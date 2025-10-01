Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Ba doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, gồm Công ty Cổ phẩn Thực phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt (VINUT), Công Ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ (Old Modern Handicraft - OMH) và Công ty cổ phần thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam (HMG Popup Paper).

Từ một nhà sản xuất Nước giải khát tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Thực phẩm & Nước giải khát Nam Việt (VINUT) đã phát triển thành nhà xuất khẩu Nước giải khát toàn cầu. Hơn 10 năm trước, VINUT tham gia Alibaba.com để giới thiệu năng lực sản xuất cùng các chứng nhận nhà máy và sản phẩm tới người mua quốc tế.

Bằng việc tận dụng các công cụ như Verified Supplier, Trade Assurance, chợ RFQ và tính năng tạo khách hàng tiềm năng, cũng như phân tích dữ liệu, VINUT đã xây dựng uy tín ở quy mô lớn và chuyển đổi yêu cầu hỏi hàng thành quan hệ đối tác dài hạn với nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng OEM/nhãn riêng.

Công Ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ là công ty chuyên về mô hình tàu thủ công và đồ trang trí hàng hải. Trước đây doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào hội chợ thương mại truyền thống để bán hàng. Từ đầu những năm 2000, OMH đã tham gia Alibaba.com để số hóa danh mục hơn 1.000 sản phẩm của mình.

Bước đi chiến lược này đã nâng cao độ phủ toàn cầu, kết nối trực tiếp với nhà bán lẻ, nhà phân phối và khách hàng doanh nghiệp, đồng thời đơn giản hóa quy trình giao dịch quốc tế. Đặc biệt, thị trường Mỹ rất ưa chuộng các sản phẩm của OMH nhờ sự kết hợp giữa giá trị văn hóa và lịch sử hàng hải.

Ông Eric Vuong, Tổng giám đốc OMH, chia sẻ: "Alibaba.com giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng toàn cầu mà không bị giới hạn địa lý. Từ chỗ phải chờ đợi khách sưu tầm tại triển lãm, giờ đây khách hàng có thể trực tiếp tìm đến sản phẩm của chúng tôi – thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận kinh doanh toàn cầu".

Công ty cổ phần thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam hoạt động dưới thương hiệu HMG Popup Paper, chuyên thiết kế và sản xuất thiệp 3D pop-up. Với 12 năm là Gold Supplier trên nền tảng, HMG tận dụng sự hiện diện trực tuyến để kết nối với khách hàng bán buôn và phân phối, đặc biệt tại Mỹ .

Ông Young Liu, Giám đốc Kinh doanh Alibaba.com Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, cung cấp công cụ và giải pháp số hóa cần thiết để họ tự tin vươn ra thị trường quốc tế.