phát Hoàng Gia Floral & Decor lựa chọn những loại hoa tươi lâu, bền màu, đảm bảo giữ được vẻ rực rỡ suốt buổi tiệc dù diễn ra trong sảnh trong nhà hay ngoài trời. Từ hoa hồng, lan hồ điệp, baby, mẫu đơn đến cẩm tú cầu… đều được nhập chọn lọc, bảo quản chuyên nghiệp để giữ độ tươi mới.

Bạn có thể dễ dàng tìm được phong cách mong muốn: từ cổ điển, sang trọng, đến trẻ trung, tối giản hay rustic tự nhiên.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới. - Ảnh 2.

Các loại hoa nhập đa dạng tạo nên bó hoa cầm tay cao cấp

    Đội ngũ florist chuyên nghiệp – thấu hiểu gu thẩm mỹ và không gian tiệc

Hoa cưới không chỉ đẹp mà còn cần phù hợp với phong cách của cặp đôi và sảnh tiệc. Đội ngũ florist của PHG Floral & Decor với kinh nghiệm lâu năm sẽ tư vấn từ màu sắc, kiểu dáng đến chất liệu hoa phù hợp với địa điểm:

Tiệc trong nhà: gợi ý hoa nền trắng – pastel nhẹ nhàng, tinh tế. Tiệc ngoài trời: chọn hoa bền, chịu nhiệt tốt và tạo không gian tự nhiên, lãng mạn.

5. Ưu đãi đặc biệt – tặng hoa cài áo chú rể

Để cặp đôi thêm đồng điệu và tiết kiệm chi phí, Phát Hoàng Gia Floral & Decor hiện có chương trình tặng hoa cài áo chú rể khi đặt bất kỳ hạng mục hoa cưới nào. Đây là món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, giúp hoàn thiện tổng thể concept hoa trong ngày trọng đại mà không tốn thêm chi phí.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới. - Ảnh 3.

Bộ hoa cầm tay và cài áo chủ rể được ưa chuộng nhất tại Phát Hoàng Gia Floral & Decor

Phát Hoàng Gia Floral & Decor – Bạn đồng hành đáng tin cậy trong ngày trọng đại

Không chỉ là nơi cung cấp hoa, PHG Floral & Decor là người bạn đồng hành, giúp cặp đôi giảm bớt áp lực chuẩn bị cưới. Sự linh hoạt về giá cả, tốc độ xử lý nhanh, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm khiến PHG Floral & Decor trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều cô dâu chú rể.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới. - Ảnh 4.

Feedback khách hàng

Với PHG Floral & Decor, mỗi đám cưới là một câu chuyện tình yêu riêng biệt. Từng bó hoa, từng chi tiết trang trí đều được chuẩn bị bằng cả trái tim và sự tỉ mỉ, để ngày đặc biệt của bạn thật sự trọn vẹn và đáng nhớ.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia

Địa chỉ: 100 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0949 40 43 44

Email: info@phathoanggia.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/PHGFloralandDecor

Website: https://phgfloral.com/

P.Nguyễn

