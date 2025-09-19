Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế

19 tháng 9, 2025 | 13:14

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc công nhận chất lượng.


Đại diện 18 bệnh viện và phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhận chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe ACHSI. Ảnh: HM

Lễ công bố có sự tham dự của BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP HCM (phía Nam), Chánh Văn phòng Bộ Y tế; ThS Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM; DS.CKII Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau; DS Văn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; bà Louise Cuskelly, Giám đốc Điều hành, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI); Ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade); bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc các bệnh viện và phòng khám trực thuộc.  

Việc đón nhận chứng nhận quốc tế ACHSI là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ kể từ tháng 8-2023, sau khi Hoàn Mỹ chính thức ký kết hợp tác với ACHSI.

"Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ cảm ơn sự đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt của Bộ Y tế trong hành trình chất lượng của Hoàn Mỹ. Việc toàn hệ thống bệnh viện và phòng khám của Tập đoàn đạt chứng nhận quốc tế ACHSI là một cột mốc đáng tự hào, là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục nỗ lực giữ vững cam kết "lấy người bệnh làm trọng tâm" trong mọi hoạt động, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu, là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Hoàn Mỹ" - bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, cho biết tại Lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI.

L.Phạm

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Áo dài Việt – Di sản trường tồn

Khoẻ - Đẹp 10:37

Chiếc áo dài với dáng vẻ thanh thoát, dịu dàng là biểu tượng, là niềm tự hào của văn hóa dân tộc Việt.

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

LG đồng hành cùng chuỗi hoạt động ý nghĩa của FPT

Khoẻ - Đẹp 18:42

Công ty Điện tử LG (LG) đã chính thức khánh thành thư viện mang tên “Ươm mầm tri thức”, đồng thời khởi động chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”.

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Pfizer Việt Nam và Long Châu hợp tác nâng cao năng lực đội ngũ y tế

Khoẻ - Đẹp 17:38

Pfizer Việt Nam và Hệ thống nhà thuốc-Trung tâm tiêm chủng Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác 2 năm nâng cao năng lực cho hàng nghìn cán bộ y tế Long Châu.

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Đặt PGI – Phương pháp tân tiến mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân Glaucoma nặng

Khoẻ - Đẹp 16:40

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt vừa thực hiện phẫu thuật Phaco và đặt PGI cho một bệnh nhân vừa đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng.

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Mai Anh Tuấn: Đưa TAT GOLF vươn lên tầm cao mới trong 20 năm qua

Bản lĩnh sống 15:15

Ông Mai Anh Tuấn - CEO với tầm nhìn dài hạn, luôn khát khao đưa TAT GOLF vươn lên một tầm cao mới.

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Garmin ra mắt Venu 4, bước tiến mới trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Tiêu dùng thông minh 13:11

Garmin giới thiệu đồng hồ thông minh GPS Venu 4 - phiên bản nâng cấp toàn diện, dòng smartwatch chăm sóc sức khỏe Venu, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Hành trình đến 50 nước nghiên cứu giáo dục của nghệ sĩ Trúc Thy

Chuyện của Sao 15:21

Trúc Thy là một kỷ lục gia, nghệ sĩ giải trí giáo dục nên gần như các chương trình giải trí của cô đều hướng rõ nét việc giáo dục và ngược lại.

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Mon Amie tặng 1.000 áo sơ mi cho khách hàng dự The Vow's Legacy

Tiêu dùng thông minh 14:20

Trong khuôn khổ sự kiện The Vow's Legacy, Mon Amie Veston mang đến cho khách tham dự một trải nghiệm đặc biệt: chương trình quà tặng 1.000 sơ mi may đo cao cấp.

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Vietjet SkyJoy x LynkiD - Liên minh trải nghiệm, điểm thưởng cất cánh

Tiêu dùng thông minh 13:16

GalaxyJoy ký hợp tác cùng Nền tảng tích điểm đổi trải nghiệm LynkiD ra mắt Chương trình Liên kết Hội viên SkyJoy x LynkiD.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Shopee 9.9: Người dùng Việt tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Tiêu dùng thông minh 17:38

Shopee, nền tảng Thương mại điện tử (TMĐT) hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc), đã khép lại sự kiện "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm" với kết quả ấn tượng.

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Agoda ưu đãi giảm đến 60% hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới

Điểm đến 17:25

Nhân ngày Du lịch Thế giới, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda tôn vinh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến thứ cấp.

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Lazada bứt phá với "Siêu Sale Chính Hãng 9.9"

Tiêu dùng thông minh 15:58

Lazada, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, ghi nhận tăng trưởng mạnh trên toàn khu vực với chiến dịch "Siêu Sale Chính Hãng 9.9".

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Mon Amie Veston tiên phong đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025

Khoẻ - Đẹp 13:03

Thương hiệu veston Mon Amie đồng hành cùng The Vow’s Legacy - Wedding Fair 2025, sự kiện cưới đẳng cấp nhất năm nay thuộc khuôn khổ HCMC Business Summit 2025.

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Cầu lông Việt Nam và mục tiêu giành huy chương quốc tế

Khoẻ - Đẹp 09:47

Cầu lông được chọn là một trong những môn thể thao trọng điểm của Việt Nam để giành huy chương tại SEA Games 33-2025 và Olympic 2028.

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Khoẻ - Đẹp 09:46

Giải chạy bộ UOB Heartbeat 2025 do ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức ngày 13-9 quy tụ hơn 2.000 nhân viên, khách hàng... tại Công viên P2, Phú Mỹ Hưng, TP HCM.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?