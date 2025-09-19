Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế





Đại diện 18 bệnh viện và phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhận chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe ACHSI. Ảnh: HM

Lễ công bố có sự tham dự của BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM (phía Nam), Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ThS Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM; DS.CKII Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau; DS Văn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; bà Louise Cuskelly, Giám đốc Điều hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI); Ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade); bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc các bệnh viện và phòng khám trực thuộc.

Việc đón nhận chứng nhận quốc tế ACHSI là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ kể từ tháng 8-2023, sau khi Hoàn Mỹ chính thức ký kết hợp tác với ACHSI.

"Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cảm ơn sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt của Bộ Y tế trong hành trình chất lượng của Hoàn Mỹ. Việc toàn hệ thống bệnh viện và phòng khám của Tập đoàn đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục nỗ lực giữ vững cam kết "lấy người bệnh làm trọng tâm" trong mọi hoạt động, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Hoàn Mỹ" - bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cho biết tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI.