Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền

4 tháng 11, 2025 | 15:09

Chuẩn Massage là một trong những cơ sở massage trị liệu uy tín tại quận Tân Bình mang đến cho khách hàng những liệu trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Với hơn 7 năm hoạt động, Chuẩn Massage đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều doanh nhân, du khách và người dân thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn tìm lại sự cân bằng thể chất và tinh thần giữa nhịp sống đô thị bận rộn.

Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu - "Chìa khóa vàng" trong chăm sóc sức khỏe hiện đại

Chuẩn Massage độc quyền phát triển và hoàn thiện, dựa trên nền tảng y học cổ truyền kết hợp cùng kiến thức giải phẫu hiện đại. Các động tác trị liệu được chuẩn hóa, điều chỉnh phù hợp theo thể trạng từng khách hàng, giúp đảm bảo hiệu quả tối ưu mà vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền - Ảnh 1.

"Chúng tôi muốn khách hàng không chỉ được xoa dịu mệt mỏi tạm thời, mà thực sự cảm nhận sự hồi sinh của cơ thể - từng bó cơ, từng hơi thở" - đại diện Chuẩn Massage chia sẻ.

Quy trình trị liệu chuyên biệt - Chuẩn mực trong từng trải nghiệm

Tại Chuẩn Massage, mỗi buổi trị liệu giải phóng mô cơ sâu được thiết kế như một hành trình phục hồi toàn diện. Ngay từ khi bước vào, khách hàng được đón tiếp trong không gian ấm áp, yên tĩnh cùng hương thơm thảo mộc dễ chịu. Lễ tân sẽ hỗ trợ tư vấn và kết nối với chuyên gia trị liệu để thực hiện bước thăm khám nhanh, lắng nghe tình trạng sức khỏe, mức độ đau mỏi, từ đó đưa ra phác đồ phù hợp cho từng người.

Trước khi bắt đầu, khách được ngâm bồn thuốc bắc thảo dược và xông hơi, giúp giãn nở lỗ chân lông, kích hoạt tuần hoàn máu và làm mềm cơ bắp. Khi cơ thể đã sẵn sàng, kỹ thuật viên tiến hành liệu pháp giải phóng mô cơ sâu - sử dụng tay, khuỷu tay và lòng bàn tay để tác động chính xác vào những vùng cơ bị co cứng hoặc tắc nghẽn.

Những động tác uyển chuyển, dứt khoát và có kiểm soát giúp "mở khóa" các điểm đau, đồng thời giải phóng năng lượng bị ứ đọng trong cơ thể. Cuối buổi, khách được xoa dịu cơ thể bằng các kỹ thuật massage thư giãn nhẹ nhàng, giúp ổn định nhịp tim, thư giãn tinh thần và đưa cơ thể trở về trạng thái cân bằng tự nhiên.

Hiệu quả rõ rệt sau liệu trình

Theo ghi nhận từ khách hàng, liệu pháp giải phóng mô cơ sâu mang lại hiệu quả phục hồi rõ rệt chỉ sau một buổi trải nghiệm. Các vùng vai, gáy, lưng - vốn thường chịu áp lực do công việc hoặc ngồi lâu - được thư giãn đáng kể, cảm giác nặng nề, mỏi nhức giảm hẳn, giúp cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt hơn.

Không chỉ tác động lên thể chất, liệu pháp này còn giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng và phục hồi tinh thần.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền - Ảnh 2.

Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu tác động trực tiếp lên vùng cơ, mang lại cảm giác thư giãn sâu

Vị trí thuận tiện - Lý tưởng cho người bận rộn và du khách

Chuẩn Massage với vị trí đắc địa ngay cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Với những người thường xuyên di chuyển, đây là điểm dừng chân hoàn hảo để thư giãn trong lúc chờ chuyến bay hoặc hồi phục sau hành trình dài.

Chuẩn Massage hiện cũng cung cấp dịch vụ đặt lịch linh hoạt, phù hợp với doanh nhân bận rộn hoặc khách quốc tế có lịch trình gấp gáp.

Không gian trị liệu - Nơi cơ thể được nghỉ, tâm trí được chữa lành

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, Chuẩn Massage đầu tư kỹ lưỡng vào thiết kế không gian trị liệu. Cơ sở sử dụng chất liệu gỗ ấm, ánh sáng vàng dịu, âm nhạc trị liệu và hương thảo mộc tự nhiên, mang lại cảm giác thư thái và thân thuộc. Mỗi phòng đều được trang bị giường trị liệu đạt chuẩn, khăn sạch riêng biệt và hệ thống lọc không khí, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Không gian được ví như một "ốc đảo yên bình giữa lòng thành phố", nơi mọi giác quan được đánh thức và tái cân bằng.

Chuẩn Massage - Liệu pháp giải phóng mô cơ sâu độc quyền - Ảnh 3.

Chuẩn Massage - trung tâm massage trị liệu giải phóng mô cơ sâu độc quyền tại TP. Hồ Chí Minh

Chuẩn Massage - Gắn kết sứ mệnh trị liệu với giá trị con người

Theo Chuẩn Massage, mục tiêu lớn nhất của đơn vị không chỉ là mang đến những giờ phút thư giãn, mà còn hướng tới việc tái tạo năng lượng, phục hồi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cộng đồng.

