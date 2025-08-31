Calisa: Văn hóa ẩm thực quốc tế - Quà tặng truyền thống Á Đông dịp Trung thu

Đây được xem là quà tặng văn hóa ẩm thực tinh tế truyền thống Á Đông.

Toàn bộ bánh trung thu Calisa đều được nhập khẩu chính ngạch từ Malaysia, quốc gia nổi tiếng với ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hàng đầu châu Á.

Chính vì vậy, bánh trung thu Calisa thừa hưởng sự tinh tế trong cách chế biến: ít ngọt, cân bằng vị giác, phù hợp với xu hướng ăn uống hiện đại. Với những khách hàng quan tâm đến sức khỏe, bánh trung thu Calisa là sự lựa chọn lý tưởng – vừa thưởng thức hương vị truyền thống, vừa đảm bảo yếu tố dinh dưỡng, nhẹ nhàng và không gây ngấy.

Không chỉ được đánh giá cao về chất lượng bên trong, Calisa còn đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế bao bì. Mỗi mùa Trung thu, thương hiệu này đều giới thiệu các bộ sưu tập hộp bánh sang trọng, tinh tế, mang tính nghệ thuật cao.

Đây chính là lý do Calisa luôn được lựa chọn làm quà tặng trong các mối quan hệ đối tác, khách hàng và người thân – vừa thể hiện tấm lòng trân trọng, vừa khẳng định gu thẩm mỹ và vị thế của người tặng.

Mùa trung thu năm 2025, Calisa chính thức trình làng hai bộ sưu tập độc quyền mang chủ đề "Kỳ Bảo Huyền Sa" và "Huyền Đông". Cả hai đều được đầu tư công phu, vừa có giá trị thưởng thức, vừa có giá trị trưng bày và lưu giữ.

Bộ sưu tập "Kỳ Bảo Huyền Sa" lấy cảm hứng từ hình ảnh một ốc đảo huyền bí giữa lòng thành cổ phương Đông, nơi những báu vật ẩn giấu vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ bất chấp nắng gió và khắc nghiệt của đại mạc. Điểm nhấn đặc biệt của bộ sưu tập này chính là 2 mẫu hộp cao cấp làm từ gỗ bọc da sang trọng, tinh xảo trong từng chi tiết.

Không chỉ là hộp bánh, sau mùa Trung thu, khách hàng có thể tái sử dụng như một chiếc hộp đựng trang sức, phụ kiện cao cấp – món quà vừa ý nghĩa, vừa thực tiễn.

Mỗi hộp bánh "Kỳ Bảo Huyền Sa" không chỉ mang đến hương vị truyền thống hòa quyện cùng nét hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự sang trọng, tinh tế. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn gửi gắm tấm lòng chân thành và giá trị lâu bền đến đối tác, người thân.

Mức giá linh hoạt, hợp lý, từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/hộp. Bánh trung thu có chính sách giảm giá 25% cho đối tác, đại lý mua số lượng lớn. Với giá trị của quà tặng Calisa – Sang trọng, tinh tế, ý nghĩa..

Calisa được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tri ân khách hàng, đối tác, cũng như để thể hiện sự trân trọng trong các mối quan hệ thể hiện nét văn hóa truyền thống Á Đông dịp Trung Thu.

Mua hàng trực tiếp tại: 1- Quầy bánh Calisa tại Thiso Mall Sala Số 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 2- Quầy bánh Calisa tại Parc Mall 547-549 Đ. Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh Liên lạc Hotline: 0822680168



