Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

20 tháng 11, 2025 | 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Tiên phong mang tinh hoa Ý đến Việt Nam

Giữa "Đại dương đỏ" của thị trường rượu vang - Nơi có hàng trăm nhà nhập khẩu rượu vang và hàng ngàn sản phẩm đến từ khắp nơi trên thế giới, DADA Wine kiên định chọn cho mình một hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Suốt hơn 16 năm bền bỉ, DADA Wine không chỉ là nhà nhập khẩu rượu, phân phối rượu vang Ý mà còn kiến tạo một văn hóa thưởng vang hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc, nơi mỗi ly vang không chỉ có hương vị, mà còn ẩn chứa câu chuyện về văn hóa, con người, tình yêu Ý.

Tầm nhìn – "Văn hóa vang Ý tại Việt Nam"

Khác với phần lớn các đơn vị nhập khẩu chạy theo thị hiếu ngắn hạn, DADA Wine chọn cho mình một hướng đi duy nhất: Mang tinh hoa vang Ý đến gần hơn với người Việt.

Hiện nay, DADA Wine đã hợp tác với hơn 200 nhà làm vang danh tiếng tại Ý, trải dài từ Tuscany, Veneto, Puglia đến Sicily. Từng chai vang được chọn lọc dựa trên ba tiêu chí: Chất lượng – Bền vững – Bản sắc vùng miền truyền thống, để khi đến tay người Việt, mỗi sản phẩm đều mang trọn "Tinh thần Ý" – Thanh lịch, sâu sắc và đậm tính nghệ thuật.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam - Ảnh 1.

Nói 1 cách khác, đó là những chai vang Ý "Hàng hiệu", được sinh ra từ niềm kiêu hãnh của truyền thống và sự sự cầu toàn trong từng công đoạn.

Không chỉ dừng lại ở nhập khẩu, DADA Wine còn hướng đến xây dựng văn hóa thưởng vang chuẩn Âu, thông qua các buổi tasting, workshop và chia sẻ về nghệ thuật bàn tiệc Âu, giúp người Việt tiếp cận rượu vang một cách chậm rãi, tinh tế và đầy cảm xúc.

"Không chỉ nhập khẩu rượu vang. Chúng tôi mang về văn hóa, ẩm thực Ý – Để người Việt có thể cảm nhận bằng cả vị giác và cảm xúc thực nghiệm", Tùng Vang - KOL - Đại sứ DADA WINE chia sẻ.

Bộ sưu tập quà tặng DADA WINE - sang trọng, đậm phong vị Ý 

Với triết lý "Vang Ý – Trải nghiệm Việt", DADA Wine mang đến bộ sưu tập quà tặng 2026, nơi mỗi set quà không chỉ là món biếu tặng, mà còn là một lời chúc, một câu chuyện văn hóa được gửi gắm bằng hương vị Ý.

Set Tri Ân 20/11 – Tặng Sự Biết Ơn Bằng Cảm Xúc
Cặp mặt nạ hộp gỗ đôi – món quà gửi gắm lòng biết ơn tinh tế.

Lựa chọn kết hợp Intrigo DOC hộp bản đồ Ý Cặp Chianti hộp gỗ đôi, set quà nhẹ nhàng, thanh lịch, phù hợp tặng thầy cô, người dẫn dắt hay đối tác tri kỷ.

Set Quà Tết 2026 – "Hương vị của Tình Yêu"

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, DADA Wine ra mắt các set quà sang trọng và mang tính biểu trưng, được chọn lọc bởi chuyên gia Tùng Vang:

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam - Ảnh 2.

Cặp Mặt Nạ hộp gỗ đôi - Biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng Mặt Nạ Vàng hộp gỗ (Gianmarco Elisir) - Được mệnh danh là "Hương vị tình yêu Gold Limited hộp gỗ - Phiên bản giới hạn, biểu tượng của thành công

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam - Ảnh 3.

Jorche Riserva DOCSalgari Amarone - Hai dòng vang đỏ trứ danh, kết tinh tinh hoa và di sản nước Ý. Theo chuyên gia Tùng Vang, đây là "Những chai vang dành cho người am hiểu và trân trọng giá trị thật trong từng giọt rượu."

Từng set được đóng gói trong hộp gỗ thủ công cao cấp, thiết kế tối giản nhưng tinh xảo – Thể hiện đúng tinh thần: "Rượu Vang - Món quà của Thượng đế."

DADA WINE – Đối tác của sự tinh tế 

Trải qua hành trình hơn 16 năm đồng hành cùng người yêu vang và doanh nhân Việt, DADA Wine không chỉ là thương hiệu nhập khẩu, mà là người kể chuyện về văn hóa Ý bằng cảm xúc Việt.

Từ một ly vang trên bàn tiệc, đến một set quà tri ân được trao bằng hai tay, DADA luôn tin rằng: "Nhập khẩu sự tinh tế - Phân phối niềm đam mê", Tùng Vang

DaDa Wine – Rượu vang Ý nhập khẩu chính hãng

Showroom Hà Nội:

Số 37 Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline liên hệ:

Mr. Tùng: 0932 518 555 Mr. Hưng: 036 22 686 33

Website: www.dadawine.com

Fanpage: facebook.com/wineluxury.dada

TikTok: tiktok.com/@tungvang.vn

P.Nguyễn