"Mỗi khách hàng khi đến Chuẩn Massage đều được chúng tôi xem như người thân. Mỗi buổi trị liệu là một hành trình giúp họ trở về với chính cơ thể mình - khỏe mạnh, nhẹ nhõm và đầy năng lượng sống" - đại diện Chuẩn chia sẻ.

Thông tin liên hệ

📍 Địa chỉ: 59 Trần Quốc Hoàn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh

⏰ Thời gian hoạt động: 10:00 - 23:00 hàng ngày

🌐 Fanpage: facebook.com/chuantrilieu

📞 Hotline đặt lịch: 093 135 5626 - 0975 902 518

P.Nguyễn

CÁC TIN KHÁC

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

Coca-Cola triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối"

Khoẻ - Đẹp 14:24

Coca-Cola Việt Nam vừa triển khai chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" năm thứ 3 tại hai thành phố lớn: Hà Nội và TP HCM.

Hàng trăm bác sĩ rời phòng khám, chạy vì sức khỏe cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 16:30

Giải chạy vì sức khỏe cộng đồng mang tên "25 năm vững bước - Vì một thế kỷ nâng tầm bảo vệ tim mạch Việt" tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TP HCM) vào ngày 25-10.

Trao quyền cho thế hệ chuyên gia Định phí Bảo hiểm tương lai của Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Khoẻ - Đẹp 19:47

Hiệp hội Chuyên gia Thẩm định rủi ro Hoa Kỳ (SOA) tổ chức tọa đàm về Định phí Bảo hiểm tại Đại học Kinh tế TP HCM và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn nói về Y khoa trong thời đại công nghệ AI

Khoẻ - Đẹp 09:05

TS-BS Nguyễn Ngọc Nhơn khẳng định: "Công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người và chuyên môn y khoa vẫn là nền tảng quyết định chất lượng dịch vụ".

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

“Đôi giày mòn gót” – người hướng dẫn viên kể chuyện nghề

Điểm đến 15:13

Cuốn sách “Đôi giày mòn gót” của tác giả Thi Quốc Duy vừa chính thức ra mắt, góp thêm một tiếng nói mới cho dòng sách du lịch Việt Nam.

Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Khoẻ - Đẹp 14:08

Vòng chung kết cuộc thi iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực y dược do AstraZeneca tổ chức – vừa khép lại thành công.

Soundcore ra mắt dòng tai nghe Open-Ear Wireless Stereo

Tiêu dùng thông minh 19:02

Ngày 2-11, Anker Innovations, thông qua soundcore, ra mắt dòng tai nghe mở Open-Ear Wireless Stereo, phối hợp cùng Smartlink và Thegioichaybo (TP HCM).

An Lê - Quán quân Ngôi sao nhạc Việt ra mắt MV "Áo giặt bên sông"

Chuyện của Sao 21:21

Nữ ca sĩ An Lê, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, ra mắt MV "Áo giặt bên sông", một sản phẩm đầu tay được cô ấp ủ và thực hiện sau một năm đăng quang.

Dấu ấn đạo diễn Lê Việt và VIETMISSION trong Gala “Kiệt tác sóng đôi”

Chuyện của Sao 11:23

Người đứng sau thành công Hội nghị thượng đỉnh quốc tế CICON ASEAN 5+ 2025 do Korea CEO Summit (KCS) chủ trì là Lê Việt, Tổng đạo diện chương trình.

Nghề massage trị liệu - Lựa chọn bền vững giữa thời đại AI

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nghề massage trị liệu - nghề của đôi tay, của sự lắng nghe cơ thể và chữa lành tâm hồn, đang được xem là lựa chọn nghề nghiệp bền vững giữa thời đại AI.

Diễn viên Thúy Hằng hiện ra sao sau tai nạn kinh hoàng?

Chuyện của Sao 09:50

Khán giả bất ngờ khi thấy Thúy Hằng xuất hiện với tư cách người mẫu kiêm MC và gương mặt đại diện cho sản phẩm khung tập golf tại Hội chợ Mùa thu năm 2025.

"Hẹn hò Phú Thọ" quảng bá du lịch, văn hóa đất vua Hùng

Điểm đến 09:49

MV "Hẹn hò Phú Thọ" có cảnh quay đầu tư công phu tại nhiều điểm du lịch, di tích lịch sử – văn hóa của Phú Thọ vừa được tác giả Phương Thảo ra mắt báo chí.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ

Khoẻ - Đẹp 15:53

Hội nghị khoa học “Sứ mệnh tiên phong, lặp vòng bảo vệ” do Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Hô hấp Việt Nam tổ chức đã diễn ra vào ngày 23-10  tại TP HCM.

NTK Quỳnh Paris: Đại sứ Cicon và sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp

Chuyện của Sao 15:18

Với vai trò Đại sứ Cicon, NTK Quỳnh Paris là cầu nối giữa các nhà lãnh đạo, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị bền vững.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.