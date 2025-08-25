Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Vinacoco tỏa sáng tại Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024

Với việc nhận giải Sao Vàng Đất Việt, Vinacoco đã chứng minh nỗ lực vượt trội trong kinh doanh đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững.

Nhà sản xuất thạch dừa lớn nhất Việt Nam – Vinacoco nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

Tại lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2024 diễn ra tối 18-12 ở Hà Nội, Vinacoco thành viên GC Food Group, đã xuất sắc nhận giải.

Nhất Hương Group công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Nhất Hương Group tổ chức "Lễ công bố định vị và hệ thống nhận diện thương hiệu mới".

Gần 500 thí sinh tham gia cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế

Liên chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp Hội Du lịch Việt Nam) đã tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng quốc tế tại Việt Nam - The Viet Nam Bakery cup 2024 (VNBC).

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng

25 tháng 8, 2025 | 18:50

Thực phẩm bổ sung không thể thay thế nguồn dinh dưỡng chính cho trẻ, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ giá trị cao, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện hơn.

Những năm gần đây, một số quy định mới về nhãn hàng hóa ra đời, nhiều sản phẩm sữa quen thuộc cho trẻ nhỏ đã ghi thêm nhãn "thực phẩm bổ sung" trên bao bì. Trong bối cảnh nhận thức về dinh dưỡng ngày càng được nâng cao, điều này đã khiến không ít mẹ thắc mắc: nên hiểu và sử dụng thế nào cho phù hợp?

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng - Ảnh 1.

Một số sản phẩm dinh dưỡng dạng sữa có kèm thông tin thực phẩm bổ sung trên nhãn

Giống như người lớn dùng thực phẩm bổ sung để hỗ trợ sức khỏe, nhiều trẻ nhỏ cũng có nhu cầu tương tự để cải thiện dinh dưỡng trong quá trình lớn lên. Thực phẩm bổ sung cung cấp năng lượng và các dưỡng chất thiếu hụt trong bữa ăn hàng ngày hoặc môi trường sống đặc thù, nhằm hỗ trợ miễn dịch và tiêu hóa, phát triển thể chất và trí não cho trẻ.

Chẳng hạn, trẻ biếng ăn nhưng hiếu động, cần thực phẩm bổ sung giàu carbohydrate để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Đối với trẻ ít ăn rau và trái cây, mẹ có thể lựa chọn sản phẩm nhiều vitamin A và C, chất xơ, axit amin… tốt cho mắt, đường ruột và miễn dịch. Những trẻ ít uống sữa và ít ăn hải sản nên bổ sung canxi, vitamin D, omega‑3, sắt, kẽm… cần thiết cho xương và não bộ. Vitamin D cũng là vi chất nên bù đắp ở trẻ em đô thị ít vận động ngoài trời, thiếu cơ hội tổng hợp "vitamin ánh nắng" tự nhiên.

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng - Ảnh 2.

Thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong điều kiện cần nhiều vi chất để phát triển toàn diện

Chẳng hạn như Nghị định 111/2021/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định ghi rõ tên gọi chung "thực phẩm bổ sung" theo đúng cỡ chữ và vị trí, bên cạnh những tên gọi thương mại (sữa bột, sữa dinh dưỡng pha sẵn…) vốn quen thuộc với người tiêu dùng. Thông tư 29/2020/TT-BYT cũng yêu cầu ghi thêm cảnh báo "sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".

Bên cạnh việc ghi nhãn, các quy định còn yêu cầu minh bạch bảng thành phần dinh dưỡng và hàm lượng đảm bảo khuyến nghị. Ví dụ như carbohydrate (bột, đường) - thành phần đặc trưng trong các thực phẩm bổ sung, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho trẻ và vị ngọt cho sữa lạt - phù hợp với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Quy định ghi nhãn "thực phẩm bổ sung" trên bao bì sữa cũng giúp mẹ dễ dàng xác định sản phẩm có phù hợp với con hay không. Thông thường, bao bì sẽ ghi rõ đối tượng trẻ nên sử dụng sản phẩm như: trẻ không bú đủ sữa mẹ, trẻ biếng ăn có dấu hiệu thiếu vi chất, trẻ có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt (suy dinh dưỡng, còi xương, hệ tiêu hóa kém)…

Kinh nghiệm cho trẻ sử dụng thực phẩm bổ sung dạng sữa dinh dưỡng - Ảnh 3.

Các sản phẩm sữa ghi nhãn “thực phẩm bổ sung” thường đính kèm hướng dẫn về độ tuổi và đối tượng sử dụng

Các sản phẩm sữa ghi nhãn "thực phẩm bổ sung" thường đính kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng, bao gồm lượng cụ thể mỗi lần uống và mỗi ngày theo từng độ tuổi, nhằm tránh cha mẹ cho trẻ uống quá nhiều - ảnh hưởng đến khẩu vị bữa ăn chính, hoặc uống quá ít - chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Thông thường, 2-3 hộp mỗi ngày là mức khuyến nghị phổ biến của các sản phẩm bổ sung dạng sữa.

Đối với trẻ nhỏ, thực phẩm bổ sung không thể thay thế hoàn toàn nguồn dinh dưỡng chính, song là nguồn dinh dưỡng phụ trợ có giá trị cao, hỗ trợ cơ thể phát triển khỏe mạnh và toàn diện hơn. Vì vậy, mẹ có thể cho trẻ uống sau bữa ăn hoặc sau khi vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, dùng như bữa phụ, khi đi học hoặc đi chơi…

Giờ đây, các mẹ hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn cho trẻ sử dụng, song cần đọc kỹ nhãn bao bì, tuân thủ hướng dẫn sử dụng về lượng uống và đối tượng!

 

P.Đình

