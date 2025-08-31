Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Chở nắng lên non – Cùng em đến trường

Bản lĩnh sống 11:49

Có những tia nắng mang theo hơi ấm của thiên nhiên và cũng có những tia nắng được thắp lên từ tình người.

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

J&T Express hưởng ứng phong trào trồng cây lan tỏa tinh thần xanh dịp Quốc khánh 2-9

Điểm đến 19:05

Công ty J&T Express phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức Lễ phát động trồng cây "Kiến tạo tương lai – J&T Express chung sức trồng 1 tỉ cây xanh".

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Ca sĩ Thùy Anh: Làm gì khi dòng nhạc bolero đang bão hòa?

Chuyện của Sao 12:19

Á quân 2 "Solo cùng bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh, trăn trở làm sao để khán giả không nhàm chán, luôn làm mới mình giữa thời điểm dòng nhạc đang bị bão hòa.

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Triển lãm "Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025"

Điểm đến 14:34

Ngày 27-8, Triển lãm Thiết bị, máy móc ngành vui chơi giải trí Việt Nam 2025 lần 5 khai mạc tại The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Nhất, TP HCM).

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Cấp giấy chứng nhận lớp livestream thực chiến cho 60 người khuyết tật

Điểm đến 10:44

Khai giảng Lớp thực chiến livestream TikTok - Khóa I cho các bạn thanh niên khuyết tật do trường CĐ Hoa Sen, Trung tâm Số hóa thanh niên khuyết tật... tổ chức.

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Ca sĩ Quang Toàn: Quyết tâm làm mới mình tại vòng bán kết 1 "Hát cùng Band Nhạc"

Chuyện của Sao 10:39

Ca sĩ Quang Toàn, gương mặt nhiều kỳ vọng Cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt khi mang đến tinh thần bứt phá và khát vọng cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Dự án "Bản lĩnh doanh nhân": Hành trình kiến tạo giá trị mới

Bản lĩnh sống 10:17

Ngày 30-8, Trung tâm Tư vấn Phát triển Kinh tế Thương mại Việt Nam sẽ tổ chức Họp báo ra mắt Dự án "Bản lĩnh Doanh nhân".

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Khoẻ - Đẹp 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Khoẻ - Đẹp 14:36

Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới".

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Thùy Anh Bolero: "Âm nhạc là con đường tôi chọn để sống thật với chính mình"

Chuyện của Sao 11:23

Luôn mong khán giả nhớ đến mình, Á quân 2 cuộc thi "Solo cùng Bolero 2024" ca sĩ Thùy Anh bật mí về kế hoạch phát hành dự án âm nhạc mới nhất.

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Andy Vũ - 15 năm kiến tạo thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp Việt

Bản lĩnh sống 21:04

Công nghệ số làm thay đổi mô hình truyền thống (Nhà máy - Nhà phân phối - Cửa hàng bán lẻ - Người tiêu dùng) thành mô hình D2C (Direct to Consumer).

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

AmCham nối dài hành trình nhân ái với hơn 650 đơn vị máu hiến tặng

Khoẻ - Đẹp 20:59

AmCham kết thúc chương trình Hiến máu Tình nguyện 2025 tại TP HCM với 720 người tham gia, góp 658 đơn vị máu.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Điểm đến 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

31 tháng 8, 2025 | 11:47

Ra mắt thực khách vào năm 2021, thương hiệu bánh trung thu Calisa đã nhanh chóng tạo dựng dấu ấn riêng biệt trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.

Đây được xem là quà tặng văn hóa ẩm thực tinh tế truyền thống Á Đông.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu - Ảnh 1.

Toàn bộ bánh trung thu Calisa đều được nhập khẩu chính ngạch từ Malaysia, quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hàng đầu châu Á.

