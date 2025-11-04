Cuộc thi iDEA 2025 ươm mầm tài năng ngành y dược

Cuộc thi iDEA 2025 ghi dấu bằng loạt dự án ấn tượng từ hơn 300 sinh viên đến từ các trường đại học trọng điểm trên cả nước.

Các sinh viên lọt vào vòng chung kết Việt nam

Với mục tiêu tạo cơ hội học tập và phát triển bình đẳng cho sinh viên ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Dự án iDEA (Develop, Engage, Attain) được AstraZeneca triển khai tại 7 thị trường châu Á gồm Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tham gia sân chơi này, mang đến cho sinh viên cơ hội cọ xát, học hỏi và ứng dụng khoa học vào giải quyết các vấn đề y tế thực tiễn. Lấy chủ đề "Giải quyết thách thức bệnh hiếm", iDEA 2025 khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu một lĩnh vực còn ít được đề cập tại Việt Nam, nơi bệnh nhân phải đối mặt với hành trình chẩn đoán kéo dài, ít lựa chọn điều trị và thiếu nhận thức cộng đồng.

Các đội thi được yêu cầu xây dựng kế hoạch nâng cao giáo dục cộng đồng về bệnh hiếm, tập trung vào ba trụ cột: xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân, thúc đẩy các can thiệp khoa học và hệ thống, và triển khai các chiến dịch vận động và tiếp cận đa dạng.

Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã chọn ra 6 đội thi tài năng góp mặt tại vòng chung kết quốc gia vào cuối tháng 8-2025. Với cách tiếp cận sáng tạo và tư duy giải quyết vấn đề mang tính thực tiễn, ba đội HPLC (Liên đội Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược TP HCM); Raredi (Trường Đại học Y Dược TP HCM) và Senium (Trường Đại học Fulbright Việt Nam) đã xuất sắc giành thứ hạng cao nhất của cuộc thi.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Dự án iDEA không chỉ là một cuộc thi, mà là minh chứng cho cam kết của AstraZeneca trong việc trao quyền cho thế hệ trẻ giải quyết các thách thức y tế, kết nối khoa học với con người, đóng góp vào sự bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam. AstraZeneca tin rằng những trải nghiệm thực tế và mạng lưới kết nối từ dự án iDEA 2025 sẽ là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp của các bạn sinh viên trong tương lai".

Thành công của iDEA 2025 tiếp tục khẳng định vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu trong ngành dược – sinh học, nơi nhân tài trẻ được khơi mở tiềm năng và phát triển sự nghiệp. Trong hơn 30 năm hoạt động, AstraZeneca Việt Nam luôn xác định con người là yếu tố then chốt, liên tục đầu tư cho các chương trình phát triển nhân lực và trao quyền cho thế hệ trẻ.