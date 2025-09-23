Hội nghị diễn ra từ ngày 20 đến 21-9, thảo luận về gánh nặng bệnh do vi-rút hợp bào hô hấp (RSV), những thách thức trong phòng ngừa và giải pháp bảo vệ nhóm dân số dễ tổn thương như trẻ sơ sinh và người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền mạn tính.

Toàn cảnh hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi”

RSV là vi-rút hợp bào hô hấp với hai phân nhóm RSV-A và RSV-B, gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Theo Tổ chức tế Thế giới (WHO), mỗi năm RSV gây hơn 3,6 triệu ca nhập viện và 100.000 ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó gần 50% số ca tử vong nằm ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi.

Tại Việt Nam, RSV được ghi nhận là nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Ở người ≥60 tuổi, dữ liệu dịch tễ Việt Nam ghi nhận trong vòng 5 năm, RSV gây khoảng 4,6 triệu ca viêm đường hô hấp cấp tính, trong đó hơn 178.576 ca là viêm phổi.

Đại diện Pfizer Việt Nam, ông Darrell Oh – Tổng Giám đốc, chia sẻ: "Trước gánh nặng của RSV, hội nghị này là cơ hội quý báu để các chuyên gia trao đổi về những tiến bộ khoa học và các giải pháp bảo vệ người dân, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để mang đến những đột phá khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân Việt Nam".

Theo WHO, hầu hết trẻ đều nhiễm RSV ít nhất một lần trước 2 tuổi. Thông tin này được các chuyên gia tại hội thảo lưu ý thêm rằng trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi đặc biệt nhạy cảm với RSV bởi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Trung bình cứ 100 trẻ dưới 6 tháng thì có 2-3 trẻ phải nhập viện vì RSV. Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân càng có nguy cơ mắc cao hơn. Ngoài ra, RSV còn để lại hệ lụy lâu dài cho sức khỏe hô hấp của trẻ như khò khè tái phát, hen suyễn và suy giảm chức năng phổi trong 10 năm đầu đời.

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: "RSV là nỗi lo thường trực của các bậc cha mẹ có con nhỏ, đồng thời cũng là thách thức lớn cho các bác sĩ bởi diễn tiến bệnh thay đổi nhanh. Có trẻ hôm nay chỉ sốt nhẹ nhưng hôm sau đã khó thở, thậm chí phải thở máy. Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý là sốt cao dai dẳng, thở nhanh, khò khè, rút lõm ngực và ho nặng".

PGS-TS-BS Nguyễn Thị Diệu Thúy - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ

Ngược lại, ở người cao tuổi, RSV được ví như "tác nhân bị lãng quên" so với cúm, dù gánh nặng bệnh tật không hề nhỏ. Nhiễm RSV có tỷ lệ tử vong tương đương cúm, trong khi tỷ lệ gây viêm phổi nặng, nhập viện, nhập ICU và kéo dài thời gian nằm viện hơn cúm. Tuổi tác cùng các bệnh lý nền như bệnh tim mạch mạn tính, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường làm gia tăng nguy cơ biến chứng khi nhiễm RSV. Cụ thể, bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) từ 65 tuổi trở lên có khả năng nhập viện vì RSV cao gấp 4,2 lần so với người khỏe mạnh cùng độ tuổi.



