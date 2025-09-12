LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT





LG trao tặng những phần quà đặc biệt cho các em học sinh Trường PT Dân Tộc Bán Trú THCS Tìa Dình, Bản Tìa Dình 1, Xã Tìa Dình, Điện Biên

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "30 năm song hành cùng thị trường Việt Nam LG đã triển khai nhiều sáng kiến hướng đến cộng đồng. Trong đó, giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của LG. Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, chúng tôi hy vọng góp phần cải thiện điều kiện học tập, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh".

Trong khuôn khổ chương trình LG Ambassador Challenge - Đại sứ Cộng đồng LG 2025, LG đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Youth Hope, trường Reigate Grammar Vietnam (RGSV) tài trợ và xây dựng thư viện cho các em học sinh tại trường Tiểu học Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án mang đến một thư viện khang trang với diện tích 55,8m², tạo ra một không gian học tập và giải trí hiện đại. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, LG còn trang bị cho thư viện nhiều đầu sách, truyện hấp dẫn và một TV LG nhằm nâng cao trải nghiệm học tập, truyền cảm hứng cho các em học sinh trên con đường chinh phục tri thức.

Nối dài hành trình hỗ trợ giáo dục, LG Electronics đã phối hợp cùng Tập đoàn FPT khởi động chương trình "Nối tri thức - Vững tương lai", trao tặng và lắp đặt 80 tivi thông minh tại 80 điểm trường vùng sâu vùng xa, khó khăn trên toàn quốc. Mỗi điểm trường sẽ nhận được 01 TV LG AI 2025. Với màn hình lớn, độ phân giải cao, đây sẽ là phương tiện để những bài giảng trở nên sống động hơn. Từ đó, các em học sinh có thể tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Đồng thời, LG cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ kết nối truyền hình và internet tốc độ cao từ FPT cũng mở ra cơ hội để thầy cô và học sinh tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng nguồn tài nguyên học liệu phong phú trên môi trường số.