Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

5 lý do Phát Hoàng Gia Floral & Decor là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cưới

Tiêu dùng thông minh 18:30

Ngày cưới là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời người.

Ngân Kina - hành trình chạm tới trái tim triệu bạn trẻ

Bản lĩnh sống 11:29

Vượt ra khỏi danh xưng "hot girl", cô gái trẻ đang viết nên câu chuyện truyền cảm hứng giữa thời đại số.

Tiến sĩ Quỳnh Paris truyền cảm hứng về nghệ thuật đương đại cho sinh viên

Chuyện của Sao 12:11

Tiến sĩ - nhà thiết kế Quỳnh Paris có buổi trò chuyện cùng đông đảo sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM xoay quanh chủ đề "Góc nhìn mới về nghệ thuật đương đại".

Sắp bắt buộc sử dụng ghế ô tô trẻ em, cha mẹ Việt chọn gì?

Tiêu dùng thông minh 08:45

Trong dự thảo nghị định mới về an toàn giao thông, việc sử dụng ghế ô tô cho trẻ em sẽ trở thành bắt buộc từ năm 2026.

Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Điểm đến 10:01

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam giới thiệu cơ hội học tập – việc làm tại Úc.

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Đoàn Minh Tài xuất hiện vị trí vedete trên sàn diễn thời trang

Chuyện của Sao 16:34

Trong khuôn khổ một chương trình thời trang, diễn viên Đoàn Minh Tài gây chú ý khi xuất hiện với vai trò vedette trong bộ sưu tập veston cưới.

Hồng Kông chào đón du khách Việt với hành trình lễ hội sôi động

Điểm đến 10:14

Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) tiếp tục chuỗi hoạt động tại TP HCM nhằm giới thiệu chiến dịch quảng bá du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) sắp tới.

5.000 doanh nhân tham gia diễn đàn kinh tế

Điểm đến 13:12

Diễn đàn HCMC Business Summit 2025 do Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA HCM) phối hợp cùng Hội Nữ Doanh nhân TP HCM (HAWEE) tổ chức đã khai mạc ngày 24-9.

Bệnh viện Triều An đầu tư hệ thống CT đếm Photon Naeotom Alpha

Điểm đến 13:10

Bệnh viện Triều An vừa đưa vào sử dụng hệ thống CT đếm Photon–NAEOTOM Alpha, một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Doanh nhân Hà Nội hội ngộ tại Top 100 Người tiên phong 2025

Điểm đến 14:49

Ngày 17-9, đông đảo doanh nhân tại Hà Nội cùng hội tụ tại sự kiện đề cử Top 100 Người tiên phong 2025 trong hành trình tìm kiếm Top 100 Phong cách doanh nhân.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi

Khoẻ - Đẹp 09:54

Hội nghị khoa học “Vai trò của vắc-xin RSV trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh và người cao tuổi” do Pfizer Việt Nam cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức.

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

1 tháng 10, 2025 | 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Alibaba.com, nền tảng thương mại điện tử B2B hàng đầu thế giới, đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu - Ảnh 1.

Ba doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu, gồm Công ty Cổ phẩn Thực phẩm và Nước Giải Khát Nam Việt (VINUT), Công Ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ (Old Modern Handicraft - OMH) và Công ty cổ phần thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam (HMG Popup Paper).

Từ một nhà sản xuất Nước giải khát tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Thực phẩm & Nước giải khát Nam Việt (VINUT) đã phát triển thành nhà xuất khẩu Nước giải khát toàn cầu. Hơn 10 năm trước, VINUT tham gia Alibaba.com để giới thiệu năng lực sản xuất cùng các chứng nhận nhà máy và sản phẩm tới người mua quốc tế.

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu - Ảnh 2.

Bằng việc tận dụng các công cụ như Verified Supplier, Trade Assurance, chợ RFQ và tính năng tạo khách hàng tiềm năng, cũng như phân tích dữ liệu, VINUT đã xây dựng uy tín ở quy mô lớn và chuyển đổi yêu cầu hỏi hàng thành quan hệ đối tác dài hạn với nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng OEM/nhãn riêng.

Công Ty CP Cổ Kim Mỹ Nghệ là công ty chuyên về mô hình tàu thủ công và đồ trang trí hàng hải. Trước đây doanh nghiệp chủ yếu phụ thuộc vào hội chợ thương mại truyền thống để bán hàng. Từ đầu những năm 2000, OMH đã tham gia Alibaba.com để số hóa danh mục hơn 1.000 sản phẩm của mình.

Bước đi chiến lược này đã nâng cao độ phủ toàn cầu, kết nối trực tiếp với nhà bán lẻ, nhà phân phối và khách hàng doanh nghiệp, đồng thời đơn giản hóa quy trình giao dịch quốc tế. Đặc biệt, thị trường Mỹ rất ưa chuộng các sản phẩm của OMH nhờ sự kết hợp giữa giá trị văn hóa và lịch sử hàng hải.

Ông Eric Vuong, Tổng giám đốc OMH, chia sẻ: "Alibaba.com giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng toàn cầu mà không bị giới hạn địa lý. Từ chỗ phải chờ đợi khách sưu tầm tại triển lãm, giờ đây khách hàng có thể trực tiếp tìm đến sản phẩm của chúng tôi – thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận kinh doanh toàn cầu".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu - Ảnh 3.

Công ty cổ phần thiệp nổi và thủ công mỹ nghệ Việt Nam hoạt động dưới thương hiệu HMG Popup Paper, chuyên thiết kế và sản xuất thiệp 3D pop-up. Với 12 năm là Gold Supplier trên nền tảng, HMG tận dụng sự hiện diện trực tuyến để kết nối với khách hàng bán buôn và phân phối, đặc biệt tại Mỹ .

Ông Young Liu, Giám đốc Kinh doanh Alibaba.com Việt Nam, khẳng định: "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, cung cấp công cụ và giải pháp số hóa cần thiết để họ tự tin vươn ra thị trường quốc tế.

Hoài Phương

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?