Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các hoạt động chia sẻ, cập nhật kiến thức khoa học về bệnh học, các lựa chọn phương pháp phòng ngừa và điều trị. Trọng tâm bao gồm: nâng cao năng lực chuyên gia y tế trong việc chủ động cập nhật thông tin mới về gánh nặng bệnh tật, thử nghiệm lâm sàng và lựa chọn điều trị dự phòng cho các bệnh hô hấp và nhiễm khuẩn nghiêm trọng; nâng cao kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng cho dược sĩ trong phòng ngừa và quản lý bệnh thông qua các hội nghị; đồng thời nâng cấp dữ liệu thực tế về phòng ngừa và điều trị, đặc biệt đối với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính không lây, để phát triển hệ thống tài liệu giáo dục cho nền tảng AI của Long Châu, hỗ trợ cán bộ y tế tiếp cận thông tin hiệu quả.

Pfizer Việt Nam và Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Nhiễm trùng đường hô hấp là mối đe dọa sức khỏe thường trực, bao gồm từ các bệnh phổ biến như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng, viêm thanh quản cho đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như viêm phế quản, viêm phổi. Điểm đáng lưu ý là nhiều bệnh có triệu chứng khởi phát tương đồng như sốt nhẹ, ho, đau họng, nghẹt mũi, dễ gây nhầm lẫn và khiến người bệnh chủ quan. Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người cao tuổi – nhóm dễ tổn thương và có nguy cơ diễn tiến nặng khi mắc bệnh.

Ngoài ra, nhà thuốc trở thành "điểm chạm y tế" quen thuộc khi nhiều người dân Việt Nam tìm đến để được tư vấn ban đầu, lựa chọn thuốc phù hợp hoặc nhận lời khuyên cần thiết trước khi tới cơ sở y tế chuyên sâu. Đội ngũ dược sĩ vì thế giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ cộng đồng nhận diện dấu hiệu bệnh, hướng dẫn chăm sóc ban đầu và góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết: "Sự hợp tác này là bước đi quan trọng tiếp theo trong cam kết lâu dài của Pfizer nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với hơn 175 năm kinh nghiệm toàn cầu, chúng tôi mang đến chuyên môn khoa học và năng lực đổi mới để đồng hành cùng Long Châu trong đào tạo cán bộ y tế".

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, tiến bộ hàng đầu của Pfizer và hệ thống phân phối rộng khắp gồm 2.240 nhà thuốc và 190 trung tâm tiêm chủng, cùng đội ngũ dược sĩ, bác sĩ chuyên môn cao của Long Châu sẽ kiến tạo nên nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững và đột phá cho cộng đồng. Đây không chỉ là sự cộng hưởng về năng lực, mà còn là sự đồng điệu về tầm nhìn, vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn".

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu phát biểu tại buổi lễ

Việc Pfizer Việt Nam và Long Châu bắt tay hợp tác không chỉ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài vào nguồn nhân lực y tế mà còn là bước tiến ý nghĩa trong xu hướng kết hợp giữa khối dược phẩm quốc tế và hệ thống y tế trong nước nhằm nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế.