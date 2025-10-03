Generali Việt Nam được vinh danh sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung tại VWAS 2025

Sản phẩm được vinh danh là "Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc".

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) là sự kiện thường niên lần thứ ba do Báo Tài chính – Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính.

Đại diện của Generali Việt Nam tại Lễ vinh danh Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, lễ vinh danh những sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu biểu là điểm nhấn quan trọng của diễn đàn. Năm nay, kết quả bình chọn kết hợp giữa Hội đồng chuyên môn và độc giả đã lựa chọn Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc của Generali Việt Nam ở hạng mục "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất".

Thành tựu này ghi nhận nỗ lực đổi mới và cam kết mạnh mẽ của Generali Việt Nam trong việc mang đến các giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và dễ tiếp cận, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ, đầu tư và tích lũy của khách hàng Việt Nam.

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về hành trình tài chính, nhu cầu bảo vệ và tích lũy của người Việt trong cuộc sống hiện đại.

Bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc là giải pháp bảo hiểm toàn diện mở màn cho thế hệ bảo hiểm mới của Generali Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định của luật kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tích hợp nhiều cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình Việt trong thời đại mới.

Bước vào kỷ nguyên chuyển mình của ngành bảo hiểm, Generali hướng đến xây dựng danh mục sản phẩm hiện đại thông qua việc không ngừng cải tiến để thích ứng với nhu cầu ngày càng khắt khe và biến đổi nhanh chóng của người tiêu dùng.

Tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Đắc Khoa – Giám đốc, Trưởng Bộ phận Dịch vụ Bảo hiểm Generali Việt Nam chia sẻ: "Sản phẩm không chỉ đóng vai trò bảo vệ trước rủi ro mà còn được thiết kế như một giải pháp tài chính, giúp khách hàng chủ động tích lũy và gia tăng tài sản trong nhịp sống hiện đại. VITA – Ngày mai vững chắc sẽ là động lực cho hành trình tài chính của mỗi cá nhân, mang lại sự an tâm hôm nay và kiến tạo tương lai bền vững cho bản thân và gia đình mai sau".

Cũng trong năm 2025, Generali Việt Nam liên tục được xướng tên tại nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.