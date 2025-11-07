Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh phẫu thuật thành công bệnh nhi nữ 14 tuổi

Đó là trường hợp của bệnh nhân nữ 14 tuổi, thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, sau khi làm các xét nghiệm chẩn đoán, các BS xác định bệnh nhân có khối u to nằm ở trung thất. Đây là vị trí phức tạp, bởi khối u nằm cạnh sau bên phải khí quản, gây hẹp lòng khí quản giữa cổ và trung thất, sát mạch máu lớn, rất ít không gian thao tác khi mổ.

Sau khi tiến hành chụp CT cổ ngực với độ phân giải cao kèm dựng hình cây khí phế quản các bác sĩ đã xác định chính xác vị trí, mật độ và kích thước khối u cũng như liên quan của khối u với các cấu trúc quan trọng xung quanh như mạch máu, khí quản, thực quản… Đồng thời, tiến hành nội soi khí phế quản trước mổ nhằm đánh giá mức độ chèn ép hẹp lòng khí quản, để từ đó đưa ra chiến lược gây mê phù hợp và dự trù những tình huống bất thường trong quá trình phẫu thuật.

BSCK1 Nguyễn Công Nhựt, Phó Khoa Gây mê - Hồi sức, cho biết thêm: với ca này, việc gây mê – thông khí gặp nhiều khó khăn do đường thở bị chèn ép một phần, dẫn đến nguy cơ suy hô hấp trong quá trình khởi mê. Ê-kíp gây mê phải chuẩn bị cả phương án đặt nội khí quản khó, ống nhỏ và sẵn sàng chuyển sang thông khí ngắt quãng nếu phẫu thuật can thiệp vào thành khí quản.

Với phương pháp phẫu thuật tiên tiến ít xâm lấn là nội soi lồng ngực sử dụng dao cắt đốt siêu âm hiện đại, cùng đội ngũ phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục sau mổ, không có biến chứng, không để lại sẹo, nhất là khi đây là bệnh nhi nữ 14 tuổi. Kết quả một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được xuất viện.

Việc chẩn đoán sớm, mổ sớm dẫn đến kết quả tốt và an toàn hơn.

BSCK2 Mai Văn Minh, Trưởng Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, cho biết: U trung thất ở trẻ không hiếm gặp, nhưng phần lớn phát hiện muộn vì triệu chứng mơ hồ (ho kéo dài, khò khè, nuốt vướng, mệt khi gắng sức…). Vì vậy, mọi người đừng chủ quan với dấu hiệu hô hấp bất thường ở trẻ, nhất là khi tình trạng này kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường. Việc chẩn đoán sớm, mổ sớm dẫn đến kết quả tốt và an toàn hơn. Khi u còn nhỏ, nguy cơ chèn ép khí quản, phổi, tim và mạch máu ít hơn, phẫu thuật dễ dàng hơn.

Phẫu thuật nội soi lồng ngực hiện nay không còn quá “đáng sợ”: nhờ gây mê hiện đại, dụng cụ tinh vi, phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm, là phương pháp mổ ít xâm lấn giúp phục hồi phục nhanh, sẹo đẹp, thời gian nằm viện rút ngắn.