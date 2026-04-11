Cuộc "đổi ngôi" của niềm tin và hàng chính hãng trên sàn TMĐT

Khi hàng chính hãng "áp đảo" doanh số

Là một tín đồ mua sắm online nhiều năm nay, chị Thu Trang (35 tuổi, TPHCM) kể về sự thay đổi của mình: "Bây giờ lên sàn mua sắm, mình không chỉ nhìn vào cái giá rẻ nhất nữa. Ưu tiên hàng đầu là phải có nhãn gian hàng chính hãng. Thà đắt hơn một chút nhưng yên tâm về nguồn gốc và bảo hành, còn hơn mua về rồi lại rước bực vào thân vì hàng giả, hàng nhái".

Quan điểm của của chị Trang phản ánh đúng xu hướng chung của đa số người dùng Việt Nam hiện nay.

Theo báo cáo của Cube Asia, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất (27%), vượt giá và khuyến mãi (24%), với gần 50% người dùng chấp nhận trả thêm 10% cho hàng chính hãng. Xu hướng này cho thấy thị trường TMĐT đang chuyển từ "giá rẻ" sang "niềm tin và chất lượng".

Thực tế tại Lazada cũng phản ánh rõ điều này: gian hàng chính hãng tăng trưởng mạnh. LazMall hiện đang "chiếm" tới 71% tổng GMV và đóng góp hơn một nửa (54%) tổng số đơn hàng trong toàn chiến dịch.

"Cơn khát" hàng ngoại và những con số "biết nói"

Một điểm sáng khác trong chiến dịch năm nay là sự bùng nổ của các sản phẩm quốc tế. Từ cuối năm 2025, việc Lazada tích hợp trực tiếp các nền tảng TMall (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) đã mở ra "kho báu" hàng triệu sản phẩm chính hãng nước ngoài cho người dùng Việt. Kết quả là đơn hàng từ các gian hàng quốc tế chính hãng đã tăng gấp 6 lần và GMV tăng gấp 8 lần.

Bên cạnh yếu tố niềm tin, Lazada cũng đã có những bước đi dài trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Theo quan sát, giao diện ứng dụng trong năm 2026 đã được đơn giản hóa tối đa. Các ưu đãi được hiển thị rõ ràng ngay tại bước chọn hàng, giúp người dùng không còn phải "đánh vật" với việc thu thập mã giảm giá chồng chéo như trước.

Việc giảm bớt các thao tác thừa và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn đã góp phần khiến số lượng người mua tại các gian hàng đáng tin cậy tăng gấp 4,5 lần.

Đại diện Lazada chia sẻ: "Người dùng ngày càng chủ động và khắt khe hơn. Họ không chỉ tìm giá tốt mà còn tìm sự an tâm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nguồn hàng quốc tế lên 40 triệu sản phẩm để đáp ứng sự tin tưởng này".