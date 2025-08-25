Vai trò của miễn dịch từ mẹ trong dự phòng bệnh hô hấp do RSV ở trẻ sơ sinh

Công ty TNHH Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề "Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới" nhằm cập nhật những tiến bộ khoa học về các giải pháp dự phòng cho phụ nữ mang thai, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế sản phụ khoa và triển khai các giải pháp dự phòng an toàn, hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc lần thứ 2 năm 2025 vừa qua, PGS. TS. BS. Vũ Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đã cập nhật về tình hình tiêm chủng phụ nữ mang thai, nhấn mạnh về vai trò của việc truyền kháng thể từ mẹ sang con để từ đó thấy được lợi ích của việc tiêm chủng này trong việc bảo vệ trẻ sơ sinh trong giai đoạn đầu đời.

PGS-TS-BS Vũ Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng – phát biểu tại hội nghị

Các diễn giả đã tập trung trao đổi về 3 chủ đề trọng tâm: vai trò, thách thức và triển vọng của tiêm chủng cho phụ nữ mang thai trong dự phòng bệnh nhiễm ở trẻ nhỏ; giải pháp miễn dịch từ mẹ trong việc dự phòng bệnh viêm phổi do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra ở trẻ sơ sinh; và tối ưu hóa việc bảo vệ cộng đồng trước virus RSV.

Theo các chuyên gia, khi mang thai, những thay đổi về sinh lý và hệ miễn dịch khiến thai phụ dễ mắc bệnh truyền nhiễm, tạo gánh nặng sức khỏe cho cả mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh. Trong khi đó, những tháng đầu đời là giai đoạn trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi tiêm chủng trực tiếp ở giai đoạn này thường kém hiệu quả. Lúc này, trẻ chủ yếu dựa vào kháng thể thụ động từ mẹ để bảo vệ cơ thể cho đến khi có thể hình thành miễn dịch chủ động.

Chính vì vậy, việc tạo miễn dịch cho phụ nữ mang thai được xem là giải pháp then chốt, giúp bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời qua cơ chế kháng thể mẹ truyền sang thai nhi.