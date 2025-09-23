Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Từ ngày 7-9, Nha khoa Như Ngọc (địa chỉ 21A Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, TP Hà Nội) chính thức tiên phong triển khai chương trình "Mang âm nhạc đến nha khoa" – mở ra một hành trình chữa lành mới mẻ và đầy cảm xúc.

Tâm huyết mang âm nhạc đến nha khoa của GS Võ Trương Như Ngọc

Khởi nguồn từ tâm huyết của GS-TS, Thầy thuốc Ưu tú Võ Trương Như Ngọc – nhà sáng lập phòng khám, chương trình được nghiên cứu, ứng dụng với mục tiêu giảm bớt lo âu cho bệnh nhân khi điều trị.

"Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ nằm ở kỹ thuật và chuyên môn, mà còn ở việc nuôi dưỡng tinh thần an lành. Khách hàng là trung tâm, nhân viên y tế là then chốt – và âm nhạc chính là cầu nối của sự sẻ chia" – GS Ngọc chia sẻ.

Bác V.H.T. (62 tuổi) - một khách hàng, cho biết: "Bác không nghĩ ở nơi điều trị răng miệng lại có thể nghe nhạc và còn được hát cùng mọi người. Tuần tới bác sẽ cấy implant, vốn rất lo lắng, nhưng nhờ trải nghiệm hôm nay, bác thấy nhẹ nhõm hơn nhiều".

Theo triết lý "Trao nụ cười hạnh phúc", chương trình sẽ được duy trì định kỳ vào mỗi dịp cuối tuần, biến phòng khám thành không gian sẻ chia – nơi nụ cười không chỉ được chữa lành bằng kỹ thuật nha khoa hiện đại, mà còn bằng sự đồng điệu của tâm hồn.

Tại đây, người bệnh không chỉ được điều trị các tổn thương thực thể mà còn được góp phần chữa lành tâm hồn, tạo những trải nghiệm đáng nhớ về hạnh phúc.

Chương trình "Âm nhạc chữa lành" diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Được thành lập từ năm 2007, Nha khoa Như Ngọc đã vươn tầm trở thành một trong những hệ thống nha khoa chuyên sâu lớn tại Hà Nội, với 3 tòa nhà – 3 chức năng chuyên biệt và hệ thống ghế nha khoa hiện đại, trang bị đầy đủ các công nghệ cao hàng đầu thế giới.

Tất cả cùng hướng đến một sứ mệnh duy nhất: trao nụ cười hạnh phúc đến cộng đồng và lan tỏa yêu thương.