Chính vì vậy, bánh trung thu Calisa thừa hưởng sự tinh tế trong cách chế biến: ít ngọt, cân bằng vị giác, phù hợp với xu hướng ăn uống hiện đại. Với những khách hàng quan tâm đến sức khỏe, bánh trung thu Calisa là sự lựa chọn lý tưởng – vừa thưởng thức hương vị truyền thống, vừa đảm bảo yếu tố dinh dưỡng, nhẹ nhàng và không gây ngấy.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu - Ảnh 2.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng bên trong, Calisa còn đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế bao bì. Mỗi mùa Trung thu, thương hiệu này đều giới thiệu các bộ sưu tập hộp bánh sang trọng, tinh tế, mang tính nghệ thuật cao.

Đây chính là lý do Calisa luôn được lựa chọn làm quà tặng trong các mối quan hệ đối tác, khách hàng và người thân – vừa thể hiện tấm lòng trân trọng, vừa khẳng định gu thẩm mỹ và vị thế của người tặng.

Mùa trung thu năm 2025, Calisa chính thức trình làng hai bộ sưu tập độc quyền mang chủ đề "Kỳ Bảo Huyền Sa" và "Huyền Đông". Cả hai đều được đầu tư công phu, vừa có giá trị thưởng thức, vừa có giá trị trưng bày và lưu giữ.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu - Ảnh 3.

Bộ sưu tập "Kỳ Bảo Huyền Sa" lấy cảm hứng từ hình ảnh một ốc đảo huyền bí giữa lòng thành cổ phương Đông, nơi những báu vật ẩn giấu vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ bất chấp nắng gió và khắc nghiệt của đại mạc. Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập này chính là 2 mẫu hộp cao cấp làm từ gỗ bọc da sang trọng, tinh xảo trong từng chi tiết.

Không chỉ là hộp bánh, sau mùa Trung thu, khách hàng có thể tái sử dụng như một chiếc hộp đựng trang sức, phụ kiện cao cấp – món quà vừa ý nghĩa, vừa thực tiễn.

Mỗi hộp bánh "Kỳ Bảo Huyền Sa" không chỉ mang đến hương vị truyền thống hòa quyện cùng nét hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự sang trọng, tinh tế. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn gửi gắm tấm lòng chân thành và giá trị lâu bền đến đối tác, người thân.

Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu - Ảnh 4.

Mức giá linh hoạt, hợp lý, từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/hộp. Bánh trung thu có chính sách giảm giá 25% cho đối tác, đại lý mua số lượng lớn. Với giá trị của quà tặng Calisa – Sang trọng, tinh tế, ý nghĩa..

Calisa được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tri ân khách hàng, đối tác, cũng như để thể hiện sự trân trọng trong các mối quan hệ thể hiện nét văn hóa truyền thống Á Đông dịp Trung Thu.

Mua hàng trực tiếp tại:

1- Quầy bánh Calisa tại Thiso Mall Sala

Số 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

2- Quầy bánh Calisa tại Parc Mall

547-549 Đ. Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Liên lạc Hotline: 0822680168


P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

vivo V60 5G ra mắt thị trường Việt Nam, camera siêu Tele ZEISS thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 10:42

vivo Việt Nam vừa chính thức ra mắt vivo V60 5G, một thành viên mới với nhiều cải tiến gia nhập V series.

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Grab triển khai chương trình học bổng GrabScholar cho học sinh, sinh viên

Tiêu dùng thông minh 09:53

Grab Việt Nam khởi động Chương trình "GrabScholar - Mở lối tương lai em" dành cho HS-SV Việt Nam, bao gồm con của đối tác tài xế, đối tác thương nhân của Grab.

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Lazada Việt Nam và POP MART "khuấy động" với Ngày Siêu Thương Hiệu

Tiêu dùng thông minh 09:51

Ngày 26-8, Lazada hợp tác POP MART khởi động sự kiện Ngày Siêu Thương Hiệu (Super Brand Day - SBD) trên ứng dụng toàn Đông Nam Á với nhiều ưu đãi độc quyền.

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Ngân hàng số Cake và Vietnam Post ra mắt thẻ “Tự Do 2in1”

Tiêu dùng thông minh 14:34

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hợp tác cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ra mắt thẻ Tự Do 2in1 lấy cảm hứng từ tem bưu chính.

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Món ngon

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?